Muere Danny Kirwan, guitarrista de Fletwood Mac

Mediante una publicación en redes sociales, la banda de blues británica Fletwood Mac informó del fallecimiento de Danny Kirwan, quien fuera guitarrista de la banda entre 1968 y 1972 y participara en álbumes como "Then Plays On" (1969), "Blues Jam at Chess" (1969), o "Future Games" (1971).

Según la publicación, Kirwan falleció el pasado viernes en Londres. El músico fue descrito por la banda como "una enorme fuerza en nuestros primeros años. Su amor por el Blues lo llevaron a ser invitado a formar parte de Fletwood Mac en 1968, donde tuvo su hogar musical por varios años".

Los actuales miembros de Fletwood Mac señalaron que el legado de Kirwan radica "en la música que escribió y tocó de forma hermosa" en la agrupación, la cual "ha perdurado durante más de 50 años".

Después de abandonar Fletwood Mac, tuvo una carrera en solitario en la cual produjo tres álbumes de estudio entre 1975 y 1979, antes de desaparecer de la escena musical debido a problemas de salud mental.

JA