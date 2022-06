Christian Chávez: El exintegrante de RBD rompe el silencio tras acusaciones de violencia intrafamiliar

A finales del año 2020, Christian Chávez fue demandado por su expareja Maico Kemper por presunta violencia intrafamiliar, y ahora tras casi dos años de lo sucedido, el exintegrante de RBD rompió el silencio de lo que pasó en aquella ocasión, donde supuestamente él había agredido y golpeado al holandes con una botella de tequila.

El estilista decidió separarse de su pareja y regresar a país, Christian mencionó en sus redes sociales en ese momento que no podía dar declaraciones "sobre las falsas acusaciones en la que se atenta a mi persona y mi integridad".

A dos años del problema legal, Christian comentó a los medios de comunicación, "no quise nunca hablar de nada porque aprendí del pasado que no funciona de nada hablar. La verdad es que hay que, de pronto, callar y dejar que el tiempo pase".

De acuerdo con "People en español", la situación fue para Chávez un momento de aprendizaje a nivel personal, sin embargo, ahora el también actor está enfocado en seguir con su vida.

"Cada tropiezo, cada caída te hace más fuerte. Al final, también valoras a las personas que están contigo, que están alrededor de ti. Creo que el tiempo siempre habla de las cosas que en verdad ocurren, añadió el exintegrante de Rebelde.

Asimismo declaró que es difícil acostumbrarse a los golpes de la vida, sin embargo, añadió que son cosas que pasan.

"Qué digo, pega mucho y la forma como fui visto por muchas personas que me señalaron si es duro".

¿Christian Chávez regresará a la televisión?

El artista expresó que ahora comienza un nuevo proyecto para una serie de Star+, además dijo que se sentía contento por sus excompañeras de RBD, Anahí y Dulce María quienes regresaron al escenario hace unos meses en diferentes eventos.

"Me parece maravilloso, la verdad, se me hace maravilloso que haya regresado, creo que ella es una artistaza que todo mundo extraña, y lo de Dulce también me parece maravilloso".

