Musical rinde homenaje a Los Beatles

Una nueva producción musical rinde homenaje al décimo segundo álbum de Los Beatles "Let it Be" (Déjalo Ser) que imagina cómo hubiera sido un reencuentro diez años después de que el grupo decidió separarse.

El show "Déjalo Ser: una celebración de la música de Los Beatles" rinde tributo al cuarteto de Liverpool con un tour nacional que iniciará este verano en la ciudad galesa de Cardiff.

El anuncio del nuevo musical coincide con los 48 años del álbum lanzado el 8 de mayo de 1970.

El icónico "Let it Be" fue el último disco de estudio de Los Beatles y fue lanzado un mes después de que la banda se separó en búsqueda de caminos musicales diferentes.

La producción explora cómo hubiera sido un concierto una década después de la separación de los cuatro músicos de Liverpool reunidos en un concierto por una última noche.

El musical previo "Let it Be" estuvo en cartelera de septiembre de 2012 a julio de 2014 en distintos teatros de la zona del West End de esta ciudad, antes de partir de gira.

El aclamado musical que atrajo a miles de fans de todo el mundo rindió tributo a la banda desde su creación, el Cavern Club, la cúspide de la Beatlemanía y su disolución en 1970.

Al igual que en el primer musical el nuevo casting de músicos tiene un parecido físico a Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y John Lennon.

El productor del nuevo musical, Jeff Parry, afirmó que como un gran fan de Los Beatles se inspiró para iniciar una carrera en el mundo de la música.

"Crecí oyendo a Los Beatles y desataron una pasión por la música, que para mí, personalmente se ha convertido en una carrera y en un modo de vida", señaló Parry durante el anuncio del nuevo elenco.

El musical se irá de gira nacional a partir del 20 de agosto para continuar en Alemania y algunos países de Norteamérica que aún están por anunciarse.

