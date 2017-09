Molesta a Jane Fonda pregunta sobre cirugía estética

La reacción de Jane Fonda ante las preguntas sobre sus cirugías plásticas es un ejemplo de que en Hollywood la edad resta puntos.

Es bien sabido que actores, actrices y cantantes de Hollywood usualmente recurren a los métodos más extraños con el fin de evitar el paso de los años y que al momento en que los reflectores se posan sobre ellos se ven joviales, frescos y sin arrugas.

La ganadora del Oscar se presentó al lado de Robert Redford, con quien comparte créditos en la película Our Souls at Night, y al ser cuestionada por la presentadora Megan Kelly por qué no le daba orgullo admitir que había invertido tanto para conseguir verse bien, refiriéndose a su cirugía estética, Fonda, quien en un par de meses cumplirá 80 años, le respondió con una helada mirada para después decirle:

"¿En verdad tenemos que hablar de eso ahora? Gracias, tengo una buena actitud, buena postura y me preocupo de mí misma. Pero déjame decirte por qué amo esta película que hicimos en lugar de cirugías plásticas".

Esta parte de la entrevista, que en cuestión de horas se volvió viral en las redes sociales y que fue aplaudida por muchos televidentes, también molestó a algunos usuarios, quienes además de tachar de grosera a Fonda, subrayaron que su respuesta y su vestimenta en la reciente entrega de los Emmys, dejaba ver la necesidad del "star system" de mantenerse jóvenes sin importar qué.