Muere la actriz estadounidense Rose Marie

La actriz estadounidense Rose Marie, conocida por su participación en la serie "The Dick Van Dyke Show", falleció hoy a los 94 años en Los Ángeles, según informó su web oficial a través de un comunicado.

"El cielo se acaba de convertir en algo mucho más divertido", señaló con humor la nota de prensa, que iba acompañada por una fotografía de la intérprete junto a un perro.

Nacida el 15 de agosto de 1923 en Nueva York, Rose Marie Mazetta se hizo un hueco en el corazón del público estadounidense gracias a su personaje de Sally Rogers en la serie "The Dick Van Dyke Show".

En la carrera de la actriz también destacan su trabajo en "The Doris Day Show" y su participación como una de las concursantes habituales del programa de entretenimiento "The Hollywood Squares".

Rose Marie publicó en 2006 sus memorias, tituladas "Hold The Roses, y este año se estrenó el documental "Wait For Your Laugh", que repasaba su vida y su trayectoria.