Música del mundo desde Francia

Insula es un trio francés compuesto por Redha Benabdallah, Maher Beauroy y Adriano DD. Llegan a Guadalajara gracias a la Alianza Francesa y al Foro Unesco Zapopan, luego de presentarse en la Ciudad de México: “El concierto estuvo muy bien, nos dio mucho placer tocar frente al público mexicano”, comentó Redha en entrevista.

Sobre el proyecto, el músico platicó: “Insula es una mezcla de música argelina, de La Martinica y de Brasil. En el programa la mayoría son composiciones, arreglos de música argelina muy conocido”. De cómo surgió el ensamble, agregó: “Todo comenzó hace mucho tiempo, en 2006, cuando estudiaba en la Sorbona y conocí a Maher, en los estudios de musicología. El proyecto comenzó mucho más tarde, Maher hizo su maestría y partió a Berklee College de Boston, yo hice un doctorado, investigación. En 2015 nos reencontramos. Funcionó muy bien con el piano y el ud”.

Maher agregó al respecto: “En este proyecto soy el pianista, toco también un teclado, sintetizador. Agrego una masa sonora más moderna, sobre todo al inicio de concierto. Él toca el ud y canta también, yo igual. Adriano, el brasileño, es nuestro percusionista, él no canta”. El ud es un instrumento de cuerdas, similar al laúd.

Adriano detalló las características de sus percusiones: “Yo uso un set de percusión un poco raro: utilizo instrumentos reciclables, como botellas de vino, cafetera, corcholatas, llaves. Eso me lleva para un lado más ecológico, para hacer sentir a la gente su propio instrumento y colores”, Adriano también hace música con su cuerpo: “La música es infinita y podemos hacerla no importa cómo, no importa dónde”, concluyó.

A propósito de la influencia de la música del mundo, Redha Benabdallah dijo: “Hay muchos grupos que hacen mezclas. La Martinica es parte de Francia, aunque en el campo cultural francés es un poco invisible… Francia tiene una historia muy larga, hay millones de gente originaria de Magreb que son franceses, que aportan esa cultura, es ya una parte de Francia. Creo que Insula es una representación perfecta de la cultura francesa, de la metrópoli. Representa todos los detalles con la música árabe de Magreb, la influencia de España, toda la gente que ha llegado a Francia para aportar a la cultura francesa, como Adriano. Es una buena representación de la Francia actual”.

Maher habló sobre el aspecto moderno que se refleja con el sintetizador: “No lo pensamos tanto. Somos músicos actuales, aunque la música hace un homenaje a la música tradicional, pero no nos olvidamos del presente. Por eso toco el pequeño teclado. Es interesante mezclar instrumentos tradicionales y de otras partes. Insula es una mezcla de varias culturas, y tocamos ahora, en el 2018. Adriano con su set de percusiones tiene también un pad electrónico, para tener un sonido que otros instrumentos no podrían hacer”.

Adriano comentó que en noviembre pasado visitaron su natal Brasil, para luego venir a México. Después de Guadalajara irán a Mérida, Barranquilla y Bogotá en Colombia, Panamá, para luego regresar a Francia y embarcarse en un viaje por todo Rusia y terminar en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. De momento no cuentan con discografía, pero ya trabajan en registrar su sonido para lanzar un álbum, que anunciarán en sus redes sociales (Insulatrio en Facebook, Twitter e Instagram)

ASISTE: Insula en concierto, marzo 14, 20:00 horas, Centro Cultural Constitución (Av. Manuel M. Diéguez, núm. 369).

GC