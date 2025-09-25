Las Fiestas de Octubre Guadalajara 2025 tendrán como protagonista al Auditorio Benito Juárez, que del 3 de octubre al 3 de noviembre volverá a ser sede del Teatro del Pueblo, uno de los escenarios más esperados por el público.Con entrada incluida en el boleto de la feria, este espacio de acceso general recibirá diariamente a artistas nacionales e internacionales de gran renombre, ofreciendo conciertos gratuitos y espectáculos diseñados para disfrutar en familia.En 2024 logró congregar a miles de asistentes con presentaciones de agrupaciones como Banda El Recodo, Mario Bautista, Los Auténticos Decadentes, Belanova, Ha*Ash, Mon Laferte, Kany García, Julieta Venegas y el cierre estelar a cargo de Steve Aoki, confirmando la diversidad musical y cultural que caracteriza a este espacio.Para este 2025, la cartelera promete una experiencia igual de vibrante, con una mezcla de géneros que van desde el pop y el rock hasta la música regional mexicana.A continuación te compartimos la cartelera completa para el Auditorio Benito Juárez:MF