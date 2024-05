Hoy viernes 31 de mayo es el lanzamiento oficial de “Estoy a un trago más”, tercer álbum de estudio de Alex Fernández, en el cual refresca su estilo al incorporar sonoridades del pop, el country y la balada en su género indeleble que es la música tradicional mexicana. Previamente, el hijo de “El Potrillo” ya había publicado los sencillos “Para proteger mi corazón” y “Mi abuelo vino a visitarme”.

En este reciente álbum, el público también tendrá la oportunidad de escuchar temas como “El cab… soy yo”, “Embrujo”, “Perdón”, “Te va a doler” y “Yo ya no siento amor”, además de la homónima al disco “Estoy a un trago más”, el cual ahora es el reciente sencillo. A propósito, EL INFORMADOR conversó con Alex sobre esta nueva aventura que lo tiene muy emocionado.

“Es un disco que hicimos muy variado, por ejemplo, ‘Estoy a un trago más’ es mariachi banda, o ‘Para proteger mi corazón’ que es mariachi con country y pop y ‘Mi abuelo vino a visitarme’ que es mariachi tradicional. Básicamente ya teníamos dos años sin sacar canciones nuevas y ahora ya estamos retomando esto de publicar material y queremos hacerlo constantemente”.

Los nombres de las canciones se caracterizan por ser muy pasionales. “Son letras fuertes. Lo que me gusta de ‘Estoy a un trago más’ es que puede ser un tema de amor o de desamor, porque puedes estar a un trago más de llamarle a tu ex, que puede ser bueno porque puedes tomar el valor de decirle que la amas, volver con ella, ser una pareja feliz y vivir una vida hermosa, o puede ser también (lo contrario) de marcarle a tu ex la tóxica, regarla y volver a caer en esa relación que no es buena. Es lo padre de las canciones, que cada quien las puede tomar de una manera diferente”.

Sobre en qué momento él ha estado en ese límite de estar a un trago más de… recuerda que ya tiene 15 años de relación con su esposa, “pero obviamente tuvimos altas y bajas, cortamos un par de veces y por lo general era… estoy a un trago más de marcarle a mi ex y tener la valentía (de resolver las cosas)… a veces un trago más hace la diferencia (risas)”.

El nuevo video de Alex Fernández, “Estoy a un trago más”, sencillo compuesto por el reconocido compositor Gussy Lau, fue grabado en una cantina de Guadalajara y contó con la dirección de Marlene Alicia Olivas Alarcón y José Abelardo Baez Ochoa -reconocido por ser el encargado del video de “Un x100to” de Bad Bunny y Grupo Frontera, además de “Tulum”, del mismo grupo con Peso Pluma-.

La producción de este material discográfico de Alex corrió a cargo del colombiano Yohan Usuga, quien es especialista de la música mexicana, según refiere el cantante: “Él hizo los arreglos, por eso es que es un álbum muy variado. La selección de canciones se hizo con Sony Music y mi equipo de management”.

Para Alex suma a su carrera involucrarse en otras sonoridades que impulsen su género que es la música tradicional mexicana, “sin embargo, yo todavía quiero dar con la identidad que estamos buscando. El primer disco fue tradicional de mariachi y el segundo material fue completamente de Edén Muñoz quien fue el productor y todo el álbum tiene su línea marcadísima. Este tercer disco, está muy variado, cada canción tiene su toque, pero a mí me encantaría regresar a las raíces de lo tradicional e intentar darle su toque”, que además es un sello distintivo de la dinastía Fernández.

Alex seguirá de gira musical con su papá recorriendo los palenques de la República Mexicana, pero también estará haciendo sus fechas en solitario, por ejemplo, se presentará este sábado 1 de junio en Napa en el festival La Onda, “además haré una gira, no es con mi papá, pero quiero dejar la sorpresa, será por Estados Unidos y mínimo serán unas 10 fechas, por redes sociales lo vamos a anunciar, para que estén atentos”.

Unirá su voz a Majo Aguilar

En esta nueva etapa. Alex también está más que abierto a las colaboraciones, por lo que muy pronto el público lo escuchará con Majo Aguilar, a quien recientemente conoció, con Natalia Jiménez, quien ya lo había invitado hace tiempo, pero hasta ahora se podrá materializar el encuentro, también habrá alianza con Adriel Favela, Carolina Ross y Abraham Mateo, este último quien ha estado del lado del pop y el urbano, por lo que para Alex, todas estas colaboraciones también diversificarán su estilo como cantante y le permitirán llegar a nuevos públicos.

Un papá muy feliz

A propósito de que se acerca el Día del Padre, el próximo 16 de junio, había que preguntarle a Alex qué significa para él celebrar esta fecha. “Obviamente es una fecha muy especial para mí, yo espero estar con mis princesas, con eso estoy más que feliz, pero la fiesta y eso lo tendrá que organizar Alexia (su esposa)”.

También la fecha es especial porque Alex tiene los grandes ejemplos de su padre Alejandro y su abuelo Vicente. “Por lo general nos juntamos a comer con mi papá, a veces se juntan las familias”.

Ser papá además le ha dado a Alex una madurez especial a la hora de cantar y de tomar sus decisiones: “Esto te abre otra puerta de interpretación, además (ser papá) te hace sensible en muchos aspectos. Yo grabé una vez ‘Y cómo es él’, si la grabara ahorita no podría ni hacerlo. Entonces, ser papá sí te abre la puerta a nuevos sentimientos”.

