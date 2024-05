Nodal pide parar ataques contra Cazzu y su familia: "No merecen este dolor"

El cantante Christian Nodal pide un alto al odio en contra de su expareja, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, quien es madre de su hija Inti y con quien tenía una relación de casi dos años, la cual llegó a su fin hace unos días, cuando ambos cantantes lo dieron a conocer en sus redes sociales sin revelar el motivo, lo que ha generado una ola de versiones sobre las posibles causas del rompimiento.

Una de las versiones del truene señala que en el robo que el cantante sufrió en su casa en Argentina, habría estado involucrada la familia de su expareja, sin embargo, Nodal asegura que lo que se dice sobre ello es falso y sin fundamento, por lo que pidió al público frenar el odio hacia la familia de Julieta por el bien de su hija Inti.

"Mi gente les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina. Están dañando a personas buenas que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias" , se lee en el mensaje que compartió en sus estados de Instagram.

El cantante pidió respeto para su expareja, Cazzu, y su familia. INSTAGRAM/ nodal

Con información de SUN.