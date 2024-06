Mizada Mohamed: Conoce qué le depara a tu horóscopo del 17 al 23 de junio

Aries

Esta semana se presentan oportunidades de planificación o realización de viajes, tanto nacionales como internacionales. Además, podrías estar considerando cambios en tu hogar, como mudanzas, compras o ventas. Este periodo marca el inicio de algo nuevo por tu cuenta, relacionado con comercio, negociaciones, o ventas.

Tu creatividad está en su punto más alto, lo que te permitirá aprovechar tus grandes ideas e imaginación para hacer cosas nuevas y diferentes, con cambios muy favorables en tu vida económica. Tienes en mente un viaje o estás planeando uno, y durante las próximas semanas, esos viajes te llevarán a conocer a personas adecuadas y tomar decisiones importantes para tu vida.

Con el sol entrando en Cáncer el 20 de junio, que pertenece a tu misma cruz cardinal, te sentirás muy feliz, contento y motivado para emprender cosas nuevas y diferentes.

Tauro

No te detengas a pensar demasiado en las cosas en este momento. Estás en el momento adecuado y conveniente para tomar decisiones que has postergado por cualquier motivo. No dejes nada para mañana o después, ya que ese tiempo puede convertirse en semanas, meses, o incluso años. Ahora es el momento de tomar las riendas de tu vida y hacer lo que conviene tanto a ti como a las personas que te rodean.

Si estás considerando iniciar algo por tu cuenta, esta es una semana excelente para hacerlo. Además, si no tienes una relación sentimental en estos momentos o deseas formalizar una existente, es un momento propicio para ello. También se vislumbra la llegada de dinero inesperado, ya sea a través de un nuevo trabajo, un aumento en tus ingresos o salario, o al independizarte y comenzar algo propio.

Géminis

Tienes todas las de ganar esta semana. El 20 de junio, el sol entra en Cáncer, cerrando el ciclo en tu signo. Aquellos que ya han cumplido años, ahora están en el ciclo del sol, el cual dura 52 días después de su cumpleaños. Este periodo es ideal para iniciar nuevos proyectos, hablar, expresarse, negociar y establecer acuerdos.

Esta semana en particular se presentan grandes oportunidades para hacer algo nuevo o diferente. No dudes de tus capacidades y no permitas que nadie te haga dudar. Naciste para lograr, avanzar y triunfar. Es un tiempo propicio para el amor, cambios en el hogar y remodelaciones. Además, una reunión o evento importante se vislumbra en tu futuro inmediato, uno que te conviene mucho en términos económicos, así que no lo dudes y asiste.

Cáncer

Esta semana se presentan evoluciones, cambios, transformaciones y novedades. Es el momento de quitarte el antifaz y ver las cosas tal como son, sin exagerar los acontecimientos. Ponte los lentes color de rosa y confía en que te mereces absolutamente todo. Con la llegada del sol a tu signo y el solsticio de verano, te sentirás lleno de alegría y felicidad.

Dedica más tiempo a ti mismo: empieza o continúa haciendo ejercicio y realiza cambios en tu régimen alimenticio. A partir de esta semana, experimentarás muchos cambios y reencontrarás piezas perdidas de ti mismo. Reflexiona sobre si estás recibiendo en la misma medida en que das. Si descubres que no es así, tomarás decisiones que te traerán paz y tranquilidad.

Tu intuición estará muy aguda, guiándote para tomar decisiones beneficiosas para ti y tus seres queridos. Recuerda, es importante recibir en la misma medida que das, especialmente cuando sientes que no te están dando tu lugar y reconocimiento.

Leo

Esta semana se destaca por la buena fortuna y la abundancia espiritual. Tu intuición, percepción y sueños premonitorios estarán muy activos, así que presta atención a las señales y mensajes que el universo te envía por cualquier medio. Estos pueden llegar a través de programas de televisión, radio, libros, canciones o cualquier otra fuente. Anota las señales y mensajes que recibas.

Estamos entrando en el ciclo de Cáncer, lo que te beneficiará al reencontrarte contigo mismo, con tu familia y tus seres queridos. Juntos, podrán tomar decisiones importantes que favorezcan tu vida económica y social. También podrías estar considerando continuar o iniciar estudios, así que no permitas que nadie te desvíe de tu camino. Mantén siempre los pies en la tierra, los ojos en el cielo y la mano en el corazón.

No dejes que las personas cercanas a ti, que no siempre dicen lo que quieres escuchar, te saquen de tu centro. Lo importante es reconocer la verdad y la realidad en lo que escuchas. No te dejes afectar por quienes intentan alterarte. Las decisiones que tomes esta semana traerán grandes beneficios no solo en lo laboral y profesional, sino también en tu paz interior, en la unión y el amor dentro de tu familia.

Virgo

Esta semana destaca por la atracción química y el magnetismo, que serán tus llaves mágicas para abrir cualquier puerta, por más cerrada que parezca. Con Júpiter en Géminis, se te presentan muchas oportunidades. Recuerda que Géminis es regido por Mercurio, tu planeta, y esta influencia te otorga una poderosa capacidad mental.

Los cambios de Venus y Mercurio en Cáncer te harán sentir tierno, romántico, sensible y amoroso. Todo lo que digas llegará al alma y al corazón de los demás, ya que Mercurio, tu planeta regente, está en Cáncer, al igual que el sol que ingresará el 20 de junio. Esta es una semana de gran sensibilidad, donde todo lo que expreses y comuniques tendrá un impacto profundo.

Habla desde el corazón y con la intención de lograr los beneficios que deseas para ti y los demás. Si lo haces con amor y sinceridad, lograrás buenas negociaciones, acuerdos y todo lo que te propongas. Esta semana es ideal para comunicarte de manera efectiva y alcanzar tus metas.

Libra

Esta semana te sientes enamorado de la vida en todos los aspectos: de la familia, del trabajo y del presente. Este amor hace que todo funcione bien, ya que todo lo ves color de rosa y todo sabe a miel y chocolate. Con el sol en Cáncer, siendo tú también de la cruz cardinal, te beneficiarás enormemente, ya que iniciarás el otoño, así como Capricornio inicia el invierno.

El sol en Cáncer, junto con Júpiter en Géminis y Mercurio y Venus en Cáncer, te brinda la oportunidad de hacer algo nuevo y diferente, confiando en tu triunfo, éxito y abundancia. Es el momento de sacar del baúl de los recuerdos tus planes, ideales y proyectos que has tenido en mente durante mucho tiempo.

Esta semana recibirás recompensas, reconocimientos y soluciones a algo que estaba detenido o bloqueado, llenándote de alegría y felicidad, especialmente entre el 20 y el 21 de junio. Aprovecha esta energía positiva para avanzar en tus metas y disfrutar de los frutos de tu esfuerzo.

Escorpión

Esta semana se trata de liberar tu pasado. Liberar el pasado significa aceptarlo, dejarlo ir y sanar. Esto es particularmente importante para ti, Escorpión, ya que tienes una memoria fuerte y no olvidas nada. Al dejar espacio para lo nuevo en tu vida, te darás cuenta de que te mereces todo el triunfo, éxito, abundancia y prosperidad que estás viviendo.

Libérate de ataduras, cierra ciclos y reconoce tu verdadero valor como un ser único, hermoso, maravilloso y sensacional. Todos tus sueños, deseos y anhelos, cuando estén conectados con tu corazón, se harán realidad. Tu mente es muy poderosa y esta semana estará aún más fuerte con la entrada del sol en Cáncer. Al ser un signo de agua, como tú, y con Venus y Mercurio también en signos de agua, tu sensibilidad estará a flor de piel.

Utiliza tu sonrisa, tu alegría, tu felicidad y tu carisma para liberarte de las ataduras y del pasado, dejando espacio para todo lo nuevo. Esta es una semana muy positiva y todo lo que hagas en estos días rendirá frutos en los próximos meses.

Sagitario

Júpiter, tu planeta regente, te está otorgando todo lo que deseas. Tu mente está super mágica y es el momento perfecto para hacer realidad tus sueños. Júpiter te concederá todo lo que pidas. Estás cerrando ciclos importantes y valiosos, dejando espacio para lo nuevo que viene. Este es el momento perfecto para tomar decisiones que te otorguen libertad y acción, brindándote paz interior.

Estás en una época crucial, entrando en un ciclo que vale mucho la pena. Te has reencontrado contigo mismo y sabes quién eres, qué quieres, adónde vas y con quién quieres estar. Las decisiones que tomes pueden no ser del agrado de algunas personas cercanas, pero lo importante es que estas decisiones son para tu beneficio y tu paz interior.

Aprovecha este momento para tomar determinaciones que te lleven a la libertad, la armonía y la paz, aspectos muy importantes para un sagitariano. Esta es tu oportunidad de avanzar con confianza y lograr tus metas.

Capricornio

Tienes todas las de ganar esta semana. El ingreso del sol en Cáncer el próximo 20 de junio a las 2:51 de la tarde te beneficiará enormemente. Este ciclo de Cáncer es ideal para avanzar, lograr y cerrar cualquier ciclo pendiente. Sabes que muchas veces te cuesta cerrar ciclos, pero ahora es el momento de trabajar en ello.

Tienes una gran fuerza, poder, energía y capacidad para hacer muchas cosas a la vez. Estás en una época en la que puedes abarcar mucho más de lo que estás haciendo en este momento. Para ello, necesitas quitar de tu vida lo que no te aporta. Este es el momento perfecto para hacer cosas nuevas y diferentes, pero debes dejar espacio para ti mismo para que tu creatividad se eleve.

Esa creatividad te llevará a generar más y mejores ingresos, beneficiándote a ti y a tus seres amados. Aprovecha esta época para enfocarte en lo que realmente importa y en lo que te hará avanzar de manera significativa.

Acuario

Esta semana es importante recordar no tomarte las cosas demasiado en serio. Todo lo que has vivido hasta ahora ha sido parte de tu crecimiento y aprendizaje. Las caídas, errores y equivocaciones son oportunidades para aprender y seguir avanzando.

Esta semana, recibirás propuestas, llamadas y mensajes por diversos medios, lo que llenará tu agenda. Es crucial que analices qué es lo que realmente quieres y te conviene. Si tienes dudas, es útil buscar asesoramiento de expertos o de tus seres queridos, ya que el ingreso del sol en Cáncer puede hacerte sentir más sensible y vulnerable en tus decisiones.

Las personas con experiencia o tus seres queridos pueden guiarte en tomar decisiones que beneficien tu futuro a corto plazo en tu vida laboral, profesional y económica. A través de tus amistades, también tendrás contacto con alguien importante que te abrirá grandes puertas y traerá beneficios en tu vida personal, profesional y económica.

Piscis

Esta semana se destaca la importancia de todo lo relacionado con la familia, los contratos, las asociaciones y la unión en general. Todo lo que tenga que ver con asociaciones, la familia y la unión se muestra muy favorable para ti en este momento. Es crucial que dediques más tiempo y espacio a tu yo interno y a atenderte a ti mismo.

El ingreso del sol en Cáncer, siendo tú un signo de agua al igual que Cáncer, junto con la influencia positiva de Júpiter en Géminis, te brindará grandes oportunidades. Venus y Mercurio también en Cáncer resaltarán tu sensibilidad, lo que significa que empezarás a cuidarte más y a mimarte más.

Estos cambios en tu enfoque hacia ti mismo traerán consigo muchos cambios positivos en tu vida profesional y económica. No dudes de tus capacidades y valía; reconoce y aplaude tus logros y el potencial que tienes.

Con información de Mizada Mohamed.

