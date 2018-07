Moderatto celebra 17 años entre rock y reggaetón

Los fans de Moderatto no pueden estar menos que contentos, y es que la fiesta que celebra los 17 años de la banda va para largo gracias a las diversas presentaciones que tendrán el resto del 2018 en varias partes del país y, aunque Guadalajara no está en el calendario, sí tienen a nuestra ciudad en la mira para “hacer algo en grande”, tal como lo compartió el guitarrista Mick Marcy en entrevista con este medio.

“En una de esas también anunciaremos, aunque no quisiera adelantarme, el regreso de Moderatto a Guadalajara para hacer un show grande. Sin embargo, estamos muy contentos de celebrar nuestros 17 años como banda de rock y en compañía de nuestros fans; estaremos el próximo 6 de octubre en el Pabellón M de Monterrey así como en el Auditorio Nacional, el 8 de noviembre. Son escenarios imponentes y sobre todo el Auditorio Nacional, que es uno de los más importantes del mundo; será la onceava vez que vamos a tocar en ese sitio y este hecho hay que presumirlo en todos lados”, comparte Mick.

Dicho por sus seguidores, Moderatto es una de las bandas que ofrece uno de los shows más completos en la industria musical y, por supuesto, lo que veremos en sus conciertos será algo espectacular, así lo asegura Mick, “nosotros siempre hemos querido que sea así, un gran show, nosotros somos los fans número uno de la banda y somos muy fans de los conciertos de rock. Antes de tocar, nos preocupamos por que haya muchos elementos y pasen cosas más allá de la música. Y en este caso con la gira de ‘Caballero’ (nombre de su nuevo sencillo) van a tener todo lo que tiene un concierto de Moderatto: guitarras, motocicletas, explosiones, chicas, una batería tan grande que va a necesitar pagar predial para montarla en el Auditorio Nacional y en el Pabellón M. Todo eso como nunca lo han visto en un show de Moderatto y aunque no puedo adelantar mucho, ya tenemos muy avanzado cómo será la colocación de los escenarios”.

Previo a estos dos magnos conciertos, Moderatto también visitará otras ciudades, aunque no con toda la parafernalia, ya que no todos los sitios cuentan con la magnitud de lo que hoy requiere la banda para llevar al máximo sus shows. A pesar de esto, no mermará la celebración y van con toda la actitud para estar cerca de sus fans.

“Estamos por acabar una nueva canción que lanzaremos en algunos meses, al mismo tiempo que estamos tocando en esta nueva gira. Y, sobre todo, estamos por todos lados de la República, seguimos juntos y lo mejor que nos ha pasado en la vida es decidir no dejar de tocar nunca en estos 17 años. Yo creo que nos hemos tomado un mes y medio de vacación en todo este tiempo, es la gira interminable, la verdad”, comparte Mick, quien reafirma estar feliz con la banda y tener la dicha no parar de hacer lo que más les gusta.

Como un suspiro

Las palabras de Mick se desbordan al recordar todo lo que han logrado en poco más de tres lustros, gracias a su pasión por la música, por viajar y sobre todo por divertirse, además de cuidar que sus conciertos sean grandes y toda una experiencia, porque donde toca Moderatto se sabe que habrá la mejor fiesta del lugar. “17 años se fueron como un suspiro. Se siente el sentimiento de aquella primera noche que tocamos como grupo. Estas ganas de echar relajo, de tomarnos unas chelas, de ver cuántas chavas nos ligábamos, se ha mantenido a lo largo de estos 17 años y hemos logrado cosas increíbles y las cosas de las que nos jactábamos y creíamos que eran puro cuento chino, se han vuelto realidad y todavía más allá de lo que esperábamos. Por ejemplo, el año pasado tocamos en Japón, China, Francia, Sudamérica, en México por enésima vez… es como el mejor regalo que hemos recibido como grupo y agradecidos con la vida por esto”.

Exploran con gusto lo urbano

Surgido del disco “Malditos pecadores”, el sencillo con el que recorren el país se llama “Caballero”, el cual da paso a una evolución musical y explora una adaptación entre el rock y el género urbano. Así lo explica Mick, quien deja en claro que no están peleados con ese popular género y también se suben a este barco. “Nos gusta salir de fiesta y conocer gente, entonces desde hace unos cinco años vimos esta explosión del género urbano, reggaetón y todas estas ondas, y quisimos acercarnos a ello, ya que nos inspira todo lo que nos haga pasárnosla bien. A últimas fechas veíamos todos los Instagram Stories de las chavas guapas que nos siguen y se la pasan los fines de semana ‘perreando’ y bailando increíble y queríamos tener una canción que nos llevara a nosotros a esa fiesta. Y como hemos patrocinado muchas fiestas, ahora tocaba que a Moderatto nos invitaran la fiesta, con ‘Caballero’ continuamos con esa sana tradición, conocimos por la disquera a Karol G, todo su rollo y nos gustó mucho, escribió ella parte de la canción con Bryan Amadeus y esto fue el mejor matrimonio posible, así trajimos el boom urbano a una canción rockandrolera de Moderatto”.

SABER MÁS

¿Quién es Moderatto?

La banda cuenta con 17 años de trayectoria artística y su discografía abarca desde “Resurrexión”, pasando por “Detector de Metal” hasta “Malditos pecadores”, entre otros discos que los han hecho acreedores de diversos premios en la industria, así como nominaciones al Grammy Latino.

TOMA NOTA

Presentaciones

Moderatto en concierto el 6 de octubre en el Pabellón M de Monterrey a las 21:30 horas y en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 8 de noviembre a las 21:00 horas. Boletos a través de Ticketmaster.