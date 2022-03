Mon Laferte está lista para salir de gira; habla sobre situaciones de acoso

La cantautora chilena más mexicana, Mon Laferte está viviendo un momento de plenitud en su vida con la llegada de su bebé y el inicio de una nueva gira de conciertos que la llevará por las ciudades más importantes de la República Mexicana. Por ejemplo, el próximo 6 de julio tocará en Zapopan, en el Auditorio Telmex.

En un encuentro virtual con medios de comunicación, la también productora, adelantó que está más que lista para sus presentaciones, a donde llevará a su hijo, pues asegura que no tiene un plan o itinerario, lo llevará a todos sus eventos hasta que crezca y él mismo le pida que ya no más.

"Estoy muy contenta ahora en esta nueva etapa de mi vida con un álbum nuevo, con bebé y con la maternidad, así que estoy feliz, estaré recorriendo a México". Si bien esto no se trata de un regreso porque Mon estuvo en presentaciones hasta el mes de diciembre del 2021, es ahora que retoma los conciertos, que señala que lo que más ha extrañado es moverse con libertad en el escenario, pues durante el embarazo tenía que permanecer un poco más quieta por consejo médico, pero emocionalmente, esta etapa fue muy especial para ella, "porque estaba muy sensible, me emocionaba mucho que cuando de repente estaba en el escenario sentía una patadita, era todo súper lindo".

Resalta que ahora se siente con muchas más energía que antes, aunque duerme menos porque su bebé se despierta varias veces durante la noche, pero se siente muy creativa, mientras amamanta, desarrolla nueva música.

"No sé qué me pasó, pero creo que la maternidad me dio como un shoot de energía, porque como una ya casi no duerme, como que no queda otra de estar siempre muy despierta"

A propósito de las nuevas fechas en las que estará en concierto, resalta que estará tocando las canciones de todos sus álbumes, "tengo una sorpresa por ahí, estoy trabajando en música nueva y probablemente estrenando algo en esta serie de conciertos por México; tengo preparada una puesta en escena bien bonita y algo distinto a lo que he hecho antes, así que creo que valdrá mucho la pena que vengan y que disfruten de este universo que tengo preparado para la gente y mis seguidores".

Con respecto a su nominación al Grammy americano por su álbum "Seis" en la categoría de regional mexicano, Mon expresó: "Estoy muy contenta, nunca había estado nominada al Grammy americano, es la primera vez, y me pone muy feliz, porque además es un álbum muy especial para mí en la categoría de regional mexicano". La ceremonia se desarrollará el próximo 3 de abril desde Las Vegas, Nevada.

A Mon también se le cuestionó con que cantante de regional mexicano le gustaría cantar y qué lugar ocupa en ella en este momento la música mexicana, a lo que respondió que le gusta mucho lo que hace Carín León y obviamente con él le gustaría grabar, y que los sonidos mexicanos siempre están con ella, porque con estos se siente libre, porque a través de ellos se puede divertir o apasionar; le gusta la música de Juan Gabriel, Chavela Vargas, Paquita la del barrio y Toña La Negra.

Y aunque no nació en México, ella se siente mexicana, porque ella es del lugar en el que está o quiere estar, además recordó que su hijo y su compañero de vida son mexicanos, por lo tanto, ella es mexicana. De hecho su nuevo sencillo "Good Boy", del cual tiene una versión en vivo, es dedicada a su pareja, a él se la escribió por la conexión tan íntima y sexual que tienen.

Sororidad y feminismo

Justo en la versión en vivo de "Good boy", Mon se acompaña de Arroba Nat, Bratty, Cancamusa y Renee, cuatro artistas emergentes de las que señala aprende mucho, "ellas nos enseñan a las demás nuevos sonidos y tendencias y me encanta que podamos tener estos lazos y conexiones, las respeto mucho, siento que también son una generación que tiene menos vicios con respecto al tema de género y están súper enfocadas a su arte, les agradezco más bien que quieran compartir la música conmigo".

También se le pidió un mensaje para las mujeres sobre los feminicidios que ocurren a diario y más que dárselo a ellas, dijo que la reflexión era para la sociedad en general, a propósito de tener conciencia, "es bien importante la información, estar enterados y enteradas de lo que sucede". También resaltó el trabajo de colegas cantautoras que han desarrollado canciones de protesta como la de Vivir Quintana que se llama "Canción si miedo".

Recordó que como artista se ha enfrentado a grandes retos solo por el hecho de ser mujer, como el esforzarse al doble para que la tomaran en serio y pasar por situaciones de acoso. "Era como esforzarme el doble en comparación con colegas hombres, eso era como muy agotante, también era esforzarme más para encontrar espacios para tocar. Y el acoso también, por ejemplo, llegar con algún productor, mostrarle mi trabajo y siempre como un coqueteo, y depende de cómo yo responda a ese coqueteo, si yo obtenía buenos resultados con el productor o no, o si íbamos a trabajar juntos o no, eso es muy agotante".

Así que ha tenido que trabajar por su independencia, "para no necesitar de ningún productor que antes de querer trabajar, quiere acostarse conmigo u obtener algo a cambio", pero también resalta que estas situaciones han cambiado, ahora ya no son así, "pero cuando era más joven y no tenía una carrera un poco más sólida, era más difícil eso".

En cuanto a una bioserie sobre su vida, resalta que le da mucha pena pensar en un proyecto así, recuerda que sí se lo han ofrecido y en su vida cotidiana sus cercanos bromean mucho con ello, pero no está en sus planes, lo que sí dijo es que de hacerse, sería muy divertida.

GC