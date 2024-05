Montserrat Oliver se sincera sobre Yolanda Andrade y su estado de salud

Impotente, así es como se siente Montserrat Oliver ante el estado en que se encuentra Yolanda Andrade, su gran amiga y colaboradora, pues a más de un año de que su salud se viera vulnerada por el aneurisma que afectó a uno de sus ojos, la conductora no ha presentado mejoría y, en cambio, en las últimas semanas ha presentado un deterioro en su salud.

Montserrat Oliver fue captada arribando a las instalaciones de la XEW, donde graba el programa de Unicable, "Montse & Joe", sólo que lo hizo en la ausencia de Andrade, motivo por el que la prensa le preguntó por el estado de salud de su colaboradora, pues a pesar que desde hace unas semanas confesó que su ojo seguía dándole molestias, no había faltado a ningún llamado.

"No pudo venir porque no se siente bien, sigue en ese proceso (de recuperación), desafortunadamente sí, lo primero es su salud, se tiene que enfocar en estar bien" , expresó.

Sin embargo, Montse destacó que en esta ocasión el malestar que motivó a Joe a quedarse en casa, guardando reposo, fue el dolor de garganta que presenta desde hace días, motivo por lo que en las últimas emisiones de su programa, ha sonado afónica.

" Sí vino, pero estaba un poco afónica y apenas pudo grabar, porque se enfrío o algo y hoy dice que no se siente muy bien, por eso no va a poder venir a grabar", explicó.

Aunque confirmó que su ojo sigue en un estado sensible, pues las luces del estudio y, cualquier luminosidad de gran magnitud a la que se enfrente, sigue lastimándola, motivo por el que no deja de usar gafas oscuras.

Por este motivo, Oliver se dijo impotente , debido a que es poco lo que puede hacer para que Joe se sienta mejor:

"¿Me veo triste?, me da... ¿cómo te diré?, siento impotencia de no poderla ayudar, de decirle: ´-Ay, pues ojalá puedas hablar con otro doctor´, pero, a veces, para ella también es cansado que le estés dice y dice, y dice y dice", confió.

En este sentido, la también modelo desea que Yolanda esté en las manos de los mejores especialistas, para que sea tratada con el diagnóstico y el tratamiento correcto.

"Esperemos que se esté tratando con la mejor gente posible y que, de verdad, encuentren una solución".

Finalmente, Montse no descartó que los problemas de salud de su amiga podrían haber sido provocadas por un trabajo esotérico.

"No hay que descartarlo todo, qué bueno que se vea con los mejores doctores, si se puede hacer protecciones, ¿por qué no?, que se las haga, pero no hay que olvidar que todo es un karma, lo que tú haces para mal, se te va a regresar; contra Dios, nadie puede".

Con información de SUN.