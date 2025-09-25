Jueves, 25 de Septiembre 2025

Cartelera del Auditorio Benito Juárez para las Fiestas de Octubre 2025

Este foro de acceso general, incluido con la entrada a la feria, ofrecerá diariamente conciertos gratuitos con artistas nacionales e internacionales de gran renombre; te compartimos los detalles

Las Fiestas de Octubre Guadalajara 2025 tendrán como protagonista al Auditorio Benito Juárez, que del 3 de octubre al 3 de noviembre volverá a ser sede del Teatro del Pueblo, uno de los escenarios más esperados por el público. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Las Fiestas de Octubre Guadalajara 2025 tendrán como protagonista al Auditorio Benito Juárez, que del 3 de octubre al 3 de noviembre volverá a ser sede del Teatro del Pueblo, uno de los escenarios más esperados por el público.

Con entrada incluida en el boleto de la feria, este espacio de acceso general recibirá diariamente a artistas nacionales e internacionales de gran renombre, ofreciendo conciertos gratuitos y espectáculos diseñados para disfrutar en familia.

En 2024 logró congregar a miles de asistentes con presentaciones de agrupaciones como Banda El Recodo, Mario Bautista, Los Auténticos Decadentes, Belanova, Ha*Ash, Mon Laferte, Kany García, Julieta Venegas y el cierre estelar a cargo de Steve Aoki, confirmando la diversidad musical y cultural que caracteriza a este espacio.

Para este 2025, la cartelera promete una experiencia igual de vibrante, con una mezcla de géneros que van desde el pop y el rock hasta la música regional mexicana.

A continuación te compartimos la cartelera completa para el Auditorio Benito Juárez:

  • Sebastián Yatra – 3 de octubre
  • Icons of Classic Rock – 4 de octubre
  • Banda El Recodo – 5 de octubre
  • Zoé – 6 de octubre
  • Camila – 9 de octubre
  • Caifanes – 10 de octubre
  • Natalia Jiménez – 11 de octubre
  • Enjambre – 14 de octubre
  • Los Ángeles Azules – 15 de octubre
  • DLD & Kinky – 16 de octubre
  • Ha*Ash y Kaia Lana – 17 de octubre
  • Water Castle – Alesso – 18 de octubre
  • Belinda – 19 de octubre
  • Pesado – 21 de octubre
  • Morat – 22 de octubre
  • Piso 21 – 23 de octubre
  • Joaquín Medina, Los Esquivel y Yng Lvcas – 24 de octubre
  • Grupo Frontera – 25 de octubre
  • Carlos Vives – 28 de octubre
  • This is Michael – 30 de octubre
  • Intocable – 31 de octubre
  • Bely y Beto – 31 de octubre
  • Bad Gyal – 1 de noviembre
  • María José – 2 de noviembre
  • La Arrolladora Banda El Limón – 4 de noviembre

