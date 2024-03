Mizada Mohamed: Conoce qué le depara a tu horóscopo del 11 al 17 de marzo

Aries

La influencia positiva de Júpiter en Tauro está siendo muy beneficiosa para ti en diversos aspectos. En particular, está favoreciendo negociaciones, acuerdos y contratos que te beneficiarán notablemente, trayendo fortuna, éxito y prosperidad.

Además, se prevén cambios positivos en tu hogar que te proporcionarán paz y tranquilidad, con noticias esperadas desde mediados de diciembre que finalmente se materializarán esta semana y la próxima.

Aunque aún falta para que el Sol entre en tu signo el 19 de marzo, esta semana es propicia para avanzar en tus relaciones sociales, especialmente los días 12, 13 y 14, coincidiendo con la Luna Nueva en Tauro, con el respaldo adicional de Júpiter en este signo, lo que facilitará que las cosas fluyan a tu favor.

Tauro

Para los nativos de Tauro, te invito a que aproveches esta semana, ya que la Luna estará en tu signo. Esto te impulsará a emprender nuevas acciones y a abordar aquellas cosas que has dejado pendientes o bloqueadas.

Es un momento propicio para trámites, acuerdos, contratos y negociaciones, especialmente aquellos que han estado en proceso durante varios meses. Lo más destacado de esta semana es la posibilidad de reencontrarte con personas importantes de tu pasado.

Es crucial que les hables, expreses tus sentimientos y comuniques lo que llevas en el corazón, la mente y el alma. Si estás considerando un cambio de trabajo, iniciar un proyecto propio o formalizar una relación, esta semana es especialmente auspiciosa. La pasión estará en su punto máximo, así que aprovecha al máximo estas oportunidades.

Géminis

Para los Géminis, esta semana se perfila llena de viajes, reflejando el dinamismo característico de los nativos de este signo, especialmente con Mercurio en Aries, que les infunde energía y entusiasmo adicionales.

Este periodo será propicio para expresarte y comunicar tus necesidades en todas las áreas de tu vida: familiar, laboral y social. Es el momento de alejarte de personas tóxicas, una sensación que probablemente has estado experimentando desde hace varios meses.

Es hora de rodearte de aquellos que realmente te aporten y te valoren, dejando atrás relaciones que te absorben energía. Si estás involucrado en compras, ventas o negociaciones, esta semana es ideal para avanzar. Es momento de dar pasos firmes y decididos hacia tus sueños y deseos con plena confianza.

Cáncer

Para los cáncer, este es un momento crucial para avanzar hacia tus metas y aspiraciones con pasos agigantados. La energía de la Luna Nueva, seguida por la Luna Creciente el 16 y 17, te beneficiará enormemente. Verás cómo los planes se concretan, los proyectos avanzan y las negociaciones llegan a acuerdos favorables. Especialmente, los arreglos en el hogar cobrarán gran importancia para ti.

La Luna, como tu luminaria, tiene un impacto significativo en tu vida, y esta semana su influencia será especialmente poderosa, impulsándote hacia cambios y mejoras en tu entorno doméstico.

Para los nativos de Cáncer, la familia, la unidad y el amor son fundamentales, es parte de su esencia. Esta semana, te encontrarás llegando a acuerdos importantes que te brindarán paz y serenidad.Los días cercanos al 14 y 15 serán propicios para tomar decisiones importantes y definitivas.

Leo

Querido Leo, es momento de aplaudirte, reconocerte y recompensarte por todo lo que has superado y logrado hasta ahora. Has demostrado una gran capacidad para salir adelante con tus planes y deseos, y has crecido enormemente a nivel emocional y espiritual. Es importante que aprendas a alejarte de los chismes y comentarios negativos que puedan rondarte, ya que algunas personas pueden no tolerar tu brillo.

Esta semana, y no solo esta, se te presentarán oportunidades y aperturas de puertas de par en par. Estas nuevas oportunidades están llegando a tu vida con gran fuerza y novedad. Te aconsejo que guardes tus planes para ti mismo, evitando compartirlos con todos. Esta semana promete ser excelente para reencuentros sentimentales y familiares.

Te sentirás pleno, contento y feliz. Es posible que estés considerando iniciar algo por tu cuenta o continuar con tus estudios. Sea cual sea la decisión, se vislumbra un gran aprendizaje en tu camino.

Virgo

Querido Virgo, estás viviendo una de las mejores épocas de tu vida, y no solo esta semana, sino a partir del 11 de marzo y hasta principios de junio. Estamos hablando de tres meses sumamente efectivos para ti, llenos de oportunidades y proyectos esperando a ser realizados. No dudes, porque todo lo que necesitas está frente a ti: planes, proyectos, creatividad, intuición y percepción.

Estás experimentando una época de buena fortuna, triunfo, abundancia y prosperidad. Después de haber pasado por periodos de maduración, aprendizaje y crecimiento, la buena fortuna te acompaña en las próximas semanas. Aprovecha esta energía y no dejes de hacer realidad tus sueños.

Libra

Libra, la rueda de la fortuna está totalmente a tu favor. Con el eclipse del 25 de marzo, comenzaremos con una serie de eclipses que tendrán lugar entre Aries y Libra. Ya estás sintiendo estas energías, y es hora de revisar lo que quedó pendiente en tu agenda desde octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero.

Las próximas semanas te traerán propuestas, llamadas, mensajes y oportunidades que beneficiarán tu vida personal, tu estatus, tu vida profesional y tu situación económica. Prepárate para muchos viajes y para hacer realidad todo lo que has imaginado.

Escorpión

Querido Escorpión, es momento de hacer una introspección, una retrospectiva de los últimos tres o cuatro años de tu vida. Seguramente has atravesado por muchas experiencias, algunas desafiantes y otras gratificantes, pero de todas has salido adelante. Esta semana es el momento de cosechar los frutos de todo lo que has sembrado.

Para que puedas recibir todas las bendiciones que te esperan, es crucial que estés abierto y receptivo, confiando plenamente en la abundancia y la prosperidad que te rodea. Siembra en tu mente la semilla del éxito y la buena fortuna. Esta semana, especialmente, está cargada de pasión y energía para ti, pero recuerda evitar los celos en cualquier tipo de relación.

Confía en ti mismo, en tu capacidad para superar cualquier obstáculo y en tu habilidad para atraer lo mejor hacia tu vida. Mantén tu enfoque en el crecimiento personal y en cultivar relaciones saludables y armoniosas. La semana te ofrece la oportunidad de recibir las recompensas que tanto mereces, así que ábrete a ellas con confianza y gratitud.

Sagitario

Para Sagitario, este momento es verdaderamente mágico, como te he estado diciendo desde el comienzo del año. Estamos experimentando una gran intuición, percepción y sueños premonitorios. Nos estamos reconectando con nosotros mismos, dándonos más espacio personal y alejándonos de compromisos sociales o eventos que no nos aporten valor. Necesitamos este tiempo para prepararnos para las nuevas oportunidades que se nos presentan esta semana.

Verás, Sagitario, que se te brindarán oportunidades para resolver asuntos relacionados con el amor, el romance y la pasión. Además, te aviso que se avecinan grandes cambios en tu situación económica.

Muchos Sagitario que no estaban contentos con su trabajo actual o estaban buscando iniciar algo nuevo recibirán lo que podríamos llamar "dinero milagroso". Este dinero llegará de manera inesperada, y te proporcionará mucha paz y tranquilidad.

Es posible que también te permita hacer realidad los sueños de algún miembro de tu familia. Este es un tiempo emocionante para ti, Sagitario, así que mantén los ojos y el corazón abiertos para recibir estas bendiciones.

Capricornio

Querido Capricornio, estás en un momento perfecto, en el día perfecto, en la semana perfecta y en el año perfecto. No dudes ni por un instante de tus posibilidades. Tienes el triunfo, el éxito, la abundancia, la prosperidad, la inteligencia, la capacidad y las ganas de lograr tus metas.

Mantén una sonrisa en tus labios y recuerda que si te caes, te levantas con determinación. Si te señalan, ríete; si hablan de ti a tus espaldas, sigue adelante sin preocuparte por lo que digan. Libérate del qué dirán y persigue tus sueños.

Esta semana es ideal para firmar contratos y acuerdos, ya que coincide con la Luna Nueva en Tauro, lo cual es especialmente relevante para ti, siendo Capricornio, un signo de tierra. Todo lo que emprendas en estos días será como sembrar para cosechar en los meses de julio, agosto y septiembre. Observa con atención todo lo que siembres esta semana, pues cosecharás sus frutos en el futuro.

Acuario

Querido Acuario, la meta está frente a ti, tan cerca que casi puedes tocarla. Levanta esa carita con una sonrisa y da esos pasos con determinación, porque lo que está en esa meta es el sueño que has cultivado durante mucho tiempo. Es hora de ganar, de triunfar, de avanzar y de alcanzar lo que deseas ser, hacer y tener.

No prestes atención a lo que digan los demás, las murmuraciones y los chismes no tienen importancia.

Estás en una época extraordinaria, llena de ideas brillantes, y además, hay personas que están observando y reconociendo tu trabajo. Esto significa que se acercan nuevas y excelentes oportunidades en tu vida económica y profesional.

Piscis

Querido Piscis, Júpiter te está brindando la oportunidad de avanzar, triunfar y alcanzar el éxito. Júpiter es el planeta de la abundancia, la prosperidad y la buena fortuna, así que este no es momento de pensar, es momento de actuar.

¿Puedes imaginarlo? ¿Lo has visualizado en tu mente y lo has compartido con otros? Entonces es hora de hacerlo realidad. Es como seguir una receta de cocina: tienes todos los ingredientes, el sartén, la estufa o el horno listos para triunfar.

A partir del 13, 14 y 15 de marzo, marca esos días con cinco estrellas en tu calendario. Además del sol en tu signo, Venus ingresó en Piscis el 11, lo que te trae cambios positivos en el amor, el dinero, el romance y la pasión. No es momento de dudar, es momento de tomar acción.

Pronto recibirás buenas noticias de algún miembro de tu familia, noticias que llenarán tu corazón de alegría y felicidad. Así que sigue adelante con confianza y prepárate para aprovechar al máximo las oportunidades que el universo te está brindando.

Con información de Mizada Mohamed

MF