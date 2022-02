Mon Laferte: La cantante presume en redes sociales la llegada de su bebé

Aunque durante todo su embarazo, Mon Laferte fue discreta, este jueves la cantante chilena dio a conocer que ya nació su primogénito.

Fue a través de un breve mensaje en su cuenta de Twitter, la artista dio a conocer la llegada del pequeño Joel, fruto de su relación con Joel Orta.

"Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treinta y tantos porque antes no quería tener hijos. Ha sido un año muy duro, muy difícil"

"Ya soy mamá", fue el texto que posteó en su red social que en pocos minutos ya tenía más de dos mil retweets y más de mil comentarios.

Ya soy mamá — Mon Laferte (@monlaferte) February 10, 2022

Fue en agosto pasado durante su gira por Estados Unidos que Norma Monserrat Bustamante Laferte dio a conocer que estaba embarazada por primera vez.

"Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses. Ya no puedo más y me siento grande", expresó en su momento Laferte.

El embarazo de la cantautora no fue sencillo ya que ella había revelado tras anunciar su embarazo que llevaba tiempo intentando ser madre, pero que le había costado mucho trabajo por lo que la noticia de que se convertiría en madre fue una de las mejores que ha recibido en la vida.

