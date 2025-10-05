Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 6 al 12 de octubre

Aries

Aries, la Luna Llena en tu signo enciende tu fuego interior y te impulsa a expresar lo que ya no puedes seguir ocultando ni soportando. Con Mercurio en Escorpio, se abre una etapa de introspección valiente, en la que deberás mirar tus sombras y liberar emociones contenidas. Esta semana podrías experimentar una catarsis que te libere de viejas ataduras.

Tauro

Tauro, la energía lunar remueve tus emociones más profundas, aquellas que temes mostrar. Con Mercurio en Escorpio iluminando tus lazos afectivos, esta semana podrías descubrir una verdad que transforme tu manera de amar. Aprenderás a hacerlo con madurez y sin expectativas.

Géminis

Géminis, la Luna Llena resalta tus vínculos con amistades y grupos, ya sea en tu entorno laboral, académico o digital. Mercurio en Escorpio te ayuda a ver con claridad aquello que antes negabas. Esta semana podrías tomar una decisión que redefina tu papel dentro de un proyecto o comunidad.

Cáncer

Cáncer, la Luna Llena ilumina tu ámbito profesional y académico, impulsándote a tomar decisiones que prioricen tu bienestar y satisfacción personal. Mercurio en Escorpio despierta tu intuición y creatividad emocional. Esta semana podrías recibir una señal clara que te guíe hacia tu propósito.

Leo

Leo, la Luna Llena en Aries enciende tu deseo de aventura y expansión, mientras Mercurio en Escorpio te conecta con recuerdos que necesitas sanar. Es momento de liberarte de emociones que te frenan y abrirte a un amor más sano. Podrías sentir el llamado de un viaje que te ayude a crecer espiritualmente.

Virgo

Virgo, la Luna Llena en Aries te enfrenta a aquello que necesitas soltar para sanar. Con Mercurio en Escorpio, tu intuición se intensifica y te permite ver más allá de lo evidente. Esta semana podrías descubrir algo que cambie tu percepción sobre las relaciones.

Libra

Libra, esta semana tu deseo de equilibrio se enfoca en las relaciones. La sinceridad en el diálogo traerá armonía y buenos resultados. En lo económico, acuerdos justos y asociaciones equilibradas te conducirán al éxito. Escucha tu cuerpo: el descanso y la calma también son formas de sanar.

Escorpio

Escorpio, la Luna Llena te invita a cuidar tu cuerpo y tu energía vital, mientras Mercurio en tu signo potencia tu magnetismo y claridad mental. Es un momento ideal para formalizar compromisos, firmar acuerdos o fortalecer vínculos importantes. Esta semana te sentirás más fuerte, seguro y auténtico.

Sagitario

Sagitario, la Luna Llena aviva tu pasión y creatividad, mientras Mercurio en Escorpio te empuja a la reflexión interna. Expresarás tus emociones a través del arte o la palabra, y podrías vivir una transformación amorosa que te brinde seguridad emocional.

Capricornio

Capricornio, la Luna Llena toca los temas familiares y las heridas del pasado que necesitas sanar. Con Mercurio en Escorpio, tu mente se vuelve más estratégica y prudente en lo social. Esta semana podrías decidir entre mantener la paz o continuar un conflicto con alguien.

Acuario

Acuario, la Luna Llena te impulsa a comunicar tu verdad y establecer límites firmes. Mercurio en Escorpio te da discreción y precisión, haciendo que nadie pueda anticipar tus movimientos. Una conversación importante podría redefinir tu rumbo personal.

Piscis

Piscis, la Luna Llena te enfrenta con una verdad que te invita a defender tu valor personal. Con Mercurio en Escorpio, accedes a una sabiduría ancestral que te guía en tus decisiones. Esta semana podrías enfocarte en una relación laboral o una inversión significativa.

YC