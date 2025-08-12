Festival Viñeta reunirá a los fans del cómic y la cultura geek en Guadalajara

El universo del cómic, la animación, los videojuegos y los juegos de mesa tendrá su cita en Guadalajara el sábado 4 y domingo 5 de octubre, cuando el Festival Viñeta celebre su tercera edición en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG). El encuentro, con acceso libre de 10:00 a 18:00 horas, reunirá a más de 30 creadores, editores y artistas de la narrativa gráfica.

La cita, originalmente programada para agosto, se reprogramó por causas ajenas a los organizadores, quienes ya afinan un programa que busca acercar al público a las múltiples formas de expresión visual y creativa que orbitan en el mundo geek.

Viñeta es una iniciativa organizada en corresponsabilidad con Academia Brújula Comics, Red Tatewari y la Dirección de Cultura de Guadalajara, con apoyo de Tintas Flexográficas Arter, Cámara Craft y Jalapeño Lab. En sus ediciones anteriores —2023 en el Centro Cultural Colomos y 2024 en La Perla— atrajo a más de 20 mil visitantes.

En esta ocasión, el festival ofrecerá talleres, charlas, proyecciones de cortometrajes, un torneo de videojuegos, dinámicas interactivas y un espacio para la venta y exposición de cómics, novelas gráficas, arte visual, stickers y productos originales.

Entre sus invitados figuran Lucas Marangón, artista oficial de Star Wars LATAM; el equipo de Fósil Films, creadores del multipremiado cortometraje La carretera de los perros; la reconocida ilustradora tapatía Eva Cabrera y el diseñador de videojuegos Oscar Aceves, junto a otros exponentes locales, nacionales e internacionales.

