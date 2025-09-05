Viernes, 05 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Signos con suerte en el amor y dinero hoy viernes 05 de septiembre según Mhoni Vidente

La astróloga advierte que algunos recibirán recompensas inesperadas, nuevas oportunidades y momentos clave para fortalecer vínculos emocionales

Por: Brenda Barragán

Este viernes 5 de septiembre de 2025, Mhoni Vidente comparte sus predicciones y revela cuáles son los signos zodiacales que tendrán la fortuna de brillar tanto en el amor como en el dinero. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Este viernes 5 de septiembre de 2025, Mhoni Vidente comparte sus predicciones y revela cuáles son los signos zodiacales que tendrán la fortuna de brillar tanto en el amor como en el dinero. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

La reconocida astróloga Mhoni Vidente anticipa que hoy será un día cargado de oportunidades tanto en el plano sentimental como económico. Este 5 de septiembre, algunos signos estarán particularmente bien respaldados por las energías astrológicas.

Signos con buena fortuna en el amor

Emociones intensas y conexiones auténticas serán protagonistas para algunos signos. Será un momento ideal para transformar vínculos o fortalecer relaciones existentes.

También se vislumbran buenas vibras en lo económico. Habrá signos que vean avances en sus proyectos, propuestas laborales o incluso un ingreso inesperado.

LEE: Horóscopo hoy viernes 05 de septiembre según Mhoni Vidente

Aries

Una entrada económica inesperada podría alegrarte el día, así que revisa bien tus finanzas y evita gastos innecesarios.

Géminis

Tu carisma y agilidad mental te colocan en una posición favorable este día. Podrías recibir un golpe de suerte con los números 11 y 27, especialmente si los juegas el domingo. Además, los tonos rojos potenciarán tu energía y magnetismo.

Leo

La energía está de tu lado, y una oportunidad profesional o un reconocimiento pueden surgir hoy. En el amor, la sinceridad fortalecerá la complicidad si estás en pareja, o bien podría florecer una conexión inesperada si estás soltero.

Libra

Cuida tanto tu estabilidad emocional como tus finanzas. Es probable que hoy lleguen propuestas importantes, ya sea en el amor o en el trabajo.

LEE: Walter Mercado: Horóscopos para HOY 5 de septiembre

Con información de Mhoni Vidente

BB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones