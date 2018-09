Myriam, artista todoterreno

La cantante regiomontana Myriam Montemayor se encuentra de estreno con la salida de “Quisiera”, sencillo bajo el género del regional mexicano compuesto y producido en Los Ángeles por Fausto Juárez a través de su sello Lamat Records.

Esto no quiere decir que se cambia de género musical, por el contrario, sigue en la línea del pop, pero en entrevista comparte que la intención es hacer sus espectáculos en vivo más completos para gustar más a todos sus seguidores.

Apenas hace unas semanas también estrenó la balada “Basta”, un tema del autor Carlos Macías, y que es parte de un material pop que Myriam está produciendo, es decir que el próximo año estará publicando un disco inédito bajo este que es su género por excelencia, pero también estará lanzando uno de regional mexicano producido en su totalidad por Fausto Juárez.

“Anteriormente había grabado un disco que se llamó ‘Regio corazón, alma mexicana’ que trae canciones en este estilo mexicano y antes otro álbum que se llamó ‘Vete de aquí’ que era mitad pop y con algunos temas de regional. Pero esta será la primera vez que haré un disco como tal, ya en forma en regional mexicano y el primer tema es éste, ‘Quisiera’ cuya letra y producción es de Fausto Juárez. El año que entra pienso sacar dos discos, éste y otro de balada donde están ‘Irracional’ y ‘Basta’”.

Fausto Juárez ha colaborado con talentos del regional mexicano como El Dasa, Germán Montero, Regulo Caro y Luis Coronel, entre otros. “Él tiene toda una historia dentro de este estilo y ha trabajado con muchas figuras en ese género, de hecho pensamos incluir algunos duetos en este material con gente del regional mexicano”. Myriam se reserva los nombres porque se están concretando las colaboraciones.

Myriam explica que la alianza que surgió con Fausto fue luego de que él la vio cantar con banda en uno de sus shows en Los Ángeles y le propuso hacer música en ese género. “Siempre ha sido como una inquietud que yo he tenido porque nací en la cuna de la música grupera que es Monterrey, mi esposo, por ejemplo, es alguien que siempre me ha dicho que por qué no grabo banda, mis fans también. Yo en mis conciertos tengo show con mis músicos, con mariachi y ahora también con banda, además como buena mujer y mexicana, me siento muy orgullosa de nuestra música”.

A Myriam le gusta tomar retos y ella propone algo nuevo en su carrera, esperando que sea del agrado de su público. “Me gusta reinventarme. A mí me gusta cantar canciones dirigidas al empoderamiento femenino, pero ‘Quisiera’ es como el otro lado, es un tema que es una declaración de amor”. El video de esta canción se va a grabar en Los Ángeles, así como pronto sorprenderá con el clip de “Basta”.