Mhoni Vidente: Los horóscopos del fin de semana del 13 y 14 de mayo

ARIES

Libérate de energías negativas, Aries viene estando hablando en cuestiones de comprarse un carro un celular algo nuevo en estos días que lo va a hacer sentirse mejor y más estable. Vas a poder arreglar asuntos en cuestiones amorosas o de pleitos con la pareja que eso es muy bueno. Va a ser un fin de semana de dedicarte a ti, a descansar, a comer bien a tranquilizar la mente y sobre todo llenarte energías y vitaminas.

Va a hacer un fin de semana de fiesta de estar conociendo gente nueva, pero trata de ir nada más a una o dos fiestas no a todas. Hay alguien que te ofrece un negocio los fines de semana, trata de aprovechar este negocio y trata de aprovechar esa buena racha que traes. Arreglas asuntos en cuestiones amorosas este fin de semana, vas a poder conocer gente nueva. Cuídate, arregla tu casa y sobre todo sigue haciendo ejercicio tu mejor día va a ser el sábado 13 y tus números mágicos el 07 y el 23, tu color el rojo intenso.

TAURO

Te sale el as de oro, trae suerte Tauro porque es su cumpleaños, trae esa buena vibra, se está este está acomodando más su vida, está poniéndose a dieta, haciendo ejercicio, tratando de mejorar. Traes muchos problemas con tu expareja por la pensión alimenticia o por problemas en cuestiones de los hijos y las colegiaturas, trata de arreglar eso de la mejor manera, no te cargues problemas que no son tuyos y sobre todo sigue con ese negocio que tienes en planes, sigue creciendo económicamente.

Va a ser un fin de semana de festejos, tómate algo, trata de convivir con tu familia y con tus seres queridos, cuídate problemas de intestino, de estómago, tiendes a comer mucho por los nervios. Su mejor día en domingo 14, sus números mágicos van a ser el número 08 y 25, su color el azul.

Tienes que convencerte este sábado y domingo que tienes suerte para estar mejor, para el cambio de trabajo, para crecer más económicamente y sobre todo que te va a estar buscando mucha gente para festejarte, invitarte a una fiesta o salir de viaje, pero trata de este fin de semana no salir para que no tengas tantos gastos imprevistos que son muchos.

GÉMINIS

Su mejor día va a ser el sábado, sus números mágicos 09 y 36, su su color el verde y amarillo. Muy apasionado, con muchas ganas ha traído mucho ánimo, se está quitando pesadez de la mente y cosas que no lo dejaban crecer o estar bien. Te sale la carta del carruaje, vas a seguir avanzando, creciendo y haciendo cosas para estar mejor en todos los sentidos.

Quítate de problemas en cuestiones legales, quítate de problemas de situaciones con personas que no eran para ti. El dinero te llega, pero también guarda una parte, no gastes todo por gastarte, recuerda que es muy importante que una semana vas a tener que hacer pagos en cuestiones de escuela, pagos en cuestiones de la casa y trata de administrarte.

Un amor nuevo y apasionado lo vas a conocer este fin de semana, géminis tiene mucha suerte para el amor nuevo y apasionado en estos días. Te van a invitar a salir de viaje, pero va a ser hasta tu cumpleaños, en junio Julio, adminístrate bien, fíjate hacia dónde vas trata de guardar un dinero. Te sale el dos de copas que nos dice que estás en ese momento de formar algo para ti, una casita, cámbiate a vivir solo sola, trata de madurar un poco más y cuídate de los chismes, sobre todo de familiares.

CÁNCER

Su mejor día va a ser el domingo, sus números mágicos van a ser el 18 y 40, sus colores el rojo y blanco. Lo que estaba esperando se le va a cumplir a cáncer, trae esa ayuda espiritual para poder encaminar su vida y estar mejor, tienes que quitarte muchos pensamientos negativos, tienes que quitarte esa situación que no te dejaba crecer ni avanzar. Acuérdate cáncer que estás hecho para ser feliz a pesar de que te gusta el drama, te gusta mucho exagerar las cosas, trata que este fin de semana sea tranquilo.

Dios te va a conceder tres deseos el domingo, prende tu veladora blanca, trata de ser más consciente de lo que estás haciendo y vas a ver cómo las cosas se van a estar realizando. Te sale la carta del emperador, la carta del poder y la fuerza, la carta de ser un poco más determinante hacia dónde vas y qué quieres para tener éxito sobre trata de poner un negocio, cuídate de las personas negativas.

Desconfía de las personas en el trabajo, no todo mundo te quiere bien o te quiere ver mejor, desconfía y te va a llegar el dinero este fin de semana por juegos de lotería o te pagan una deuda y sobre todo vas a poder avanzar económicamente.

LEO

Tu mejor día va a ser el sábado, sus números mágicos el 13 y 25, su color el naranja y azul. Leo trae esas oportunidades este fin de semana, sábado y domingo, de realizarse. Va a tener un examen escolar muy importante que lo va a poder pasar, aparte va a estar haciendo cosas nuevas. Va a estar con más buena vibra o con más progreso, quítate de pensamientos negativos, quítate de personas que no te dejan ser feliz o no te dejan avanzar, cuidado con problemas en cuestiones de huesos, de caídas o de espalda. Va a ser un fin de semana de estar viendo la familia y muy a gusto.

La carta de la Estrella, estás brillando, sigues brillando traes esa buena actitud, te sientes bien, toda la gente te voltea a ver y eso me gusta mucho aparte te sale la carta del ermitaño o sea el problema que tenía legal, el problema que tenías en cuestiones amorosas, el problema que tenías en la escuela o en el trabajo lo vas a resolver mágicamente.

Te van a buscar amores porque son muy apasionados y son muy buenos proveedores o sea siempre ayudan a los demás en cuestiones económicas. Te dicen las cartas un negocio nuevo viene a tu vida y una estabilidad económica viene creciendo. Tu mamá, una tía o tu abuelita te va a buscar para invitarte a salir de viaje.

VIRGO

Su mejor día, el domingo, sus números mágicos van a ser el 06 y 21, sus colores el color verde y amarillo. Va a estar más centrado en su casa, son los pilares de su casa para formar cosas nuevas y productivas, son personas que siempre están creciendo económicamente y están avanzando. Va ser un fin de semana de ocuparse en sus tareas, de resolver todo lo que tenía en problemas, de juntarse con su papá o con unos tíos para hablar en cuestiones de una herencia o problema legales.

Virgo necesita cuidarse mucho de los corajes instantáneos que ocurren porque alguien no hace lo que ellos quieren que hagan. Virgo piensa mucho es que mi pareja anda con otra otro, creo que sí, pero acuérdense que nosotros podemos controlar nuestro pensamiento que es de nosotros, de nadie más, no le des este tiempo o pensamientos a personas que no lo merecen, así que pide que se te va a dar. Viene más abundancia y estabilidad de crecimiento y aparte andas formando algún vuelo en tu vida, o sea andas formando cosas que te van a dejar más progreso y más estabilidad.

Cuidado con los chismes, cuidado con las intrigas y cuidado con las personas que nada más te quieren sacar un provecho económico. Te buscan para invitarte a un bautizo boda o cumpleaños en estos días.

Vas a poder arreglar papeles de divorcio. papeles de migración, papeles de visa situaciones que venías arrastrando de tiempo atrás.

LIBRA

Tu mejor día va a ser el sábado, tus números mágicos el 11 y el 46, los colores el morado y rojo. Libra está pasando por una etapa de cariño, de estabilidad de buena vibra, siente que las cosas le están saliendo, le llega un dinero extra, trae muy buenas esperanzas, trae buenas ilusiones. Va a ser un fin de semana de un compromiso personal familiar, de alguien se casa o un cumpleaños.

Te sale la carta del loco, es suerte en cuestiones de loterías. Son tiempos de madurez.

Si ves que esa persona no te quiere, déjala, una cosa son los hechos y otra cosa son las palabras. Es muy importante que te quedes con una persona sólo cuando te demuestra con hechos que te ama, no con palabras. Son tiempos de crecer en todas las formas y estar mejor. Te sale que tendrás una responsabilidad mayor, o sea de cuidar a tus padres, de cuidar a tus abuelitos. Las cartas te dicen que arregles tu casa, píntala. Ve a comprar muebles.

Vas a recibir un dinerito extra que no esperabas. Te va a ayudar para hacer varias mejoras, cámbiate el pelo, cómprate ropita, un perfume y siéntete mejor.

ESCORPIÓN

Tu mejor día será el domingo. Tus números el 19 y 70. Tus colores van a ser el blanco y azul. Escorpión está aprendiendo de sí mismo, está aprendiendo que no hay que hablar de más, no hay que meterse en problemas que no son míos, no hay que ayudar a la gente que no se quiere ayudar. Tienes que empezar a enderezar el camino y sobre todo no ser tan impulsivo.

Tu forma de ser impulsivo a veces hace que tú hables de más o te metas en problemas. Va a ser un fin de semana de arreglar problemas familiares o con tu pareja, el que se fue regresa, la que se fue vuelve, así que trata de arreglar eso. Son tiempos de estudiar, de comprar un libro, de aprender, de mover la mente, eso te va a ayudar a estar mejor y también.

Te sale la carta de la rueda de la fortuna, vas a estar arriba, vas a estar creciendo más, vas a tener más oportunidades de desenvolverte todo lo que deseas y te llega mucho dinero, que te ayude para hacer mejoras en tu vida, ser mejores en tu familia.

El escorpión siempre se divorcia, tiene un problema porque quiere mantener esa llama del amor y a veces se cansa o se aburre y busca otras personas, son infieles por naturaleza. Van a ser días de mucho estar conociendo gente nueva, de meterse un curso, de estar aprendiendo más, de estar haciendo.

SAGITARIO

Mejor día va a ser el sábado, tus números mágicos van a ser el 09 y 66. Tus colores el rojo y naranja.

Sagitario anda muy alegre, de mucha fiesta de estar viendo gente nueva y sobre todo positiva, de acrecentar más su dinero, poner un negocito y sobre todo quedar en paz con alguien del pasado, su pareja amante o amigo o amiga, de mover las energías así que muévete, cámbiate de Ciudad, vete a vivir un tiempo fueras va a ser un fin de semana de mucho amante apasionado, entregado.

Sagitario está hecho para no rogarle a nadie o sea no le roben nada a nadie, ningún trabajo, ningún amor. Tienen que cuidar mucho su salud mental en estos días, no estar pensando tantas cosas negativas. Nosotros gobernamos nuestros pensamientos, nadie más, nosotros somos capaces de estar bien o estar mal, por eso es muy importante mantener la mente sana. Cuidado con los chismes, cuidado con las intrigas, últimamente te han rodeado mucho de las amigas o amigos que te andan chismeando que a lo mejor eres gay, pero pues no importa aquí el problema es que quieren meterse mucho en tu vida.

Te va a llegar un dinero, si te dedicas a venta de carros, terrenos, estás construyendo un futuro que está fomentando tu estabilidad económica.

CAPRICORNIO

Tu mejor día será el domingo, tus números mágicos van a ser el 06 y el 3, sus colores el naranja y verde. Este en ese momento capricornio de empezar a crecer más, a madurar el camino, ya no sabe si regresar con su pareja o andar con gente nueva, lo que tienes que hacer ahorita es sentarte, tranquilizarte y saber qué necesitas para estar mejor, no estarte martirizando tanto, aparte va a ser un fin de semana de mucha tarea, de cosas pendientes, de arreglar tu casa, de comprar cosas para vivir mejor. Te buscan amores del pasado, pero para reclamarte, trata de arreglar esos asuntos y sobre todo mantener la salud mental, últimamente has estado muy alterada o muy alterado o muy nervioso.

El poder y la determinación son tuyas vas a poder avanzar. Te sale la carta de la del espíritu Santo, reza más, pídele a Dios con todas tus energías: quiero arreglar las situaciones, quiero estar mejor cuida el dinero porque vienen gastos imprevistos, cuida tu situación económica y de trabajo, cuidado con los chismes y cuidado con las brujerías. Se vale llorar, se vale estar triste, se vale enojarse.

Limpia tu cuerpo, tu mente y espíritu, quítate drogas, alcohol, malas amistades, problemas, tienes que tener equilibrio para que puedas avanzar.

ACUARIO

Su mejor día va a ser el sábado, sus números mágicos van a ser el 03 y 15, sus colores el azul y naranja. Va a ser un fin de semana alegre, de arreglar asuntos que tenía pendientes, de poder sanar problemas del pasado, de quitarse pleitos o enojos del pasado.

Tienes que ponerte a dieta, tienes que empezar a hacer ejercicio, tú eres el deportista, pero trata de hacerlo.

Cuídate de picaduras, de problemas de alergia. Vas a estar muy feliz. Te busca un amor de tauro, virgo, libra, para tener algo que ver contigo. El acuario que está casado o está viviendo una relación de pareja, cuidado con los pleitos, no se enojen de más.

Estás en el tiempo de poner un negocio estás en el tiempo de crecer más económicamente, estás en el tiempo tuyo, acuario tienes al arcángel Miguel arriba de ti, pídele mañana que es el día de la virgen de Fátima, dile ayúdame a quitarme esa pesadez, esa mala vibra, esas personas que no me dejaban ser.

PISCIS

Tu mejor día va a ser el domingo, tus números 08 y el 33, sus colores el rojo y blanco. Es tiempo de enamorarse, de volver en creer en el amor, traes buena suerte, va a ser un fin de semana de estar muy placentero con la familia.

Si no tienes hijos, ten una mascota, un perrito, un gatito, unos canarios. Los piscis son personas que dan mucho amor, son personas cariñosas, por eso siempre tengo muchas amigas piscis y muchos amigos.

Si no encuentras pareja no vayas a andar con el primero que pase, trata de entender que son tiempos de crecimiento y estar más estables económicamente, no gastar por gastar y arreglar tu casita, va a haber fiesta en la casa por el cumpleaños de tu mami o de una tía.

Y si te busca tu ex habla, pero ya no vuelvas, si lo haces vas a volver a lo mismo y saben que vas a volver porque te conocen, es que eres muy buena persona. Di mejor me voy a querer yo y voy a estar más tranquilo. Te van a invitar a una primera comunión, bautizo o boda.

Cuidado con las malas vibras en el trabajo, en la escuela, no te juntes con cualquier persona y no platiques tanto tus cosas personales. Preparas un viaje para el mes de junio, Julio, que te vas a divertir mucho, trabajas tanto, le ayudas tanto a la familia siempre, estás al pendiente de todos, que te falta divertirte tú.

Vas a recibir llamada telefónica, una invitación o te invitan a poner un negocio. Cuidado con los pleitos, los corajes con las cosas que no puedes resolver.