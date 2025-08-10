Horóscopo Negro para HOY 10 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Aries, este fin de semana tu prioridad absoluta es la paz mental. Y la vas a buscar como sea. Quieres relajarte, soltar tensiones y vivir sin ese agobio constante que a veces te impones tú mismo/a. Si algo se tuerce, te lo vas a tomar como lo que es, ni más ni menos. La Luna Llena en Acuario te va a agitar lo social y lo personal, Aries. Vas a querer estar con gente que te sume de verdad, que te dé luz, ideas nuevas y lo demás, puerta afuera.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Sé coherente: sabes perfectamente quién no te da nada bueno y, aun así, ahí estás, intentando arreglar lo que probablemente no tiene arreglo. Es hora de mirar hacia delante, cambiar el chip y desengancharte del mundo por un momento. No muestres tus debilidades a cualquiera, Tauro. No todo el mundo merece ver tu parte más vulnerable, porque hay quien puede aprovecharse de ello. Y no te frustres intentando cambiar a los demás: nadie cambia si no quiere cambiar. Controla lo que dices, porque hay cosas y palabras que ya no merece la pena gastar.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Este fin de semana no es para que el drama te envuelva, así que ¿por qué no pones tierra de por medio? Necesitas un tiempo para ti, para desconectar del mundo, mimarte y cuidarte. Has pasado por momentos oscuros que han dejado huella y, aunque no lo reconozcas siempre, tu cuerpo y tu mente lo sienten. Así que ahora, date todo el tiempo que necesites para regenerarte y pasar página.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Toca romper esa dinámica. Haz cosas que de verdad te motiven y te despierten. Y no pongas más excusas, porque lo único que hacen es frenarte. Este finde puede ser especial si te dedicas a estar con personas que te llenen de energía positiva. Deja a un lado las responsabilidades, al menos por un par de días, y disfruta sin culpa. No te enredes con comentarios que oigas o que lleguen a ti: no se van a cumplir, no les des más poder del que tienen.

LEO (23 julio-22 agosto).

Leo, no todo ha sido tan brillante como esperabas. Has tenido momentos de subidón, sí, pero también bajones emocionales importantes que te han dejado un sabor agridulce. Y no vamos a engañarnos: estás regular. Tus niveles emocionales están por las nubes, y no precisamente de euforia. Leo: no pienses tanto en el futuro. No te agobies con lo que está por venir, con lo que todavía no ha pasado, con esos escenarios que montas en tu cabeza y que te drenan más que la propia realidad. La vida no está solo en lo que vendrá. Está en lo que está pasando ahora.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Aprende a poner la mente en blanco y, sobre todo, no intentes tapar heridas con otras heridas. Si estás intentando superar algo, no te metas demasiado deprisa en otra historia. Este finde podrías recibir una llamada o un mensaje de alguien que parece no olvidarte. Y si no es directo, puede que llegue alguna señal que te recuerde que esa persona sigue rondando. Piensa bien antes de abrir esa puerta: estás donde estás por una razón. Quien lo hace una vez, lo hace dos, y si dejas que algo que echaste de tu vida vuelva a entrar, lo más probable es que termine mal.

Con información del Horóscopo Negro.

