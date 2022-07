Molotov: Christian Chávez pide respeto a la banda por decir que “P***” es un himno LGBT

La banda Molotov de gira por España fue entrevistada por Europa Press donde compartieron que su canción “P***” se había convertido en un himno para la comunidad LGBT en México, pese a que saben que la palabra es homofóbica y se ha prohibido usarla, por ejemplo, en partidos de futbol en nuestro país. Además, según han reportado asociaciones civiles de la comunidad que esta palabra es la que escuchan las personas de la diversidad al morir o al ser violentados por su orientación sexual.

Esta canción está incluida en el álbum de 1997 “¿Dónde jugarán las niñas?”. Y según contó Randy, uno de los integrantes, la banda no se arrepiente de esta canción. “Si tú estás orgullos de ser quien eres, no hay que sentirse ofendido”. En ese sentido, el cantante de RBD y también actor, Christian Chávez, quien es parte de la comunidad LGBT , se pronunció al respecto.

"Esa canción no me representa, esa canción generó odio durante mucho tiempo, así que por favor un poquito de corazón cuando se hable de esos temas".

“Hace poco vi una entrevista que se le hizo al grupo Molotov en la cual aseguran que el tema'P***' es una tema de la comunidad LGBTIQ . No señores, no se equivoquen, es una canción que en mi caso, o en el de muchas personas, cada vez que sonaban los primeros acordes, teníamos que correr a escondernos al baño, teníamos que salir a otro lugar, o éramos violentados”.

Y continúa: “Yo en lo personal, no solo fui violentado física, sino verbalmente, varias veces. Entonces, creo que sí se puede reivindicar una canción, pero no se puede decir que es un tema de la comunidad, porque es un tema que le dolió mucho tiempo a la comunidad y que muchas personas que han muerto en crímenes de odio, la última palabra que escucharon fue esa... 'p***'. Así que por favor un poco de respeto, porque no, esa canción no es de mi comunidad, esa canción no me representa, esa canción generó odio durante mucho tiempo, así que por favor un poquito de corazón cuando se hable de esos temas, porque una persona cis género heterosexual, no puede hablar de este tema sin saber todo lo que hemos vivido los que estamos detrás”.

