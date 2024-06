Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 17 al 21 de junio

Aries

Aries, en el tarot, se presenta en la carta del Carruaje, indicándote que debes seguir avanzando sin detenerte y concentrarte en tus asuntos laborales y en tus metas de vida. En este momento, tu salud es prioritaria; cuida tu presión arterial y la salud renal con ejercicio regular, buena alimentación y sueño adecuado.

Esta semana será intensa para cerrar contratos y poner al día trabajo atrasado. Para quienes estudian, habrá exámenes de fin de ciclo y oportunidades de actualizar conocimientos. Además, se vislumbra un ingreso económico que deberías administrar con prudencia, pensando en el ahorro.

Prepara con calma un viaje planeado para julio o agosto. La carta del Carruaje también indica reconocimiento profesional y posibilidad de ascenso o aumento salarial. Tus números mágicos son el 22 y el 29, y tus colores auspiciosos son el azul y el amarillo.

Considera la opción de enseñar o compartir tus conocimientos, lo cual te beneficiará en tu desarrollo continuo. Es importante resolver asuntos legales como herencias o documentos importantes. En cuestiones amorosas, sé paciente y comprensivo, especialmente con Capricornio, Cáncer y Leo, quienes serán cercanos y te ofrecerán estabilidad emocional.

Si estás casado/a, podría haber noticias de embarazo, mientras que los solteros podrían experimentar nuevos romances. En términos de patrimonio, piensa en invertir en bienes raíces adicionales para aumentar tu seguridad financiera a largo plazo. Mantén la humildad y la claridad en tus decisiones para avanzar con éxito en todas las áreas de tu vida.

Tauro

Para mis amigos del signo Tauro, la carta de La Fuerza indica que esta semana necesitarás valentía y fuerza espiritual. Será un periodo de energías intensas y decisiones importantes, especialmente en el ámbito laboral donde enfrentarás presiones que podrás superar tomando decisiones claras. Es crucial que te enfoques en tu crecimiento personal y en ser consciente de tus pasos y metas.

Tu mejor día será el miércoles, destacándose con dos números significativos: el 20 y el 21, que pueden traerte suerte en juegos de azar. Tus colores auspiciosos serán el amarillo y el rojo, proporcionándote energía extra para tu desarrollo personal y profesional. El número 2021 indica la posibilidad de dos golpes de suerte, especialmente favorables si juegas el miércoles o el domingo.

Evita prestar atención a chismes e intrigas y concéntrate en cortar energías negativas. Cuida tu salud, especialmente la presión arterial y problemas renales, consultando con tu médico si es necesario. En el amor, los signos más compatibles para Tauro serán Libra, Capricornio y Acuario, quienes te brindarán equilibrio y estabilidad en estos días.

Es un momento para dejarte querer y aprender, tanto en tu carrera como en la construcción de tu patrimonio. Si ya tienes pareja, procura evitar conflictos innecesarios y separaciones, manteniendo separadas las preocupaciones del hogar y del trabajo.

Las cartas también indican la llegada de ingresos adicionales, posiblemente relacionados con trabajos anteriores, lo que te permitirá cosechar frutos económicos importantes. Este dinero extra podría destinarse a mejoras personales como cirugía estética, un nuevo vehículo o incluso un viaje.

Recuerda que mantener estabilidad financiera y emocional será clave durante este periodo, donde tus esfuerzos y decisivos pueden llevar a resultados gratificantes y transformadores.

Géminis

Para mis amigos del signo Géminis, la carta de La Torre indica que estás experimentando un crecimiento económico significativo y logrando tus deseos más profundos. Continúas en una racha de buena suerte, especialmente ahora que se acerca tu cumpleaños. Tu mejor día será el lunes, prometiendo una semana llena de alegrías y sorpresas económicas, como la compra de un nuevo celular o ropa y zapatos que mejorarán tu situación financiera.

Es crucial que comiences a ahorrar para asegurar tu futuro. El lunes será un día especial, con reconocimientos, regalos inesperados y posiblemente una invitación para viajar. Tus números de la suerte esta semana son el 13 y el 37, con oportunidades significativas tanto en juegos de azar como en cuestiones laborales. Tus colores auspiciosos son el blanco y un azul fuerte, destacando la importancia de la prudencia y la claridad en tus decisiones.

Enfócate en definir tus metas y en incrementar tu patrimonio. Considera establecer un negocio adicional y administra eficientemente tu tiempo para lograr todos tus objetivos. Cuida tu salud ósea y muscular para evitar problemas como dolores o fracturas.

En el amor, Tauro, Libra y Acuario serán los signos más compatibles contigo en estos días, ofreciéndote estabilidad y crecimiento emocional. Si tienes planes de viajar o cambiar de trabajo, este es el momento adecuado para hacerlo. Las cartas indican un cambio poderoso esta semana, probablemente relacionado con movimientos laborales o ingresos inesperados que podrían beneficiar tu hogar o tu bienestar personal.

Mantente alejado de chismes, intrigas y pensamientos negativos. Enfócate en mejorar positivamente y en mantener una mentalidad tranquila. Además, la carta Cuatro de Bastos sugiere un posible embarazo próximo para Géminis, ya sea que estés soltero/a o casado/a, trayendo una sorpresa que llenará tu vida de alegría.

Esta semana será crucial para aprovechar las oportunidades que se presenten y para consolidar tu crecimiento en todas las áreas de tu vida.

Cáncer

Para mis amigos del signo Cáncer, la carta del As de Bastos trae consigo poder, determinación y crecimiento. Indica que estás en una excelente racha y que pronto comenzará una nueva fase en tu vida. Tu mejor día será el viernes, prometiendo una semana llena de alegrías, sorpresas agradables y posibles encuentros amorosos compatibles.

El As de Bastos también señala que si estás en una relación, podría haber un matrimonio en puerta o una consolidación de la estabilidad amorosa. Además, es probable que recibas reconocimientos en tu trabajo o te ofrezcan una promoción que deberías considerar aceptar. Se te recomienda estudiar algo nuevo, como inglés, francés, diseño o redes sociales, lo cual podría generarte ingresos adicionales o impulsar un negocio propio.

Tus números de la suerte esta semana son el 05 y el 19, y tus colores auspiciosos son el verde y el rojo. Estos colores te instan a no poner límites a tus aspiraciones y a creer en tu capacidad para recibir abundancia, felicidad y amor. Es importante mantener la prudencia y no divulgar detalles personales para evitar chismes o energías negativas.

Aunque Cáncer no es propenso a la envidia, es fundamental mantenerse centrado en tus propios logros sin comparaciones. En el amor, los signos más compatibles para ti en este momento son Capricornio, Piscis y Escorpio, quienes pueden acercarse con propuestas genuinas y estabilidad emocional.

Para aquellos Cáncer que están solteros, las cartas sugieren la llegada próxima de un amor verdadero y significativo en tu vida. Además, se vislumbra un reconocimiento tanto económico como laboral en los próximos días, lo cual te llenará de alegría y satisfacción.

Las cartas también indican que recibirás visitas de familiares o amigos de fuera, posiblemente relacionadas con planes de vacaciones juntos. La presencia de las cartas Cinco de Oros y Cinco de Bastos señala que cualquier propuesta que estés esperando probablemente se materializará, pero también te aconseja ser cauteloso con las personas que te rodean y estar alerta a posibles conflictos o malentendidos.

Finalmente, presta atención a tu salud, especialmente en términos de hormonas o problemas de tiroides. Visitar a tu médico será crucial para mantener tu bienestar físico.

Leo

Para mis amigos del signo Leo, la carta del Diablo indica dinero, estabilidad y crecimiento laboral, pero también advierte sobre el cuidado necesario frente a la envidia, el mal de ojo y personas tóxicas que podrían intentar perjudicarte. Es fundamental proceder con cautela y seguridad en todas tus acciones.

Tu mejor día será el miércoles, prometiendo una semana mágica llena de dinero, reconocimientos y sorpresas agradables que te traerán felicidad y estabilidad esperada. Podrían llegar noticias emocionantes desde el extranjero que fortalecerán tu posición.

Fluirás con poder esta semana y casi todo saldrá a tu favor, especialmente en términos económicos. Tus números de la suerte son el 03 y el 08, y tus colores auspiciosos son el blanco y el rojo, indicándote la llegada de ilusiones nuevas que te llenarán de alegría, como el descubrimiento de un embarazo familiar, una boda o un nuevo trabajo que te hará feliz.

Evita a las personas tóxicas y envidiosas, mantén tu confianza pero no bajes la guardia. Si recibes regalos de personas en quienes desconfías, considera protegerlos simbólicamente para evitar energías negativas.

En el amor, Leo estará especialmente compatible con Piscis, Aries y Sagitario, quienes podrían ofrecerte amor verdadero en estos días. Recuerda no involucrarte en problemas que no te pertenecen y evitar responsabilidades que no son tuyas, así podrás mantener tu energía positiva.

Las cartas también revelan una sorpresa económica que te proporcionará el alivio que necesitas. Puede llegar a través de una lotería, un trabajo adicional o una transacción financiera inesperada. Además, las cartas Dos de Bastos y Seis de Copas sugieren próximos viajes, quizás para celebrar tu cumpleaños, preferentemente a la playa. La Seis de Copas indica una semana de reuniones laborales, fiestas, renovación de tu aspecto con compras de ropa y zapatos, y en general, sentirte en tu mejor momento.

Aprovecha esta semana para disfrutar de las oportunidades que se presenten y para consolidar tu bienestar emocional y financiero.

Virgo

Para mis amigos del signo Virgo, la carta del Ermitaño te recuerda que siempre encontrarás la solución a tus problemas. Es importante no desesperarte ni angustiarte, y mantener la fe y la energía positiva. Esta semana será especialmente beneficiosa para ti tanto en el trabajo como en la escuela. Recuerda dejar atrás los sentimientos de rencor y el peso del pasado, ya que estos pueden obstaculizar tu crecimiento y evolución personal.

Tu mejor día será el jueves, y tus números de la suerte son el 11 y el 28. Tus colores auspiciosos son el azul y el verde, que te sugieren una semana mágica donde podrás lograr tus deseos más profundos y encontrar alivio de cualquier preocupación o enfermedad. También es un buen momento para resolver problemas legales o financieros, así como para conocer personas compatibles en el amor, especialmente de los signos Acuario, Aries y Tauro, quienes te brindarán amor, estabilidad y afecto.

Evita involucrarte en problemas familiares que no te conciernen. Si te buscan para resolver alguna situación familiar, mantén una postura de neutralidad y evita comprometerte en conflictos ajenos.

Las cartas también indican que recibirás una llamada telefónica, mensaje de WhatsApp o una entrevista de trabajo que podría ofrecerte reconocimiento y un mejor salario. Es posible que se presenten oportunidades para firmar contratos o iniciar nuevos proyectos laborales que te beneficiarán. Las cartas Dos de Oros y As de Espadas señalan la llegada de dinero, pero te aconsejan ser cauteloso con préstamos y no prestar tus pertenencias fácilmente.

Es crucial para tu estabilidad económica y emocional mantener la discreción sobre tus ingresos y metas financieras, evitando compartir detalles con personas que puedan generar energías negativas o envidiosas.

Esta semana, concéntrate en tu bienestar personal, económico y emocional, y aprovecha las oportunidades que se presenten con prudencia y confianza en ti mismo.

Libra

Para mis amigos del signo Libra, la carta de las Diez de Oros promete suerte, abundancia, riqueza y estabilidad en estos días. Tu mejor día será el martes, marcando una semana de estabilidad económica que has estado esperando. Será un momento para realizar compras personales como ropa, zapatos o perfumes, así como para celebrar cumpleaños de seres queridos con fiestas.

Es probable que recibas reconocimientos por parte de los dueños de la empresa o de directivos en cuestiones económicas. Acepta estos elogios y reconocimientos con gratitud. Si has estado planeando unas vacaciones para agosto o septiembre, es el momento perfecto para hacerlo y disfrutar al máximo. También se indica que podrías recibir la compañía de una mascota que te brindará mucha felicidad.

Tus números de la suerte esta semana son el 14 y el 17, con dos golpes de suerte que podrían beneficiarte. Tus colores auspiciosos son el rojo y el naranja. Se te aconseja salir a caminar al sol por las mañanas, hacer una oración y pedir a tus ángeles lo que necesitas, ya que se espera que tus deseos sean concedidos casi de inmediato.

En el ámbito laboral y académico, esta semana será de crecimiento y éxito. Puede haber sorpresas como un embarazo inesperado para Libras solteros o casados. Además, para los solteros, se prevé la llegada de un amor muy compatible, posiblemente de los signos Aries, Géminis o Leo, quienes estarán cerca de ti para ofrecerte amor y estabilidad.

Es posible que tus padres te busquen para pedirte un favor, por lo que te recomienda mantener cercanía con la familia y apoyar en lo que sea necesario. Las cartas indican que es el momento de despertar tu genio interior y comprometerte contigo mismo a mejorar cada día. Esto incluye la posibilidad de retomar estudios o proyectos personales que te beneficien.

Además, las cartas As de Bastos y Siete de Copas sugieren nuevas oportunidades laborales, estabilidad laboral, compromisos matrimoniales y crecimiento personal. La Siete de Copas también te invita a considerar negocios relacionados con la venta de licor, comida o un salón de fiestas, actividades que podrían aumentar tus ingresos significativamente.

Aprovecha esta semana para enfocarte en tu bienestar personal, profesional y emocional, y no dudes en seguir tus instintos positivos para atraer más prosperidad a tu vida.

Escorpión

Para mis amigos del signo de Escorpión, esta semana la carta del Loco te augura un período de crecimiento personal y reflexión. Es importante mantener la calma y evitar confrontaciones. Sé prudente y estable, evita conflictos y mantén la serenidad. Salir a caminar, hacer ejercicio y cuidar tu salud será crucial, especialmente tus problemas estomacales. En el ámbito laboral, enfrentarás presiones pero podrás superarlas; las vacaciones están cerca, así que aprovecha el tiempo presente.

Tu mejor día será el lunes. Los números mágicos son el 26 y 35, y tus colores son el rojo y verde. Cultiva la compasión en todo lo que hagas, añade pasión y determinación a tus proyectos para completarlos con éxito. Esta semana podrías recibir una recompensa laboral esperada o una oferta importante. Géminis, Cáncer y Leo serán signos compatibles que te brindarán estabilidad y crecimiento en asuntos amorosos.

Será una semana para saldar deudas y estabilizar tu economía. Considera comprar unos tenis y hacer ejercicio; incluso podrías recibir una mascota, lo cual aumentará tu estabilidad emocional. Apoya a un familiar enfermo tanto moral como económicamente. Aprovecha tu habilidad de liderazgo natural y busca siempre la justicia en tus acciones laborales.

En resumen, enfócate en mantener la calma, avanzar en el trabajo y cumplir con tus responsabilidades escolares. La semana estará marcada por la pasión y el deseo, pero también debes cuidarte de chismes y envidias. Para los Escorpiones comprometidos, podría llegar un anillo, una propuesta de matrimonio o noticias de un embarazo.

Sagitario

Para mis amigos del signo de Sagitario, esta semana la carta del Sol te trae la promesa de buena suerte y prosperidad. Es el momento ideal para recibir la recompensa económica que tanto has esperado. Aprovecha el poder del Sol saliendo a caminar y pidiendo con determinación aquello que deseas. Camina con paso firme y seguro, manteniendo altos tus sueños y metas.

Tu mejor día será el lunes. Esta semana seguirás resolviendo problemas legales y del pasado, pero también recibirás dinero extra que te ayudará a saldar deudas. Se recomienda precaución con prestar dinero para evitar complicaciones innecesarias. Si deseas realizar cambios en tu cuerpo, como un tatuaje, una operación o un cambio físico, hazlo con confianza, pensando en tu bienestar integral.

Económicamente, estás en un periodo de crecimiento significativo y tienes un fuerte magnetismo en asuntos amorosos. Tus números mágicos son el 04 y 25, y tus colores auspiciosos son el rojo y el amarillo. Se recomienda realizar rituales de purificación, como bañarse con agua bendita, para alejar miradas envidiosas y problemas innecesarios.

En el ámbito amoroso, los signos más compatibles para ti son Virgo, Leo y Aries. Proyectos que estabas tramitando, como préstamos o la venta de propiedad, se concretarán favorablemente. Además, podrías recibir una sorpresa emocionante de alguien en el extranjero. Si se te ofrece trabajar en el gobierno, considera la oportunidad, ya que podrías manejar múltiples trabajos con éxito.

Las cartas te aconsejan soltar lo que no te pertenece, incluyendo trabajos que te agobian, relaciones tóxicas y hábitos negativos. Soltar abrirá espacio para recibir lo positivo en tu vida. Es crucial mantener tu estabilidad y felicidad, enfocándote en un propósito claro y positivo hacia el futuro.

Capricornio

Para mis amigos del signo de Capricornio, la carta del Mago indica que es tiempo de concentrarse y pedir lo que deseas, pues se te concederá. Organiza tu vida, practica ejercicio, come bien y duerme adecuadamente para mantener la estabilidad. Evita buscar problemas innecesarios y concéntrate en atraer abundancia.

Este es un buen momento para arreglar tu coche, moto u otros asuntos pendientes. Además, se vislumbra un cambio positivo en tu carrera, posiblemente hacia una empresa internacional con mejor remuneración. Mantén la mira en crecer y considera salir de viaje hacia mediados de julio o principios de agosto para renovarte.

Es posible que un amor del pasado aparezca, pero evalúa si es lo mejor para ti seguir adelante o cerrar ese capítulo. Tu mejor día será el martes, y tus números mágicos son el 12 y 19. Los colores que te favorecen son el rojo y el amarillo. Considera baños con agua bendita y pide a los ángeles lo que necesitas, pues tus deseos se cumplirán.

Evita la soberbia y el ego, ya que podrían causarte dificultades con colegas o compañeros. Camina con humildad y piensa en grande, pues esto te traerá éxito. Pronto podrías recibir una invitación a una boda o fiesta que te traerá alegría.

Cuida tu salud, especialmente la espalda y la cintura si estás haciendo ejercicio. También, prepárate para recibir el regalo de una mascota que te llenará de felicidad. En el amor, encontrarás estabilidad con personas de los signos Aries, Tauro y Leo.

Recuerda que aunque la pasión sexual es parte de tu naturaleza, busca relaciones estables y compatibles para evitar complicaciones. No puedes cambiar el pasado, así que enfócate en aprender de tus errores y construir un futuro mejor sin remordimientos.

En resumen, este es un periodo favorable para Capricornio en términos de carrera y amor. Mantén la humildad, cuida tu bienestar físico y emocional, y mantén tus metas claras para atraer la abundancia y el éxito que deseas.

Acuario

Para mis amigos del signo de Acuario, la carta de la Estrella trae consigo suerte, éxito y abundancia. Es momento de dejarte querer y consentirte, ya que eres muy querido y reconocido en todos los ámbitos. Eres conocido por ser un amigo leal y siempre dispuesto a ayudar, por lo que el karma positivo te favorece esta semana.

Tu mejor día será el lunes. Esta semana estará marcada por mucho trabajo y reuniones laborales, pero también por satisfacción en proyectos que comienzan a moverse. Mantente alerta ante personas del pasado que puedan intentar perjudicarte con envidias o recelos; busca cerrar cualquier conflicto para encontrar paz.

Es posible que recibas noticias sobre la enfermedad de un familiar o amigo, donde podrás brindarles tu apoyo incondicional. Tus números mágicos son el 23 y tu color auspicioso es el azul y el blanco. Te sugiere estudiar comunicaciones, relaciones públicas, comercio o administración para desarrollarte más en el ámbito profesional.

Pronto conocerás una verdad que has estado esperando, lo cual aliviará tu alma. Si estás considerando embarazarte, las cartas indican que es un buen momento, especialmente si estás en tratamiento hormonal. También te sugieren involucrarte en la venta de electrónicos como celulares y computadoras, lo cual te traerá éxito.

En el amor, los signos de Sagitario, Géminis y Libra se acercarán a ti con propuestas de matrimonio o noticias de embarazo. Además, considera tener una mascota, como canarios o un gatito, lo cual te traerá mucha felicidad y estabilidad emocional.

Pide un deseo, ya que las cartas indican que será cumplido casi inmediatamente. Prepárate para la llegada de un gran amor y la estabilidad emocional que tanto anhelas. En términos económicos, las cartas sugieren una sorpresa agradable y una relación de pareja estable.

Finalmente, maneja tus emociones con cuidado, evitando corajes, celos y inseguridades que no te llevan a nada positivo. Si conduces, cuida tus llantas y evita percances para mantener tu bienestar físico.

Piscis

Para mis amigos del signo de Piscis, la carta de la Templanza indica que esta semana el Arcángel Miguel estará guiándote y concediéndote lo que tanto has estado esperando. Es un momento excelente para tomar vacaciones, conocer nuevas personas y rodearte de aquellos que, como tú, son positivos y buscan la felicidad.

Tu mejor día será el miércoles, y será una semana de logros y satisfacciones, especialmente en tu trabajo donde estás experimentando nuevas oportunidades que te llenan de alegría. Continúa estudiando y considera tener un negocio extra que no solo te beneficie a ti, sino que también pueda ayudar a tu familia.

Es momento de considerar vivir solo o con un compañero/a para aprender a madurar y ganar independencia. Esta semana requerirá mucho enfoque en el trabajo, así como también atender detalles personales como cambiar de look, usar lentes o visitar al dentista.

Tus números mágicos son el 18 y 27, con dos golpes de suerte. Tu color auspicioso es el verde y amarillo. Se te recomienda alimentarte mejor con más frutas y verduras, y mantener tu rutina de ejercicio para mantener la vitalidad y felicidad.

Recuerda dejar atrás el pasado y no permitas que regrese a tu presente. Sigue construyendo tu vida paso a paso, especialmente en la compra de una casa que te dará estabilidad.

En el amor, los signos más compatibles para ti son Cáncer, Escorpión y Sagitario. Podría haber noticias de un compromiso o incluso un embarazo para expandir la familia. Las cartas también sugieren que tienes infinitas posibilidades para ser feliz, recibir dinero y superar cualquier enfermedad, así que no dejes que pensamientos negativos te saboteen.

Para mejorar tu estabilidad y tranquilidad, asegúrate de dormir lo suficiente y considera cambiar tu colchón o mover tu cama. Colocar un vaso con agua cerca puede ayudar a absorber energías negativas.

No prestes atención a chismes ni críticas injustificadas. En términos económicos, las cartas muestran la presencia de figuras poderosas que pueden influir positivamente en tu vida, ya sea en negocios o en asuntos relacionados con el matrimonio.

