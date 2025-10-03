La espera terminó: este jueves por la noche, Guadalajara vivió un acontecimiento que marcará la historia de su vida cultural y de espectáculos. Con la presentación de Maroon 5, la ciudad estrenó oficialmente la Arena Guadalajara, un recinto de talla internacional que recibió a a poco más de 12 mil asistentes en su primera gran prueba.

Adam Levine y sus compañeros aparecieron sobre el escenario a las 21:15 horas para encender al público desde los primeros acordes. “Harder to Breathe”, “Lucky Strike” y “This Love” fueron las canciones que abrieron la velada, provocando que los asistentes se pusieran de pie y cantaran a todo pulmón. A partir de ahí, la banda estadounidense desató una seguidilla de éxitos que incluyó “Animals”, “One More Night” y “Misery”, confirmando por qué son una de las agrupaciones de rock pop más importantes de las últimas dos décadas.

La puesta en escena sorprendió con una producción de primer nivel: luces que recorrían la extensa pasarela colocada en medio del recinto, reflectores suspendidos sobre la agrupación y una pantalla gigante que amplificaba cada gesto, cada detalle, para quienes estaban más alejados del escenario. Levine, con su energía característica, no dejó de interactuar con el público.

“¿Qué pasa Guadalajara? ¿La están pasando bien? ¡Los amamos!”, gritó el vocalista en uno de los primeros momentos de la noche. Minutos después, tomó el micrófono con tono cercano y lanzó un mensaje que arrancó ovaciones:

“¿Cómo están? Señoras y señores, buenas noches. Estamos felices de estar aquí, gracias por venir. Solo tenemos una regla en el concierto: queremos que canten. ¿Podrían hacer eso por mí? Canten fuerte, canten libre, no tienen que estar afinados, no importa, intentémoslo”.

Ese llamado preparó el ambiente para “Stereo Hearts”, uno de los puntos más coreados del repertorio. Durante poco más de hora y media, el grupo interpretó un total de 22 canciones, llevando al público por distintos momentos de su carrera. La recta final se convirtió en un desfile de himnos pop: “Moves Like Jagger”, “Payphone” y “Sugar” fueron las encargadas de cerrar un concierto que dejó huella en la memoria colectiva de la ciudad.

Lemus celebra parteaguas para la ciudad

El ambiente de celebración no solo se vivió dentro del recinto. Minutos antes de la inauguración oficial, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, compartió su entusiasmo por la apertura de la Arena Guadalajara, a la que calificó como un proyecto que coloca a la ciudad en una nueva dimensión cultural y de entretenimiento.

“Muy contento de tener una oferta porque Guadalajara se ha convertido en la capital de los espectáculos. La gente, en lugar de ir a un concierto a la Ciudad de México, que es muy complicado moverse allá, prefiere venir a Guadalajara”, señaló el mandatario.

Con capacidad para hasta 20 mil personas, la arena se convierte en el espacio intermedio que, según Lemus, hacía falta en la metrópoli. “Del Auditorio Telmex pasábamos al Conjunto Santander o al Teatro Diana, que reciben alrededor de dos mil personas, y luego ya saltábamos al estadio 3 de marzo. No teníamos un foro intermedio. Hoy tenemos la Arena Guadalajara con miles de espectadores en este evento, pero con la posibilidad de 20 mil”, explicó.

El gobernador no dudó en compararla con los grandes recintos internacionales. “He tenido la oportunidad de ir a muchas arenas en todo el mundo y la Arena Guadalajara está al nivel de lo que yo he conocido en Londres, en Nueva York, en Los Ángeles. Es más, está mejor que la arena de Los Ángeles”, aseguró.

Además de mostrarse emocionado como espectador —“Tengo muchísimas ganas de ver a Maroon 5, además es una banda que me encanta”—, Lemus subrayó que el recinto representa un activo estratégico para la ciudad. “Para mí viene a complementar perfectamente la oferta de recintos para espectáculos no solo en Guadalajara, sino en todo Jalisco”, dijo, convencido de que atraerá turismo, eventos internacionales y una derrama económica considerable.

Proyección hacia el Mundial 2026

El gobernador también adelantó que ya se trabaja en un programa de espectáculos para el marco del Mundial 2026, en el que Guadalajara será una de las sedes. Entre los nombres que mencionó como posibles protagonistas de conciertos gratuitos en la glorieta Minerva se encuentran Maná, Alejandro Fernández y Carlos Santana, figuras que reflejan la identidad musical de la ciudad y el país.

“Nos seguimos consolidando como esa capital del entretenimiento”, apuntó Lemus con optimismo.

CT