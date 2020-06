Montserrat Oliver celebra seis meses de casada con Yaya Kosikova, a través de una romántica fotografía compartida en su cuenta de Instagram.

En la instantánea, aparecen Montserrat y Yaya tomadas de la mano. Oliver lleva un ramo de flores y ambas posan con una enorme sonrisa.

"El amor es nuestro, la felicidad es compartida. El amor crece y se transforma, esa transformación se llama compromiso, apoyarnos, acompañarnos y seguir luchando juntas. Hoy hace 6 meses nos casamos y te elegiría una y otra vez. #loveislove ", se lee.

La cuarentena por el COVID-19 le ha servido a Montserrat Oliver para conocer más a su pareja, y reafirmar que lo más importante en la vida es el amor, la familia, la naturaleza y los animales, así lo expresó la conductora en sus redes sociales.

"Me acuerdo que cuando era chica los días se sentían largos, últimamente el tiempo no me alcanzaba para hacer todo lo que tenía que hacer antes de que acabara el día. Este tiempo de cuarentena me ayudó a conocer más a mi pareja y a mis animales, reafirma que lo más importante en la vida es la familia, la naturaleza, los animales y los amigos".

JM