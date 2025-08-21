Muere Frank Caprio, el "juez más amable del mundo"

El juez de Rhode Island, Frank Caprio, mejor conocido como "el juez más amable del mundo" por el humanismo que mostraba en la Corte, falleció el miércoles 20 de agosto a los 88 años, informó su familia.

"Desgraciadamente, he sufrido un revés, ahora estoy de nuevo en el hospital y vuelvo a pedirles que me recuerden en sus oraciones una vez más", había expresado el juez Caprio el martes a través de Instagram, refiriéndose a una anterior batalla contra el cáncer de páncreas.

"Amado por su compasión, humildad e inquebrantable fe en la bondad de las personas, el juez Caprio marcó la vida de millones de personas a través de su trabajo en los tribunales y fuera de ellos. Su calidez, humor y amabilidad dejaron una huella indeleble en todos los que le conocieron", escribió la familia en la cuenta de Caprio.

Un juez lleno de amabilidad

Uno de los casos más virales de Frank Caprio es el juicio del Sr. Coella, de 96 años, quien obtuvo una infracción por superar los límites de velocidad en una zona escolar.

Durante la audiencia, Caprio le pidió que explicara su falta y Coella respondió que llevaba a su hijo de 63 años, con discapacidad y cáncer, a realizarse análisis médicos.

Conmovido, el juez le dijo que era un buen hombre y que representaba lo mejor de Estados Unidos, pues a su edad seguía cuidando de su familia.

Entre risas, también bromeó con que estaba dando un mal ejemplo, ya que ahora su propio hijo esperaría que él lo acompañara a todas partes a los 90 años.

"Escuche señor, le deseo lo mejor, le deseo lo mejor a su hijo y les deseo buena salud", expresó Frank Caprio para luego cerrar el caso, liberando al Sr. Coella de sus cargos.

Este es uno de los tantos juicios en los que el difunto Frank Caprio mostró amabilidad y empatía con quienes iban a comparecer ante él.

En otro caso sonado anuló una multa de mil dólares impuesta a un joven por fumar en una zona prohibida, con la condición de que uno de sus amigos, que había declarado como testigo, lo ayudara a dejar de fumar.

También se recuerda la ocasión en que redujo una multa de 500 dólares a sólo 50 en favor de un acusado de molestar con música a alto volumen, a cambio de que le mostrara cómo se baila la bachata.

A Caprio le diagnosticaron el cáncer de páncreas en noviembre de 2023. Su carrera como juez municipal inició en 1985 y ganó su apodo de "el juez más amable del mundo" por sus años en el programa de televisión "Caught in Providence", además de su presencia regular en las redes sociales, donde tenía millones de seguidores.