Muere Arturo García Tenorio, actor de "Carrusel", a los 70 años

Recordado como el padre del simpático Jaime Palillo, el actor Arturo García Tenorio murió la tarde de este jueves, a la edad de 70 años.

El encargado de dar la lamentable noticia fue el también actor Jorge Ortiz de Pinedo, quien, mediante un mensaje en sus redes sociales, lamentó la partida del histrión y mandó sus condolencias a la familia. Más tarde la Asociación Nacional de Actores confirmó la noticia.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Arturo García Tenorio, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz".

La Asociación Nacional de Actores confirmó la noticia del fallecimiento de Arturo García Tenorio a través de su cuenta oficial en X. X -TWITTER-/ @andactores

Hasta el momento no se tienen detalles sobre la causa de la muerte; sin embargo, hay varios rumores que indican que el actor falleció a causa de un infarto.

Famosos, colegas y varias personalidades se han unido al luto que embarga al medio del espectáculo, dedicando algunos mensajes de despedida al histrión, entre los que destacan Eduardo España, Ricardo Margaleff, María Luis Valdés Doria y el productor Rubén Galindo, quien lo describió como un gran ser humano y amigo.

"Que en paz descanse mi queridísimo Arturo García Tenorio, gran hombre, gran amigo y compañero de trabajo", escribió en su cuenta de X -antes Twitter-.

Tras su fallecimiento, la última publicación que García Tenorio hizo ha llamado la atención, y es que, en ella hablaba sobre la muerte:

"La muerte es algo a lo que no debemos temer, porque mientras somos, ella no es; y cuando la muerte es, nosotros ya no somos".

¿Quién era Arturo García Tenorio?

Originario de la Ciudad de México, Arturo García Tenorio inició su carrera como actor en 1974, y al lado del gran "Chespirito", pues participó en varios sketches del famoso "Chapulín Colorado".

Asimismo, se destacó en el teatro, donde trabajó en importantes puestas como "La dama de negro".

En su trayectoria se encuentran más de 20 producciones televisivas como "La madrastra", "Primer amor a mil por hora" "María Mercedes", "Clase 206" y "Destilando amor" ; sin embargo, es recordado por su papel del papá de Juan Palillo en el melodrama infantil "Carrusel", uno de sus primeros trabajos.

Con información de SUN.

MS