Mizada Mohamed: Horóscopos del 8 al 14 de mayo

ARIES

Mi querido Aries vas a cerrar la puerta, vas a cerrar la ventana, vas a cerrar ciclos y vas a cerrar etapas, eso es fenomenal especialmente el 8 y 9 son días por demás mágicos para ti en el hogar y en tu ser esto quiere decir que esa mancuerna perfecta que vas a hacer tú contigo mismo es reencontrar piezas perdidas en tu interior para sanar heridas.

Van a abrirse tus canales de abundancia y de prosperidad tienes próxima semana de muchísima buena fortuna, abundancia y prosperidad arregla tus diferencias de comunicación contigo y en el hogar, eso va a ayudarte mucho para los planes que tú traes en mente en estos momentos.

Y tira la basura emocional y mental enfréntate a tu realidad y ábrete a todo lo que tú mereces.

TAURO

Tauro todas las de ganar. Tú has sembrado de manera linda, hermosa, maravillosa y sensacional, pues siéntete requete contento y si no, pues bueno, pues listísimo para recibir crecimiento aprendizaje maduración.

Estás en el momento de recibir, de abrirte la abundancia de abrirte a nuevos caminos a nuevas llegadas de ingresos sentimentales, familiares muchas cosas muy lindas, fíjate, vienen muchos viajes en tu vida, pero si hay algo que tengas que arreglar es una buena semana para que lo hagas. Es semana de enfrentar algo que lo traes arrastrando.

Vas a darte cuenta cómo vas a poder enfrentar tu pasado sanándolo para vivir tu presente con mucha luz, también vas a recibir buenas nuevas en cuestiones de nuevas propuestas en tu vida económica y profesional.

GÉMINIS

Géminis, es momento de hacer que las cosas sucedan el reencontrarte contigo, el sanarte con tu a ti mismo va a ser fenomenal. Fíjate que empezaste a ayudar a muchas personas y eso te ha ayudado muchísimo porque te diste cuenta de quién eres, qué quieres, adónde vas, y con quién quieres ir. Eso te hizo madurar muchísimo en muchos sentidos en muchos aspectos, te diste cuenta también, quién sí, quién no en tu vida.

A lo mejor pasaste por situaciones que te dolieron de amistades, de traiciones de engaños, de lealtades y demás o en tu ambiente profesional. Traes una cantidad de cosas guardadas en el inconsciente y se pudieron haber aflorado en estas últimas semanas pero fue para tu bien.

Ahora sí que muy abierto a todo lo nuevo y a las bendiciones que están llegando a tu vida.

CÁNCER

Es tiempo de lanzarte a la aventura, de vivir, sentir, gozar, vibrar grandes posibilidades de hacer alguno de tus sueños realidad las próximas semanas que tienen que ver con inicios con negocios, con ventas con algo que tú traías en mente desde hace muchos años va a empezar a caminar no con la rapidez.

Si lo que si ya lo traías planeado y lo vas a iniciar la próxima semana es fenomenal. En el hogar va a haber una noticia que va a dar bueno, te va a dar vuelcos de alegría el corazón porque hay aplausos recompensas y reconocimientos para alguno de los miembros de tu hogar.

LEO

No te enfades, mi amor, no tiene caso, no te ofusques, no te alteres, no te tomes las cosas tan en serio de los comentarios o de las opiniones de los demás, ellos pueden opinar lo que les dé su gana, aquí lo importante es que a ti no se te olvide, quién eres mi querido leo, tú eres una persona que naciste con una luz sensacional, con alegría con ganas, con ánimo, pero hay muchas personas que no toleran tu brillo.

Tú no vas a dejar de hacer ese camino que has estado haciendo de manera tan maravillosa porque hay tres cuatro zancuditos a tu alrededor, opinando o diciendo, recuerda que uno no puedes dejar de hacer las cosas, porque los demás hablen mal de nosotros.

Tú pregúntate por qué están hablando de ti, porque algo bueno es de estar haciendo.

La persona que te está señalando o está hablando de ti, pues lo recibes como consejo. Las cosas no se le dan y tú te estás agobiando y perdiendo tiempo, saliva, energía y neuronas en cosas que no tienen la menor importancia al contrario. Ábrete a lo nuevo. Ábrete a la abundancia, ábrete a todo lo que el Universo te está regalando este es una súper semana que te van a poner sobre la mesa grandes propuestas. Además también estás planificando viajes para el mes de julio o agosto que te va a ir de maravilla y vas a ver los negocios tan importantes, que vas a aprender de otras culturas y de otros lugares.

VIRGO

Mercurio retrógrado te pudo haber movido un poquito de tu centro, pero te llevó a tomar conciencia del aquí de la hora. Te alejaste de muchas personas que no debes de tener en tu vida y eso es buenísimo. Eso nos ayudó a todos definitivamente, pero muy especialmente a los Géminis y a ti mi querido Virgo porque tú eres bondadoso, entregado, generoso, honesto, auténtico y te diste cuenta que pues había personas con doble, cara, verdad o triplica cara, pero no pasa nada al contrario, ya te diste cuenta, quién es quién y a cada quien en su sitio y en su lugar.

De trabajo o también iniciar con tus estudios o continuar con tus estudios vas a recibir algo que tiene que ver con alguien dentro de tu familia, te va a ofrecer a hacer algo nuevo. Unirte a su equipo, unirte a su grupo o recibes dinero así como se le llama dinero milagroso dinero inesperado.

LIBRA

Se te invita a que te quites el antifaz de los ojos. Te quites las estacas de tu corazón y los grilletes de tu mente. Esta semana es de trabajo personal dentro de introspección y también de retrospectiva, observa todo ese camino que ha recorrido mi querido libra para estar donde te encuentras en estos momentos, te va a ayudar muchísimo para las decisiones que vas a tomar a partir de la próxima semana mercurio retrógrado. Te pudo haber tocado en el área del hogar y en el área personal y en cuestión laboral y profesional todas las situaciones que tú estuviste viviendo se llaman crecimiento para mi conocimiento, además recuerda que tuvimos el eclipse lunar en Escorpión y eso afectó un poquito tu pasado. Te pudiste sentir incómodo inquieto desesperado, pero ahora en esta semana te vas a dar cuenta que todo lo que has estado viviendo se llama crecimiento para tu conocimiento, que vienen grandes cambios en tu vida laboral.

Fíjate muy bien lo que estás pensando porque tu mente está muy mágica, así que programa muy bien tu mente para todo lo que tú deseas.

ESCORPIÓN

Siguen sintiendo mis escorpiones el eclipse, verdad la energía del eclipse porque no nada más fue. Y estos próximos días todo lo que digas, hables, comuniques se va a dar, negocios, ventas, vas a ver grandes resultados.

Donde vas a tener grandísimos resultados, hay mucha alegría y mucha felicidad porque hay algo nuevo en tu hogar, sorpresas novedades recompensas reconocimientos regalos viajes algo lindo en la vida de los escorpiones.

SAGITARIO

Ahora sí imparables. Traemos llave mágica, pero por lo quieres más hasta para regalar traemos llaves doradas y de diferentes colores es tiempo Sagitario de hacer que las cosas sucedan nada ni nadie te va a parar nunca te han parado cuando te has detenidos porque te gusta dar compartir mimar, amar y apapachar todos aquellos sagitarios y estoy muy clara en ello que hemos pasado momentos de maduración de aprendizaje de crecimiento de nostalgias de melancolía, nos hicieron un grandísimo.

Vas a recibir grandes propuestas y van a valer muchísimo la pena y no me estoy refiriendo solamente a cuestión laboral profesional y económica propuestas para cambios de ciudad, para cambios de país, para reencuentros sentimentales y no me refiero a personas que hayas tenido en tu vida cercana, hace poco tiempo personas de mucho tiempo atrás que regresan a tu presente.

Así que abrirte la abundancia, como sabes hacerlo mi querido Sagitario.

CAPRICORNIO

Estabas esperando una semana fenomenal, única y maravillosa es esta el 8 y 9. Bueno, ponle siete estrellas a tu agenda, recibes recompensa, reconocimientos promociones aumentos, inicios dándole continuidad, no iniciando dándole continuidad a algo que empezaste allá por finales de noviembre principios de diciembre.

Hay grandísimos resultados en esta Luna Llena en Sagitario, muchas cosas nuevas, están frente a ti cosas que ni siquiera tú estabas esperando son sorpresas llenas de alegría de paz de serenidad, hay compras ventas y negociaciones nada más.

Todo lo bonito que va a estar para ti esta semana también vas a encontrar piezas perdidas contigo mismo y eso es buenísimo porque vas a aprender a amarte, a valorarte a respetarte muchas veces las heridas que los demás nos provocan, valen mucho la pena mi querido Capricornio porque ahí te das cuenta de lo fuerte de lo capaz y de lo echado para adelante, quieres así que pues hay que agradecer a todos ellos y mandarles amores y bendiciones porque los ciclos se cierran y vale la pena.

ACUARIO

Piensa y re piensas y piensas y repisas y Mercurio retrógrado, verdad y le das la vuelta a una cosa y le das la vuelta a la otra y te pierdes entre Venus martes Júpiter Neptuno. Esta semana acuario viene alguien con la palabra perfecta en el lugar perfecto diciéndote exactamente lo que tú necesitas escuchar.

Yo llevo varios meses diciéndote que la abundancia habita en tus dones que te liberes de atadura, que escuches tu voz interior que recuerdes que todo pasa para algo.

En realidad que lo que tú piensas dices se hace milagrosamente realidad, tu mente ha estado sumamente por poderosa, si la has enfocado en lo que tú verdaderamente.

Tremendas propuestas de algo que tú hayas lanzado desde principios de este año, las oportunidades están frente a ti, pero si tienes que quitarte el antifaz de los ojos poner los pies en la tierra los ojos hacia el cielo y la manita en el corazón confiando en que puedes lograrlo y si hablan los demás de más, pues que hablen que tiene déjalos.

PISCIS

Piscis vas a recibir muy buenas noticias que tienen que ver con firmas, contratos, acuerdos, negociaciones. Cuestiones de dinero, viene dinero, puede ser que recibas pues un préstamo dinero milagroso, pueden ser dinero milagrosos cuando alguien te regala dinero o que te encuentras dinero o que te contratan para algo que tú no estabas esperando o un buen proyecto o algo viene mucho dinero a la vida de los Piscis.

Espero que estés escuchando tu voz interior y espero que te estés poniendo adelantito de la fila, amor atención y apapacho, que le das a los demás, dátelo a ti mismo ahorita. Lo necesitas, necesitas levantar la mano y pedir ayuda y apoyo a los que están a tu alrededor porque vienes con más responsabilidades de las que tienes en estos momentos. Sí vienen muchos cambios a tu vida, sí, vienen muy buenos cambios entre economía.

Es tiempo de darte tu sitio y tu lugar quieres triunfo de éxito y abundancia.