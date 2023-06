Mizada Mohamed: Horóscopos del 19 al 25 de junio

Aries

Venus que está en Leo, lo que hace una mancuerna perfecta porque tú eres fuego y te está dando absolutamente todo lo que necesitas, aprovéchalo, es una muy buena semana para arreglar las diferencias de comunicación en el amor, en el romance, en la pasión porque podemos tener todo en la vida, pero lo que no se cumple, lo que no se vende eso es lo más valioso.

Tú qué bien lo sabes que es importantísimo que te salgas de los círculos de confort utiliza y pon sobre la mesa esa fuerza interior que tienes ese ánimo, esa alegría, esa sonrisa, esa enorme y gigantesca creatividad. Si traes por ahí en la maleta o en el tintero varios proyectos es una excelente semana para que los pongas sobre la mesa, esos planes que traes que te van a dar buenísimo resultados, pero a la brevedad.

Tauro

Traes muchas ocurrencias, pero que no se te vayan vivas, escríbelas en tu diario de ideas o tu diario de los sueños y establece una fecha, vale muchísimo la pena. Esta semana tienes mucha fuerza interior, mucha alegría, mucha felicidad, te sientes diferente, te sientes que las cosas cambiaron, que te volviste a refrescar, te estás dando el permiso de volver a vivir a pesar de que estamos vivos.

Vas a recibir muy buenas nuevas en esta semana en cuestiones, laborales y profesionales, para los Tauros que no tengan una relación estable o estén en busca de una en esta semana, Venus anda desatado y les está ayudando a que haya reencuentros sentimentales o inicios sentimentales y también formalización de relaciones.

Géminis

La puerta está abierta, ni siquiera tienes que empujarla, es simplemente dar ese paso que has estado postergando debido al que dirán, por el que van a decir, tú levántate a brillar. Acuérdate de algo bien importante cuando la gente crítica, señala y envidia realmente te están admirando, no te sientas agobiado ni en lo más mínimo inquieto, todo lo contrario, es momento de levantar tu voz, de extender tus alas, de volar, de salirte de círculos de comodidad, que no tienen nada de comodidad, y me estoy refiriendo a varias áreas de tu vida, desde la profesional hasta la social; incluyendo la familiar.

Tienes que poner cartas sobre la mesa con amor, con cariño, con respeto, con comunicación adecuada, pero con una persuasión bárbara. Tú sabes lo que es eso, tú la tienes entonces convencer a los demás, no te quedes con las ganas de ser, hacer y tener lo que tú quieres ser, hacer y tener, porque hay tres, cuatro personas que no les gusta tu éxito o tu luz, al contrario, haz que las cosas sucedan.

Cáncer

Muchos de ustedes por Cumplir años, ya viene el 21 de junio, empieza su ciclo de agradecer, es lo que debemos de hacer cada que llegue el ciclo de Saturno, porque nos recuerda todo aquello que no dijimos o no hicimos, ahora bien, resulta que para ti en esta semana tienes muy buenas oportunidades, especialmente el 20 y el 21 que ingresa el sol en tu signo. Vas a tener una junta de evento y te va a llamar muchísimo la atención, porque ni siquiera vas a saber el motivo por el cual dieron contigo, pero es una propuesta profesional laboral que te viene a dar un gran respiro en tu vida económica.

Traes planes de iniciar algo por tu propia cuenta y esto por supuesto que va a ser ahora, sí que un balde de agua tibia espectacular al alma que caricia el alma y el espíritu porque cuando hay fe, hay confianza y si crees en ti y en el Ser Supremo llegaran los resultados es cuestión de tiempo.

Leo

El poder está contigo, lo único que tienes que hacer es creer en ti al 100%. Tienes por ahí, la oportunidad de viajar, local, nacional o internacional a donde se te antoje, pero salte un poquito para que recargues baterías, vale, muchísimo la pena porque viene más trabajo, pero muy bien balanceado.

Estás en la época de recibir lo que tú mereces tener en estos momentos, puede haber personas a tu alrededor que señalan y que critican, si te duele no los escuches, si tu brillo les molesta, que se pongan lentes, déjalos que sigan hablando. Tienes aspecto supersensacional.

Virgo

Mande ese correo, toque esa puerta, haz esa llamada, haz que las cosas sucedan, todo está a tu favor. Tengo semanas diciéndote que hay grandes cambios en tu vida, superfavorecido tuyo tu ser interno, habrá amor propio, estás dando al cien, pues tienes que recibir al 100, me estoy refiriendo solamente en estos momentos a las cuestiones, laborales y profesionales.

Tienes la fuerza la capacidad, inteligencia, la creatividad, saber relacionarte bien con todo mundo y no se te va a una idea o hasta el más mínimo detalle, tú lo conoces y lo sabes, pues hay que pedir lo que merecemos. Te advierto, habrá una fiesta, una reunión familiar con amigos donde te vas a reencontrar con personas de tu pasado y vas a sanar muchas situaciones guardadas del pasado.

Libra

Hay una noticia que va a darle muchísima alegría a tu alma, tu ser, a tu corazón, porque alguno de los miembros de tu familia va a recibir un mensaje, una llamada que te va a dar mucha alegría, muchísima felicidad y muchísimo orgullo. Se te van a presentar nuevas oportunidades de reencontrarte con personas de tu pasado que te van a dar alegría y felicidad, pero especialmente aquellos libra que no tenga una relación estable en estos momentos, veo se ve que en esta semana se formalizan sus relaciones o se reencuentran con relaciones de su pasado.

Escorpio

Ignora al que te quiera provocar no vale la pena. Si sabes por qué hablan de ti porque te señalan, porque te critican, porque estás brillando, si tú no estuvieras haciendo camino nadie estuviera hablando de ti, pero deja eso de lado debes de sentirte sumamente contento y realizado, porque la gente señale y critique, porque estás haciendo muy bien las cosas.

Tienes en mente iniciar algo por tu propia cuenta que te da alegría desde hacer deportes, iniciar un negocio nuevo, juntarte con tus amigos de nueva, amigos que tenían mucho tiempo de no ver, le vas a empezar a dar más espacio a tu persona y eso es muy bueno, porque cuando le damos espacio a nuestro yo se multiplican nuestros bienes en todos los sentidos.

Sagitario

Habrá fuerza y seguridad, vas a recibir muchas llamadas y fíjate bien varias llamadas en el son de nuevos canales de abundancia, nuevas propuestas. Te dije la semana pasada o antepasada que Sagitario estaba tomando determinaciones y decisiones de cerrar ciclos, la única manera de que lleguen cosas nuevas es quitar lo que había para que venga lo nuevo y eso es lo que va a pasar en esta semana de Luna Nueva, especialmente el 20 y el 21 son días muy interesantes para Sagitario, donde las oportunidades van a estar rebosando.

Capricornio

No quites el dedo del renglón de tus planes, de tus ocurrencias, de tus ideas, pero déjalas para ti mismo porque en estos momentos los canales de abundancia se están abriendo frente a ti. Traes muchas ideas, traes la mente sumamente creativa, escribe todas esas ideas y guárdalas muy bien en un cajón bajo llave porque te van a rendir grandes frutos y grandes resultados a la brevedad, tienes el conocimiento, la capacidad, la entrega, el compromiso no es tiempo de pensar es tiempo de actuar.

Tal parece que hay sorpresas que te darán alegría, que te darán paz, que te darán tranquilidad. Estás queriendo hacer un viaje desde hace mucho tiempo y lo vives dejando para después siempre buscando o encontrando un no. Ahora resulta que viene un novio y viene a ponerte a descansar, a pasártela bárbaro con tus seres amados.

Acuario

Todo está cooperando totalmente, no va a ver nada ni nadie que te detenga ni que te bloquee tus canales o tus caminos al contrario. La buena fortuna, la abundancia, el triunfo y la prosperidad te están acompañando, tienes aproximadamente 15-17 días sumamente positivos, no te quedes con las ganas de hacer que las cosas sucedan, no escuches a tu lengua, mental cuando te dice que no puedes o que no debes al contrario, es cuando más debes de insistir si tienes la capacidad.

Aprovecha esos contactos sociales que te van a ayudar con muchísimos de los planes que traes en mente en estos momentos. Vas a recibir un mensaje, una carta, un paquete, una llamada, un algo, un regalo de alguien que tenías muchos años de no ver y que va a llenar tu corazón de muchísima alegría, pero aléjate de personas que se dicen ser tus amigos y solamente son conocidos, porque son personas con envidias.

Piscis

Analizar, observar, checar antes de hablar, si estás cansado, si tienes sueño, si tienes hambre, si estás bajo de presión, inhala y exhala, especialmente en juntas, eventos, reuniones, acuerdos, negociaciones, porque lo que está sucediendo ahorita es que tu mente está en ebullición total. Está hirviendo de grandes ideas, traes exceso de ideas, pásalas a un papel para que no se te pierdan en tu mente y velas poniendo en acción poco a poco, es sumamente es importante que delegues responsabilidades, no puedes tú con dos con tus dos manos hacer absolutamente todo.

Echa volar tu mágica y maravillosa imaginación y tu creatividad que ahí en esas ideas y esa creatividad vas a encontrar grandes resultados que te van a dar cambios en tu economía a muy corto plazo. También hay una llamada que va a llenar tu corazón de mucha alegría, hay alguien con el que vas a platicar, es alguien que tenías un buen tiempo de no hacer contacto y te va a dar una buena noticia.