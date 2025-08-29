Mizada Mohamed: Horóscopos para el fin de semana del 29 al 31 de agosto

Aries

Hoy es fundamental soltar las ataduras del pasado. Vive el aquí y el ahora, dejando atrás el dolor y la inquietud que te han acompañado. La energía lunar favorece tu sanación y te otorga paz y tranquilidad. La noche será propicia para asistir a eventos o reuniones donde conocerás personas interesantes que nutrirán tu espíritu.

Tauro

Tu esencia de paciencia y perseverancia te abrirá puertas importantes. En lo laboral, económico y profesional comienzas a ver resultados positivos. En el amor, este es un día propicio para dejar el orgullo de lado y resolver diferencias sentimentales que habías postergado.

Géminis

La atracción, el magnetismo y la química estarán de tu lado. No analices tanto, actúa y expresa lo que sientes. Es el momento de hablar con claridad, porque tu voz será escuchada con amor y comprensión. Todo lo que deseas llega a ti por derecho de conciencia.

Cáncer

No permitas que los comentarios ajenos te afecten. El fin de semana será perfecto para compartir con la familia en un ambiente de paz y unión. Además, recibirás una noticia muy positiva relacionada con uno de tus seres queridos, que traerá alegría a tu corazón.

Leo

Tu brillo es natural y nadie puede opacarlo. Si alguien se incomoda con tu luz, que se ponga lentes. Una noticia en el ámbito laboral o profesional traerá tranquilidad y estabilidad económica, cumpliendo un deseo que llevabas esperando desde hace tiempo.

Virgo

Tu inteligencia, creatividad e intuición serán claves para avanzar en tus proyectos. Ignora las críticas negativas y enfócate en lo que realmente quieres. Hoy llegan propuestas que pueden abrir nuevas oportunidades, así que mantente firme en tus objetivos.

Libra

El fin de semana estará lleno de atracción y magnetismo. Reuniones sociales y laborales se entrelazan, dándote momentos de diversión y aprendizajes valiosos. De estas experiencias surgirán proyectos innovadores que fortalecerán tu economía y estimularán tu imaginación.

Escorpión

Las oportunidades se presentan de manera clara y contundente. No lo pienses demasiado: actúa. Tienes todas las de ganar en los ámbitos económico, laboral y profesional. Disfruta también de los momentos de placer que llegan a tu vida en estos días.

Sagitario

Es tiempo de lanzarte a la aventura. Disfruta de la naturaleza, de un libro o de momentos de introspección, porque tu energía se renueva tras un periodo de trabajo intenso. Quienes buscan empleo, un aumento o un proyecto personal, encontrarán hoy puertas abiertas y oportunidades concretas.

Capricornio

Tu rebeldía constructiva te ha llevado a marcar límites claros. Hoy recibes resultados positivos en tus metas y deseos. Tienes la fuerza y el enfoque para seguir brillando y conquistando nuevos logros. La jornada favorece tu determinación y capacidad de triunfo.

Acuario

Tu creatividad está en su punto más alto. Anota tus ideas y comparte con personas que vibren en tu misma frecuencia. Buenas noticias llegan a tu vida, tanto en lo familiar como en lo profesional, con cambios positivos que llenarán tu corazón de alegría.

Piscis

La intuición y la percepción guiarán tu día. Una reunión familiar traerá noticias que iluminarán tu corazón. Es también un momento favorable para buscar un nuevo empleo, mudarte o planear viajes que has estado postergando. Las puertas se abren para cumplir esos anhelos.

