Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 6 al 12 de octubre

De acuerdo con la astróloga Mizada Mohamed, la semana del 6 al 12 de octubre estará marcada por movimientos astrales como la superluna llena y la influencia de Mercurio y Urano, los cuales traerán suerte, claridad y nuevas oportunidades para algunos signos del zodiaco.

Estos días serán ideales para tomar decisiones importantes, avanzar en proyectos personales y profesionales, y confiar en la intuición.

A continuación, te compartimos cuáles signos se verán especialmente favorecidos por estas energías cósmicas.

Aries

Esta semana te impulsa a iniciar nuevos retos y caminos, gracias a la energía de Urano retrógrado en Géminis. Es un momento perfecto para tomar decisiones importantes, enfocarte en lo que realmente deseas y dejar de vivir pendiente de las expectativas de los demás.

Los días 6, 7 y 8 serán claves para reencontrarte contigo mismo, reflexionar sobre tus metas y comenzar a actuar con mayor independencia. Salir de tu zona de confort será lo que marque la diferencia. Confía en tus impulsos, en tu intuición y en tu capacidad para adaptarte a lo nuevo sin sobreanalizar todo.

Tauro

La superluna llena del 6 de octubre te ofrece una claridad emocional que te permitirá tomar decisiones importantes, especialmente en temas personales y familiares.

Esta semana sentirás una energía de bienestar que se traducirá en reencuentros felices, arreglos en tu hogar o incluso la posibilidad de planear viajes significativos. Estás atravesando un momento de transformación positiva, en el que sentirás apoyo del entorno y una conexión emocional que te motivará a avanzar hacia tus nuevas metas con mayor confianza.

Géminis

Con Mercurio en Escorpio, esta semana es ideal para comunicar lo que has estado guardando, expresar ideas con claridad y mostrar tus talentos. Es un excelente momento para firmar contratos, lograr acuerdos y destacar profesionalmente, especialmente los días 8 y 9.

Tu presencia será más notoria en lo social y laboral, y contarás con el respaldo energético necesario para recibir reconocimiento y avanzar en tus planes. Aprovecha la influencia de Urano para atreverte a romper moldes, mostrar tu rebeldía positiva y destacar en todo lo que hagas.

Libra

La combinación de la superluna y la presencia de Mercurio en Escorpio activa tu energía para avanzar con determinación, especialmente en el ámbito profesional. Esta semana podrías recibir reconocimientos o concretar acuerdos importantes, con el día 8 como uno de los más favorables.

Es momento de valorarte más, pedir lo que realmente mereces y actuar con confianza. Si te das tu lugar y reconoces tu propio mérito, verás cómo se abren puertas hacia el éxito y la abundancia en diferentes aspectos de tu vida.

Piscis

Esta semana, la superluna llena potencia tu intuición y percepción, dándote las herramientas para tomar decisiones claras en lo económico y profesional. Es un momento ideal para leer las señales que te rodean, ya que el entorno te brindará información valiosa para avanzar con seguridad.

También se abren oportunidades de cambios importantes, como una mudanza, una reestructuración laboral o nuevos proyectos. Todo lo que has construido con esfuerzo comienza a dar frutos, y los resultados positivos llegarán antes de lo que imaginas.

MF