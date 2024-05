Como profetas en su tierra fueron recibidos Denisse, Edgar y Richie de Belanova ayer por la noche en el Auditorio Telmex después de algunos años de no tocar en su casa: Guadalajara.

El trío de electro pop presentó su gira “Vida en Rosa Tour” con la cual están retornando a los escenarios internacionales; cabe señalar que el concierto registró sold out.

La velada con Belanova comenzó a las 21:45 horas de la noche, previamente calentó los motores la cantante Chesdana, quien está comenzando a desarrollar una carrera con mucho futuro a través del pop.

Era de esperarse que Denisse, originaria de Sinaloa, impactara con un atuendo dramático y muy fashionista con unas grandes plataformas.

El espectáculo comenzó con un gran juego de luces láser y bajo los acordes de “Me pregunto”, para después dar paso a “Niño”.

“Es difícil levantarte una mañana normal con tus chanclitas y que te digan, hoy te toca el Telmex, eso sí te pone nervioso”, dijo Denisse a la audiencia, quien no dejó de aplaudir y celebrar a Belanova desde el primer momento.

“La siguiente canción tiene que ver con Guadalajara (cuando todo comenzaba con Belanova), como cuando estaba yo esperando la ruta 632 en Patria y Beethoven”, dijo Denisse y entonces sonó el primer éxito del trío, “Tus Ojos”.

Otras canciones que interpretaron fueron “Suele pasar” y “Escena final”.

“Está padrísimo ver que mucha de la gente que queremos está aquí, como mi familia y mis hijas”, confesó, por su parte, Richie.

“Todas las canciones de Belanova tienen una historia detrás, pero ésta en particular tiene un misterio”, compartió Denisse, quien recordó que en una noche de fiesta se encontró con quien la inspiró a crear una canción en particular y se lo dijo, pero cuando él le preguntó cuál, ella se fue… Acotando que qué bueno que no se lo contó sino él estaría insoportable, y así sonó “Cada que…”. El show también se destacó por su tecnología: sus visuales de gran calidad y una gran pantalla al centro del escenario.

“Paso al tiempo” y “Polaroid” también resonaron en el Telmex, donde previamente Denisse agradeció al público que se dio tiempo para vestirse similar a los atuendos que ella ha utilizado en los álbumes de Belanova.

También le agradeció a su mamá, la maestra Vicky, por impulsarla en el arte, pues en la escuela hacia que Denisse declamara y cantara, destacando que es por ello que ahora está en los escenarios, y por eso fue que escribió el tema “Eres tú”.

Otros temas que no podían faltar en el repertorio fueron el éxito de Juan Gabriel, “Amor eterno”; así como “Toma mi mano”, “Barco de papel” y “Mírame”, claro, las cartas fuertes de la velada fueron “Por ti”, “Baila mi corazón”, “One, Two, Three, Go!” y “Hasta el final”, la cual cantó con Camila Fernández; mientras que el cierre de la velada fue el tema “Rosa Pastel”.

CT