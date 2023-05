Sofía Reyes es una de las artistas pop mexicanas con mayor proyección internacional, y ahora presenta su más reciente tema a dúo con la no menos talentosa Danna Paola, una canción que promete ser estelar este verano, como primer acercamiento de ambas intérpretes al género hyperpop. Así, la noche de mañana jueves 25 de mayo -20:00 horas- se devela la incógnita y lanzarán “tqum” (te quiero un montón), de manera simultánea al video, dirigido por Mamo Vernet y producido por MITH Originals.

La canción “tqum” aborda la nostalgia que se siente por un ex y ser honesto con uno mismo cuando uno extraña estar con esa persona; el tema da la oportunidad a cada cantante de expresarse de una manera única. Con una aproximación vanguardista en los arreglos y la ejecución, el resultado final bien podría estar en las listas de reproducción más sonadas de 2023.

Colaboración y amistad

En entrevista con EL INFORMADOR, Sofía Reyes -que destaca en el género urbano, que resulta ser el más colaborativo hoy día para la industria- comenta que “es verdad que en mi carrera es algo que he hecho bastante y me gusta, porque se trata de compartir, incluso una canción cambia por completo. Además, yo he logrado hacer grandes amistades en el estudio gracias a la colaboración”.

De hecho, destaca la artista que para el caso en particular de la grabación con Danna Paola, “nos conocíamos de antes y, al convivir por mucho tiempo en el estudio, eso hizo a nuestra relación más sólida; me parece muy bonito a la hora de crear, me he dado cuenta de la importancia de escuchar otras opiniones. Muchas veces no tienes idea de cómo resolver una canción, por ejemplo, y al colaborar con alguien todo adquiere sentido; es abrirse a otras ideas”.

Canción y video

Como una artista a la que le agrada involucrarse en todos los aspectos de la producción que implican sus canciones, Reyes comenta que en el caso de “tqum”, tiene un origen diverso, uno de ellos “que desde que nos conocemos hemos platicado acerca de la importancia de colaborar entre mujeres, no sólo por ser mexicanas, también somos artistas pop de una misma generación, y aunque se da en el ámbito de lo regional, en el pop creo hace falta que ocurra más, que sea genuino para apoyarnos como artistas. Y que comience en México, donde abunda el talento”.

Por otra parte, reconoce la intérprete que lo anterior “no es algo sencillo; no se trata de cualquier canción, es importante que el otro artista conecte con ella y a veces no pasa. La intención puede existir pero la canción no es la indicada”.

Asimismo, parte del concepto general, el video es obra de Mamo Vernet, con quien ha trabajado antes Reyes; “y tiene mucho humor; tenía ganas desde hace tiempo de hacer un video dentro de un avión, y esta canción nos dio la oportunidad. Y lo platicamos; la cuestión era, lejos del glamour, hablar de las incomodidades de los viajes en avión: molestias de turbulencia, gente dormida a tu lado, niños que lloran o gente que se quita los zapatos. Claro, refleja el tema y lo bien que nos llevamos Danna y yo”.

Disco y gira

El sencillo “tqum” (lo mismo que “Luna”, que se estrenó meses atrás) forma parte de lo que será el próximo álbum de Sofía Reyes, previsto para salir a venta más adelante, en 2023. El tema, escrito por Sofía, Danna, Karen Sotomayor y Thom Bridges, fue producido por éste último; ahora, el disco, refiere Reyes, “me tiene emocionada, creo que es lo que más se ha acercado a mí en algunos años, me permití jugar con sonidos y elementos inexplorados. Creo es una etapa nueva para mí y viene con algunas colaboraciones con artistas mexicanos que admiro, hay un poco de todo, es muy positivo”.

Para lo que resta del año, antes de presentar el disco nuevo, “vamos a lanzar dos canciones más, y luego la producción completa. El plan busca que, en 2024, el enfoque es planear los conciertos y empezar a hacer tour, creo que será el momento de hacerlo y estamos organizando un espectáculo que deje en la gente un sentimiento de esperanza y gratitud, además de divertido y se disfrute como experiencia completa. Me emociona mucho”.

Exitosa…

Sofía Reyes se ha perfilado como una superestrella internacional de la música latina gracias a sus nominaciones a premios como los Latin Grammy, Latin American Music Awards, MTV Europe Awards, Premios Juventud y NRJ Music Awards. Ha acumulado más de mil millones de vistas en YouTube y 2 mil millones de streams a nivel global, así como más de 8.6 millones de escuchas en Spotify. Gracias al éxito viral de “1 2 3” en Tik Tok, se convirtió en la artista latina femenina con mayor número de creaciones en la plataforma con ocho millones de videos.

