Música nueva en tiempos de contingencia

El entretenimiento es fundamental y aunque de momento no se puede acudir a conciertos y obras de teatro debido a la contingencia sanitaria a causa del COVID-19, se han ideado maneras para llegar al esparcimiento. Plataformas como YouTube, Spotify y Apple Music, siguen siendo el vínculo más directo de los artistas con el público y durante la pandemia se ha lanzado música nueva, no a propósito del fenómeno sanitario, pero sí porque la vida sigue su curso y muchas de las nuevas canciones que ya escuchamos, estaban planeadas para salir durante esta temporada de primavera.

COLORES

El pasado 19 de marzo, el cantante colombiano J Balvin publicó su reciente álbum “Colores”, un material con 10 canciones, todas se titulan con un color, menos “Arcoíris”, el tema que engloba la colorimetría que significa este material. Balvin va del “Blanco”, al “Gris” y al “Negro”, para después ofrecer tonalidades como: “Amarillo”, “Rojo”, “Azul”, “Morado”, “Rosa” y “Verde”.

AFTER HOURS

The Weeknd publicó el 20 de marzo su nuevo disco “After hours” con una fuerte influencia de los sonidos dance y electrónicos de los años 70. A finales del 2019 publicó el primer sencillo “Blinding lights”, canción que se posicionó rápidamente en las plataformas digitales y listas de popularidad y que sirvió para que todo el álbum llegara con una gran expectativa. Apenas el 23 de marzo, lanzó también una versión deluxe de la placa.

FUTURE NOSTALGIA

A Dua Lipa la hicieron llorar hace unos días por la filtración de su nuevo disco “Future nostalgia”, lo que la obligó a publicar el álbum el pasado 27 de marzo. Pese a este lamentable hecho, se augura un gran éxito para la estrella pop, pues los temas que sacó previamente ha sido muy consumidos por la audiencia, como fue el caso de “Don’t start now”, “Physical” y el más reciente sencillo “Break my heart” que apenas sacó el miércoles pasado. El concepto sonoro también es dance, remontándonos a los años 70.

YHLQMDLG

Bad Bunny también se anotó un hit días antes de que las noticias sobre la contingencia fueran de todos los días, con su álbum “YHLQMDLG” el perreo es gran protagonista en temas como “Safaera”, cuya polémica letra ha resonado en las redes sociales con divertidos memes y videos subidos de tono. “Yo perreo sola” y “La difícil” son temas para bailar desde casa en estos días de aislamiento.

3.15.20

Donald Glover, mejor conocido como Childish Gambino, el pasado 22 de marzo también lanzó su reciente material, “3.15.20” donde incluye una colaboración con Ariana Grande en “Time”, todas las canciones están tituladas con cifras de números, a excepción de la que grabó con Ariana y “Algorhythm”. La placa se distingue por ser conceptual y experimental sin dejar de lado el toque comercial.

Sencillos

La orden del día

En cuanto a otras grabaciones disponibles, Niall Horan también publicó “Heartbreak weather” el pasado 13 de marzo y el 20 de marzo Adam Lambert llegó con “Velvet”. Sin embargo, cada viernes se publican en las plataformas digitales las novedades musicales de los cantantes y bandas, muchas de éstas son los singles que formarán parte de sus proyectos sonoros que están trabajando. A continuación una lista con las canciones más destacadas que se han lanzado durante la contingencia:

1.- “Coronavirus”, de iMarkkeyz con Cardi B.

2.- “Tímida”, de Pabllo Vittar con Thalía.

3.- “Tú y yo”, de Raymix con Paulina Rubio.

4.- “El lado izquierdo de la cama”, de Natalia Jiménez.

5.- “Qué chimba”, de Maluma.

6.- “Boys ain’t shit”, de Saygrace con Becky G.

7.- “Volar”, de Lele Pons con Susan Díaz y Víctor Cárdenas.

8.- “Who I Am”, de Melanie C.

9.- “All of the feelings”, de Kiesza.

10.- “Lento”, de Lauren Jáuregui con Tainy.

11.- “Dolerme”, de Rosalía.

12.- “Kings & Queens”, de Ava Max.

13.- “Loyal brave true”, de Christina Aguilera.

14.- “How to be lonely”, de Rita Ora.

15.- “Tú me gustas más”, de Juan Solo.

JL