Esta sería la fecha de estreno de Intensamente 2 en Disney plus

Intensamente 2 es una de las películas más taquilleras de Pixar, es por eso que su alta demanda provoca que muchas personas prefieran ver el cine en casa a través de las plataformas de streaming, por lo que aquí te adelantamos cuál podría ser la fecha de estreno tentativa para esta entrega.

El film, que ya lleva recaudado poco más de 155 millones de dólares, ha hecho que personas de todas las edades se sientan identificadas al ver todo lo que puede ocurrir dentro de nuestra mente, donde viven Alegría, Miedo, Ira, Repulsión y Tristeza, las emociones protagonistas de esta historia.

Ahora bien, si todavía no has visto Intensamente 2 o la viste y quieres saber cuándo se estrenará en Disney+, tendrás que esperar al menos 3 meses, pues esta película daría luz en el streaming en el mes de septiembre, aunque aún no se ha confirmado ninguna fecha específica del estreno.

Para poder disfrutar de Intensamente 2 en Disney Plus, las y los espectadores deben registrarse para obtener una suscripción a esta plataforma de transmisión digital. Los planes comienzan en 179 pesos por mes para la opción básica (con anuncios) y actualmente no cuenta con una prueba gratuita para nuevos usuarios.

La secuela de la película está dirigida por Kelsey Mann, con guion de Meg LeFauve y producción de Mark Nielsen, asegurando que la magia y la profundidad emocional de la primera entrega se mantengan vivas.

SM