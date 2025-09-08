Durante esta semana, algunas energías especiales favorecen a ciertos signos en los ámbitos sentimental y económico. Mhoni Vidente destaca cómo el tarot y los astros pueden aliarse para traer bendiciones en amor y finanzas.

Capricornio

Capricornio recibe una impulsión de prosperidad tanto en lo laboral como en lo sentimental. La influencia del tarot, junto a los números mágicos (03, 22 y 30) y los colores favorables (rojo y blanco), señala que es un periodo ideal para que alcances tus objetivos. Las cartas sugieren que podrías recibir ingresos inesperados o concretar un proyecto fructífero. En el amor, una propuesta auténtica puede surgir, especialmente si te abres a nuevas posibilidades sin temer al cambio.

Aries

Para Aries, la semana ofrece apertura emocional y oportunidades financieras. La presencia de Vesta en Sagitario estimula tu autenticidad y te impulsa a nuevas aventuras o proyectos personales. En el terreno amoroso, es momento de dejar atrás lo viejo y abrirse a conexiones genuinas. Las vibraciones financieras también están activas, así que permite que emerja la buena suerte y atrévete a actuar con el corazón.

Escorpio

Escorpio está en una fase de buena fortuna tanto en el amor como en el dinero. Según Mhoni, esta semana ofrece encuentros significativos, la posibilidad de recibir regalos o recompensas y un entorno propicio para fortalecer relaciones profundas. El tarot refuerza que debes evitar dramas o relaciones complicadas y enfocarte en lo auténtico y en lo seguro.

Otros signos a tener en cuenta

Aunque estos tres destacan, todos los signos tienen su propia dosis de energía favorable en distintas áreas. Por ejemplo:

Leo vive estabilidad económica y reconoce la importancia de soltar relaciones tóxicas.

Cáncer podría recibir dinero inesperado y resolver deudas mientras piensa en mejoras personales.

Géminis atrae oportunidades nuevas en el amor y en el trabajo, aunque debe evitar confiar en personas poco claras.

Para la semana del 8 al 14 de septiembre, los signos más favorecidos en lo emocional y financiero son Capricornio, Aries y Escorpio. Sin embargo, Mhoni Vidente también sugiere que otros signos como Leo, Cáncer y Géminis encontrarán oportunidades valiosas si afrontan la semana con prudencia y apertura.

Con información de Mhoni Vidente

BB