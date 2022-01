Mon Laferte lamenta la muerte de su amigo César Ceja, músico mexicano

La cantautora chilena Mon Laferte anunció la muerte del músico mexicano César Ceja, con quién mantuvo una estrecha amistad desde 2007, año en que la cantante llegó a radicar a México con el fin de impulsar su carrera.

"Querido Cesar, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también, siempre fuiste mi maestro y fuimos muy muy felices juntos", escribió en su mensaje de Instagram Mon Laferte, junto a tres fotografías al lado del músico.

César Ceja se encargó de la producción de los dos primeros discos de Mon Laferte, su nombre real es Monserrat Bustamante Laferte; "Desechable" (2011) y "Tornasol" (2013), en el disco "Mon Laferte Vol.1" (2015) el también compositor coescribió la letra de la canción "Tormento", y en la edición especial "Orgasmo para dos", "Vuelve por favor" e "Igual que yo".

En el cuarto álbum de estudio de Mon llamado "La trenza" (2017), también tiene colaboración con dos temas, "Cielito de abril" y "Alelí". También trabajaron junto el tema principal de la película peruana "El Buen Pedro".

"Ahora pienso en todas las canciones que hicimos juntos, y sé que seguirán sonando y las cantaré con más amor que nunca, te debo mucho mi querido Chino, aunque ya no estés aquí, siempre te voy a querer", sigue la publicación de Mon.

La cantante remata escribiendo que cada 3 de mayo siempre estará en sus pensamientos, porque entre las muchas cosas que compartieron, se encuentra la fecha de cumpleaños.

También la cantante Paty Cantú se despidió de César Ceja, escribiendo un sentido mensaje en la última publicación que hizo el músico en su cuenta de Instagram hace apenas dos días.

"DEP buen y generoso amigo. Buen y generoso artista. Buena persona. Te quiero y le pido a Dios que estés en paz y conciencia en lo que sigue. Y consuelo y certeza para los tuyos. Lo sentimos mucho y te vamos a extrañar. Gracias por muchísimo".

