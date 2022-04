Molotov: Playeras de futbol estarán prohibidas en show de la banda en Guadalajara

El próximo 16 de abril, la banda Molotov llegará a Guadalajara para reencontrarse con el público tapatío en las instalaciones de Guanamor Teatro Studio –antes Teatro Estudio Cavaret- en donde la agrupación conformada por Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, harán un repaso por sus temas emblemáticos, además de mostrar parte de lo que será su nueva producción de estudio, de la que ya se estrenó el primer sencillo con “No olvidamos”.

Previo a que Molotov llegue a Guadalajara, Guanamor Teatro Studio anunció este miércoles, 13 de abril, que los asistentes al concierto no podrán ingresar si acuden portando playeras referentes a los equipo de futbol.

“Es una medida preventiva, recomendada por la autoridad. Hubo un evento de Los Auténticos Decadentes en el Conjunto Santander y tomaron la misma medida de evitar las playeras futboleras".

En su post informativo, Guanamor Teatro Studio detalla que el público que no acate esta petición no podrá ingresar al show de Molotov, además de puntualizar que al no respetar esta norma no habrá reembolso de los boletos a los asistentes que se les prohíba el acceso por esta medida.

“No se permitirá el ingreso con playeras de ningún equipo de fútbol, en caso de incumplir esta norma no se les permitirá el acceso al recinto y no habrá reembolso. Gracias por su comprensión”, explica Guanamor Teatro Studio.

Al respecto, Joel Torres, director administrador de Guanamor, señala que el Gobierno de Zapopan fue la instancia que les hizo la recomendación de aplicar esta medida, la cual ya se había ejecutado en los recientes shows que brindó la agrupación Los Auténticos Decadentes en su paso por el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

“Es una medida preventiva, recomendada por la autoridad. Hubo un evento de Los Auténticos Decadentes en el Conjunto Santander y tomaron la misma medida de evitar las playeras futboleras, quiero suponer por lo que pasó en Querétaro. Nos hicieron la recomendación y nosotros, por cuidar a nuestro público, que es importante que tengan una muy buena experiencia, optamos por seguir la recomendación”, indica Joel Torres.

El directivo puntualiza que a fin de evitar que los asistentes tengan complicaciones de ingresar al show de Molotov con esta medida, Joel Torres puntualiza que se buscarán alternativas a la llegada del público que porte alguna playera futbolera para que al final sí pueda disfrutar del concierto.

“Obviamente vamos a apoyarlo para que puedan ingresar, respetar su boleto, que se la pasen muy bien. Es de los equipos conocidos- respecto a las playeras- sobre todo el pendiente es con los barristas, pero los identificaremos y los vamos a invitar, en caso de que lleguen con playeras, los vamos a invitar a que no las porten, ya veremos cómo los podemos ayudar para que ingresen y estemos tranquilos”, añade Joel Torres al destacar que esta medida no se aplicará en todos los shows futuros, sino en aquellos en los que la autoridad haga la recomendación.

Molotov se presentará en Guanamor Teatro Studio el 16 de abril a las 21:00 horas y los asistentes podrán ingresar desde las 18:00 horas a las instalaciones del recinto ubicado en Avenida Parres Arias y Periférico, en el Núcleo de Calle 2, colonia Industrial los Belenes, en Zapopan. Más información en Facebook.com/guanamorteatrostudio.

MF