Nana Calistar: Horóscopos para HOY 10 de agosto de 2025

Pronto llegará a tu vida una amistad especial que se convertirá en tu cómplice, confidente y apoyo incondicional. Será esa persona con la que podrás desahogarte y liberar todo lo que llevas guardado desde hace tiempo, ayudándote a despejar la mente y a ver las cosas desde una nueva perspectiva.Si estás en pareja, es momento de dar un paso adelante y evitar que la relación se enfríe. La rutina puede ser útil en algunos aspectos, pero en el amor puede apagar la pasión, así que busca reavivar la chispa. Ten cuidado con posibles celos originados por una amistad tuya; antes de que surjan conflictos, aclara la situación y elimina cualquier malentendido.Si tu pareja comienza a hacer exigencias extrañas o intenta que cambies tu forma de ser, deténlo de inmediato. Recuerda que esa esencia única que tienes fue lo que te hizo especial desde el principio, así que no permitas que la apaguen. Ten cuidado con tus comentarios sobre una amistad, pues podrías equivocarte y lastimar a alguien que realmente valoras.Si notas a tu pareja distante o con actitudes extrañas, mantente alerta, ya que alguna de sus amistades podría estar influenciando su forma de pensar. La comunicación será clave, así que no evites las conversaciones incómodas. Si existen celos o "mentiras piadosas", es mejor abordarlas cuanto antes para evitar que se conviertan en problemas mayores.Prepárate, porque se acercan cambios importantes y oportunidades que parecen caer del cielo. Por fin comenzarás a comprender por qué ciertas cosas no sucedieron y por qué otras tuvieron que pasar tal como fueron. Esa racha de mala suerte empieza a desaparecer, y después de la tormenta llegará la calma que tanto has esperado. Además, tu buena estrella estará presente en los juegos de azar.Es momento de reinventarte y dejar atrás las trampas y falsas promesas que ya conoces bien y que nunca se cumplen. En el amor se vienen ajustes importantes: si tienes pareja, podrían surgir discusiones por celos o desconfianza, pero también la oportunidad de hablar con sinceridad y reconstruir la confianza. Además, cuidado con una amistad que se te acerca demasiado, pues lo hace con intenciones amorosas; pronto descubrirás de quién se trata.No insistas en dar otra oportunidad a quien ya te falló; intentar de nuevo es como pedir una comida que te cayó mal, sabes cómo terminará. Un negocio que habías estado considerando comienza a concretarse, pero al mismo tiempo surge un chisme familiar que podría molestarte.Ten mucho cuidado con caídas, golpes o accidentes menores, ya que podrías tener un mal momento si no te proteges. Se aproximan cambios importantes en tu trabajo o negocio que traerán mejoras, pero no es momento para gastos innecesarios. Ese sueño que parecía inalcanzable está más cerca que nunca, aunque tendrás que enfrentar a personas envidiosas que intentarán obstaculizar tu camino.Se acercan días de cambios que te ayudarán a comprender por qué muchas cosas no salieron como esperabas. En el amor, si deseas mejorar la situación, deberás actuar con inteligencia y evitar repetir errores del pasado. Y si aún no has encontrado a la persona indicada, no te apresures; es mejor esperar con calma que lanzarte a lo loco y equivocarte otra vez.Eres de los que no gustan de perder tiempo en rodeos; si algo no te convence rápido, te impacientas. En estos días, es posible que pierdas dinero o pertenencias importantes, así que presta más atención a dónde guardas tus cosas. Además, podrías recibir un chisme incómodo que, aunque te sorprenda, te ayudará a confirmar verdades que ya sospechabas.Se aproximan cambios y una nueva perspectiva que te hará sentir más vivo que nunca. Finalmente comprenderás por qué algunas relaciones no funcionaron y cerrarás ciclos que ya necesitaban un cierre definitivo. Es momento de definir con claridad tus objetivos y los pasos que darás para alcanzarlos.Cuando dejes de vivir con un pie en el futuro y comiences a disfrutar más el presente, tu felicidad empezará a construirse por sí sola. No pierdas más tiempo dando segundas oportunidades a quienes ni siquiera aprovecharon la primera, y evita que tu familia intervenga en decisiones que solo te corresponden a ti.