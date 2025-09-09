Horóscopo Negro para HOY 9 de septiembre; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Después del terremoto emocional del eclipse, ahora tu energía está mucho más ordenada, más enfocada, como si de repente hubieras hecho clic en tu cabeza y las cosas fluyeran con menos esfuerzo. Lo único que necesitas sí o sí esta semana es mover tu cuerpo. Deporte, sudar, cansarte, quemar energía; lo que sea. TAURO (21 abril-20 mayo).Eso sí, no te me duermas en los laureles. Se viene una conversación que ya no puedes aplazar más. Y sí, Tauro, aquí vengo a echarte la bronca: no puedes seguir dejando pasar el tiempo como si fuera infinito. Hay cosas que tienes que decir, palabras que necesitan salir de tu boca y que no puedes seguir guardando. GÉMINIS (21 mayo-21 junio).Hay bastante incertidumbre en tu futuro y eso es lo único que te está quitando el sueño. Y mira que tú, siendo signo de aire, estás acostumbrado a improvisar, a fluir, pero incluso tú sabes que ya toca poner orden en tu vida.CÁNCER (22 junio-22 julio)Es cierto que parece que te está tocando lidiar con un poco de síndrome del impostor. Tu mente no para de repetirte que no vales para esto, que no vas a ser capaz de conseguir nada. Todo viene de no confiar del todo en ti. Recuerda: todo es un proceso, no se aprende a andar de la noche a la mañana.LEO (23 julio-22 agosto).Nueva semana, Leo, y sí, parece que tus emociones han tomado el control absoluto de tu vida y se han convertido en las protagonistas. Mira, tú siempre has sido valiente, fuerte, invencible, pero últimamente esas emociones que has mantenido bajo la coraza han decidido salir, y a veces te sientes atrapado.VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Esta semana va a ser un golpe de aire fresco que te va a dejar en shock, porque llegan noticias que no esperabas, sorpresas que van a cambiar tu energía por completo. Es como si, de repente, todas esas cargas negativas, esa toxicidad que sentías a tu alrededor, desaparecieran de golpe.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO