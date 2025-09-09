Martes, 09 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Horóscopo Negro para HOY 9 de septiembre; segunda parte

Adéntrate en los francos augurios que el Horóscopo Negro tiene para cada signo del zodiaco

Por: El Informador

Tal vez el Horóscopo Negro peca de sincero, solo recuerda que ciertas verdades son espinas incómodas. ESPECIAL / IA

Tal vez el Horóscopo Negro peca de sincero, solo recuerda que ciertas verdades son espinas incómodas. ESPECIAL / IA

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Esta semana llega una noticia que va a removerte un poco, pero para bien: trae nuevas motivaciones, retos que van a ponerte las pilas y oportunidades que van a resonar contigo. Algo finalmente sale como lo habías imaginado.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

En lo personal, Escorpio, vas a notar que tu círculo cercano te responde. Se fortalecerá al máximo la relación con un amigo que siempre ha estado ahí y que ahora se convierte en tu confidente, en ese soporte que te da claridad y fuerza. 

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). 

Hoy toca ultimátum: no puedes seguir cambiando tus planes, tu vida y tus sueños solo porque los demás no saben gestionar los suyos. Te lo digo claro: vas a sobreponerte a todo, aunque le chingue a quien le chingue. Tú ya no estás para hacer favores que solo te desgastan, estás para vivir tu vida como te dé la gana.

Lee: Dólar es ZANGOLOTEADO por el peso mexicano; tipo de cambio esta mañana

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

De verdad, hay personas que viven enfadadas con el mundo, cargadas de rabia y con ganas de guerra constante. Y claro, tú que odias meterte en dramas gratuitos, ya estás que no puedes más. Mira: no caigas en el juego. 

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

El eclipse todavía te tiene con un poco de resaca, como si alguien hubiera sacudido tu vida entera y ahora todo estuviera patas arriba. Y aunque esa sensación de caos no te guste nada, te prometo que es el principio de algo mucho más grande.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Piscis. Siempre te entregas demasiado a los demás, siempre te dejas para lo último, y ahora eso se acabó. Esta semana el foco está en ti, en tu bienestar, en tus planes. Y ojo, porque vas a cumplir con ello, aunque no sea fácil.

Con información del Horóscopo Negro

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones