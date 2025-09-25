Las Fiestas de Octubre Guadalajara 2025 tendrán como protagonista al Auditorio Benito Juárez, que del 3 de octubre al 3 de noviembre volverá a ser sede del Teatro del Pueblo, uno de los escenarios más esperados por el público.

Con entrada incluida en el boleto de la feria, este espacio de acceso general recibirá diariamente a artistas nacionales e internacionales de gran renombre, ofreciendo conciertos gratuitos y espectáculos diseñados para disfrutar en familia.

En 2024 logró congregar a miles de asistentes con presentaciones de agrupaciones como Banda El Recodo, Mario Bautista, Los Auténticos Decadentes, Belanova, Ha*Ash, Mon Laferte, Kany García, Julieta Venegas y el cierre estelar a cargo de Steve Aoki, confirmando la diversidad musical y cultural que caracteriza a este espacio.

Para este 2025, la cartelera promete una experiencia igual de vibrante, con una mezcla de géneros que van desde el pop y el rock hasta la música regional mexicana.

A continuación te compartimos la cartelera completa para el Auditorio Benito Juárez:

Sebastián Yatra – 3 de octubre

Icons of Classic Rock – 4 de octubre

Banda El Recodo – 5 de octubre

Zoé – 6 de octubre

Camila – 9 de octubre

Caifanes – 10 de octubre

Natalia Jiménez – 11 de octubre

Enjambre – 14 de octubre

Los Ángeles Azules – 15 de octubre

DLD & Kinky – 16 de octubre

Ha*Ash y Kaia Lana – 17 de octubre

Water Castle – Alesso – 18 de octubre

Belinda – 19 de octubre

Pesado – 21 de octubre

Morat – 22 de octubre

Piso 21 – 23 de octubre

Joaquín Medina, Los Esquivel y Yng Lvcas – 24 de octubre

Grupo Frontera – 25 de octubre

Carlos Vives – 28 de octubre

This is Michael – 30 de octubre

Intocable – 31 de octubre

Bely y Beto – 31 de octubre

Bad Gyal – 1 de noviembre

María José – 2 de noviembre

La Arrolladora Banda El Limón – 4 de noviembre

