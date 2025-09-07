Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 8 al 12 de septiembre

Aries

La carta del Mago guía tu semana y anuncia un ciclo lleno de buena suerte y nuevas oportunidades. Será un momento ideal para abrirte a proyectos de crecimiento, recibir propuestas laborales e incluso la llegada de dinero extra. Tu mejor día será el martes, jornada clave para juntas de trabajo, revisiones importantes y contactos con personas del extranjero. Sin embargo, se te recomienda actuar con discreción: no compartas tus planes ni hables de más, ya que podrías atraer malas energías o envidias.

En la salud, cuida el insomnio y los pensamientos negativos evitando cenar en exceso; el ejercicio y la hidratación serán tus aliados para mantenerte en equilibrio. Además, es momento de pensar en inversiones que fortalezcan tu patrimonio, como una casa, un local o un automóvil. Si estás en pareja, procura no dejarte llevar por rumores o pensamientos negativos que podrían generar tensiones. Tu punto débil serán la ansiedad, la depresión y las migrañas, que podrás aliviar con oración, caminatas y ejercicio.

Tus números de la suerte son 06, 17 y 35; tus colores favorables, el naranja y el blanco. La compatibilidad será fuerte con Capricornio y Leo. Mercurio dominará tu semana, dándote facilidad para comunicarte, firmar contratos y conectar con personas del extranjero. Las cartas también invitan a dejar atrás lo que no te hace bien: soltar culpas, malos humores o relaciones que solo frenan tu crecimiento.

Tauro

El Emperador se hace presente en tu destino y refleja una etapa de reacomodos y aprendizajes. Aunque enfrentarás días intensos de trabajo y cierto estrés, también contarás con la fuerza para reinventarte y seguir avanzando.

Tu mejor día será el miércoles, ideal para poner en orden proyectos y encontrar soluciones a obstáculos laborales. La salud será un punto clave, ya que podrías presentar molestias en garganta, tiroides o pulmones. Atiende cualquier malestar y no intentes resolver todo desde la cama: dedica tus noches al descanso.

El pasado ya no debe condicionar tu presente, Tauro. Suelta lo que no volvió y enfócate en construir el éxito desde el ahora. Tus números de la suerte serán 1, 15 y 49; tus colores favorables, el azul fuerte y el rojo. Plutón, planeta de las transformaciones, te apoyará para resolver asuntos relacionados con el hogar, divorcios, créditos y pensiones. Además, esta semana se recomienda tomar cursos de comunicación o expresión, ya que tu talento en esa área se potenciará.

En el amor, podrías conectar con alguien de Capricornio o Virgo, e incluso hablar de embarazos si ya estás en pareja. La carta española anuncia viajes y compromisos importantes en el corto plazo.

Géminis

El Juicio marca tu semana, anunciando recompensas inesperadas y sorpresas agradables. Podrías recibir un regalo, una compensación o incluso adoptar una mascota que alegrará tu vida. El lunes será tu mejor día, perfecto para entrevistas, auditorías y contrataciones que resultarán favorables. En lo personal, se aproxima un viaje para finales de mes que traerá renovación de energías. También recibirás la atención de un amor compatible de Aries o Libra, que despertará pasión y química intensa.

La clave para ti será la organización: evita querer hacerlo todo al mismo tiempo y administra mejor tu energía. Practicar pilates, baile o cualquier disciplina que implique movimiento te ayudará a mantenerte equilibrado. Tus números de la suerte son 07, 14 y 31; tus colores, el naranja y el amarillo.

Estarás bajo la influencia de Júpiter, planeta de la abundancia, que te impulsará a realizar compras importantes como una casa, un vehículo o una computadora. No obstante, también deberás cuidarte de fraudes, chismes y personas malintencionadas en tu entorno laboral.

En el amor, se avecinan nuevas conexiones intensas, aunque también la posibilidad de un embarazo inesperado. Procura cerrar ciclos con relaciones del pasado que intentarán volver, pues ya no tienen nada que aportarte. Recuerda mantenerte protegido contra las malas energías con símbolos de protección como listones o perfumes rituales.

Cáncer

La carta del Ermitaño anuncia una etapa de organización y claridad para el signo de Cáncer. Esta semana será propicia para recibir documentos importantes como pasaportes o visas, así como para resolver trámites y deudas pendientes. Tu mejor día será el jueves, ideal para juntas de trabajo y decisiones financieras. Sin embargo, es fundamental que no cargues problemas que no son tuyos ni asumas responsabilidades ajenas, ya que eso solo complica tu vida.

En la salud, deberás cuidar los temas hormonales, la tiroides, la próstata y el sistema reproductivo. Un cambio en tu rutina y más ejercicio serán esenciales para mantenerte estable. También recibirás un dinero inesperado que deberás invertir en ti, en tu hogar o en mejoras que atraigan la abundancia, como renovar la cocina o el baño. Tus números de la suerte serán 10, 17 y 33, con los colores blanco y verde como protectores.

La compatibilidad se fortalecerá con Aries y Escorpión. El Sol, tu astro regente en estos días, te invita a salir, tomar energía de la naturaleza y abrirte a nuevas experiencias. Recuerda: no temas a los cambios, ya que ellos serán la clave para tu evolución.

Leo

El Loco es la carta que guía a Leo esta semana y trae consigo la oportunidad de madurar, de mirar hacia adelante y dejar atrás lo que no suma. Será un tiempo de recompensas económicas y reconocimientos laborales, especialmente hacia el miércoles, tu mejor día. En lo personal, deberás cuidar tu salud, ya que podrías enfrentar problemas renales, infecciones o desgaste físico por exceso de actividad. Aprende a descansar y no insistas en relaciones o amistades que no muestran reciprocidad.

En lo económico, tendrás dinero rápido, aunque también es momento de aprender a administrarlo mejor. Tus números de la suerte serán 11, 12 y 25; tus colores favorables, rojo y verde. El planeta Neptuno influirá en tu visión del futuro, dándote claridad para tomar decisiones importantes en el ámbito laboral y personal.

Estarás muy compatible con Aries y Sagitario. Además, las cartas anuncian reuniones, compromisos familiares y una nueva propuesta laboral que podría abrirte puertas hacia la política o el servicio público. Es tiempo de despertar tu fuerza interior y avanzar con dignidad, sin mentiras ni compromisos que no deseas asumir.

Virgo

Con el As de Oros como carta regente, Virgo inicia una semana de celebración y renovación. En tu temporada de cumpleaños, recibirás alegrías, estabilidad y la oportunidad de dejar atrás las malas experiencias del pasado. Tu mejor día será el lunes, cuando se abrirán puertas laborales y financieras. Este es el momento para consentirte, comprar algo especial para ti y compartir con quienes más te quieren.

En el terreno económico, podrías pedir un préstamo para comprar casa o invertir en un seguro; Saturno será tu planeta dominante, dándote estructura y visión para organizar tus finanzas. Tus números mágicos serán 08, 20 y 23; tus colores, amarillo y rojo. La salud pedirá atención en la migraña, dolores de espalda y el estrés mental, por lo que será vital relajarte y no cargar con problemas que no son tuyos.

En el amor, los Virgo solteros podrían conocer a alguien compatible de Tauro o Aries con quien se hable de compromiso real, mientras que quienes ya tienen pareja disfrutarán de pasión renovada e incluso la posibilidad de un embarazo. Las cartas también anuncian reuniones familiares, invitaciones a bodas o celebraciones, así como la oportunidad de emprender en áreas como cocina, alimentos o relaciones públicas. Virgo se encuentra en una etapa de rejuvenecimiento personal: aprovecha para cuidar tu imagen, aprender algo nuevo y avanzar con confianza hacia el futuro.

Libra

La carta del Mundo anuncia para Libra un ciclo de movimientos y transformaciones profundas. Es el momento de hacer maletas, de iniciar trámites de extranjería y de abrirse a nuevas posibilidades en el extranjero, ya sea en Canadá, Europa o Estados Unidos. También será un periodo favorable para pedir aumentos, incentivos o ascensos en trabajos relacionados con empresas internacionales, maquiladoras o instituciones gubernamentales. Tu mejor día será el jueves, ideal para contratos, proyectos nuevos y acuerdos que traerán crecimiento económico.

En la salud, tu punto débil serán los huesos, articulaciones y molestias derivadas de cambios de clima, por lo que deberás reforzar tu alimentación con calcio, vitaminas y caminatas que activen tu energía. Es fundamental que mejores tu entorno: renueva tu casa, adquiere un televisor o celular nuevo y procura sentirte cómodo en tu espacio, ya que esto ayudará a que las energías fluyan a tu favor. Tus números mágicos serán 06, 21 y 32, con los colores azul y rojo como guías de fortuna. Los signos compatibles serán Géminis y Acuario, con quienes podrías hablar de compromiso estable.

Durante la semana se presentarán invitaciones a eventos sociales, musicales o deportivos: acepta y no te encierres en la rutina. Al mismo tiempo, mantén precaución con chismes, intrigas y malas energías; protégete con veladoras rojas o blancas, rezos al arcángel Miguel y aleja de ti las envidias. Urano será tu planeta regente, empujándote a tomar decisiones radicales para transformar tu vida.

Las cartas aconsejan vivir en el presente: no intentes regresar al pasado ni anticipar el futuro, concéntrate en construir un porvenir sólido y prometedor. El siete de espadas y el as de bastos confirman que resolverás asuntos legales como divorcios, demandas o pensiones, al tiempo que recibirás una propuesta de matrimonio, negocio o compromiso laboral que fortalecerá tu posición.

Escorpión

La carta del Sol ilumina la semana de Escorpio con éxito, estabilidad económica y salud renovada. El martes será tu mejor día, marcado por juntas laborales, contrataciones y proyectos que traerán riqueza y estabilidad. En el terreno personal, deberás evitar relaciones prohibidas, tóxicas o amores del pasado que ya no aportan nada positivo a tu vida. Es momento de abrirte a nuevas conexiones amorosas más compatibles, en especial con Cáncer o Piscis, quienes podrían convertirse en amores sólidos y duraderos.

En la salud, tu punto vulnerable será el estómago: gastritis, úlceras o problemas intestinales asociados con ansiedad nocturna y alimentación desordenada. La recomendación es cambiar hábitos, comer más durante el día y evitar excesos por la noche. Tus números de la suerte serán 04, 08 y 26; tus colores, azul y blanco. La Luna será tu planeta dominante, recordándote que las preocupaciones excesivas no tienen sentido: deja que cada situación se resuelva en su momento y evita dramatizar.

Las cartas cinco de oros y cuatro de oros anuncian dinero extra, suerte en juegos de azar y estabilidad financiera. Además, se vislumbran viajes, regalos inesperados y la oportunidad de mejorar tu imagen personal con ropa, accesorios o incluso arreglos estéticos. Mantente alerta frente al mal de ojo, envidias familiares o personas con malas intenciones. Esta semana, la gratitud y la fe serán tus mejores aliados para atraer karma positivo y fortalecer tu camino.

Sagitario

La carta de la Templanza, guiada por el arcángel Miguel, protegerá a Sagitario durante esta semana, aportándole paciencia y equilibrio. Aunque eres un signo impulsivo y ansioso, este ciclo te invita a darle tiempo al tiempo y a confiar en que los contratos laborales y cierres de negocios llegarán en el momento justo. El viernes será tu mejor día, ideal para acuerdos y reuniones importantes. También recibirás invitaciones a bodas, viajes o eventos sociales que llenarán de dinamismo tu entorno.

En lo económico, tendrás la oportunidad de pagar deudas y mejorar tu estabilidad, aunque deberás evitar compras innecesarias y endeudamiento por impulso. Tus números de la suerte serán 09, 18 y 77, con el azul y el amarillo como colores que atraerán fortuna. Venus será tu planeta regente, favoreciendo las relaciones públicas, los negocios con el extranjero y las oportunidades de amor verdadero. Compatibilizarás con Aries y Cáncer, con quienes podrías hablar de compromiso formal.

La salud requerirá atención en los excesos: alcohol, cigarro, comida y malos hábitos que drenan tu energía. Es momento de cambiar patrones de comportamiento, levantarte más temprano, hacer ejercicio y cuidar tu alimentación. Además, deberás aprender a escuchar consejos familiares como guías, sin caer en confrontaciones.

En el amor, las sorpresas estarán a la orden del día, con propuestas sólidas de pareja y nuevas ilusiones que fortalecerán tu vida sentimental. Las cartas anuncian golpes de suerte en juegos de azar, un regalo inesperado, adopción de una mascota y una llamada importante que traerá alegría en el ámbito laboral.

Capricornio

Esta semana será clave para que los nacidos bajo este signo dejen atrás situaciones del pasado y eviten cargar con energías negativas que sólo generan pesadez. El viernes se perfila como su mejor día, en medio de una agenda llena de trabajo, reuniones o exámenes académicos. El ámbito académico y profesional se verá favorecido, sobre todo en carreras como derecho, relaciones públicas, idiomas o áreas vinculadas con inteligencia artificial, redes sociales y marketing. Además, surgirán oportunidades de viaje y la posibilidad de una propuesta laboral desde el extranjero. La recomendación principal es guardar silencio respecto a planes y metas, pues la discreción será su aliada.

Es un buen momento para reparar objetos del hogar que no funcionan correctamente, pues ello ayudará al equilibrio energético. Los números de la suerte serán 03, 22 y 30; los colores de la prosperidad, rojo y blanco. Marte será el planeta regente, impulsando contratos, cierres de ciclo y ejercicio físico.

En el tarot aparecen el Dos de Espadas y el Siete de Copas, señalando la necesidad de evitar discusiones y la llegada de encuentros sociales y celebraciones. Se recomienda cuidar la salud de garganta y pulmones ante riesgos virales. Compatibilidades destacadas con Aries y Virgo.

Acuario

La carta del Carruaje marca para esta semana un camino de avances y determinación. Será un tiempo para recuperar lo perdido y cerrar círculos, especialmente en lo emocional, aunque sin intención de retomar relaciones pasadas, sino de sanar y avanzar. El miércoles será el día de mayor suerte, favoreciendo acuerdos, propuestas laborales y la concreción de negocios. Es recomendable cuidar la salud del sistema nervioso, ya que el estrés, las migrañas y la sobrecarga mental representan un punto débil. Dormir adecuadamente, no excederse con la comida y evitar sobrepensar las situaciones será esencial.

El entorno social debe manejarse con cautela: conviene no involucrarse en chismes ni relaciones prohibidas, pues pueden traer problemas. Los signos compatibles esta semana serán Aries y Libra, en especial en temas amorosos. Los números mágicos serán 04, 07 y 34, con los colores amarillo y verde como protectores. Júpiter regirá esta etapa, aportando crecimiento y estabilidad.

En el tarot aparecen el Seis de Oros y el Cinco de Espadas, advirtiendo de personas falsas y recordando que no es sano quedarse en la tristeza. También se augura la posibilidad de arreglar trámites de visa, pasaporte o becas para estudios en el extranjero.

Piscis

La Rueda de la Fortuna marca un ciclo de ascenso y prosperidad económica. Será un tiempo favorable para nuevos contratos, pagos pendientes y orden en documentos importantes como pasaporte, seguros o impuestos. El jueves se presenta como su mejor día. Además, una empresa extranjera podría ofrecer oportunidades de crecimiento. En lo sentimental, el amor tocará la puerta a través de personas de Cáncer o Libra, probablemente vinculadas al ámbito laboral o provenientes del extranjero.

Las cartas anuncian seis golpes de suerte, con los números 09, 18 y 36 como aliados. Los colores de poder serán verde y rojo. El planeta regente será Marte, otorgando fuerza y determinación. Se recomienda poner límites en el entorno cercano, evitar consejos no solicitados y alejarse de personas tóxicas. La salud pide atención a la piel, el cabello y posibles infecciones virales.

El tarot revela el As de Espadas y el Dos de Oros, que hablan de resolución de problemas legales o laborales, pero también de celos y tensiones que conviene evitar. Será una semana para mirar hacia el futuro con claridad, retomar el deporte, adoptar una mascota y dar espacio al amor y al disfrute de la vida cotidiana.

Con información de Mhoni Vidente

MF