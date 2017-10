Mister México saca el músculo

La belleza física no sólo se encuentra en el cuerpo y rostro femenino los hombres tienen la misma capacidad para exponerla, así como de modelar y estremecer las pasarelas; por esto, se realizará la primera edición que elegirá Mister México por medio de concurso y evento, y no por casting y designación como anteriormente se hacía. Serán 32 los participantes, representantes de cada uno de los estados de la República Mexicana, competirán a través de sus cualidades no sólo físicas, sino que se busca laurear a un hombre integral.

Las primeras etapas del concurso comenzaron con una coordinación estatal, en algunos estados se realizaron eventos mientras que en otros, entrevistas; ambas actividades con la finalidad de elegir al mejor representante de cada estado para que asistiera al evento nacional. Así, 32 jóvenes se encuentran actualmente en Guadalajara, sede del concurso nacional, para elegir al futuro Mister México.

Los ganadores serán dos, quienes podrán participar, uno en cada uno, en los concursos Mister Supranational y Mister World. El primero se llevará a cabo este año en diciembre en Polonia, mientras que el segundo se realizará en China el próximo año. Además, ambos ganadores se llevarán un premio monetario.

Ser un ejemplo

Los concursantes resaltaron la importancia del evento para ellos como para el resto de la sociedad mexicana; primeramente, porque rompe paradigmas de género y abre mayores posibilidades para hombres que gusten del mundo del modelaje.

Por otro lado, los participantes reconocen que no todo es su belleza y este concurso toma en cuenta varios aspectos, pues integra retos de talentos, gastronómicos, deportivos, multimedia, pasarela, cuestiones de trabajo en equipo, actitud hacía los demás… así como labores sociales.

Como parte de este último aspecto, realizarán una visita al Hospital Civil durante su semana en Guadalajara y además, realizarán una subasta benéfica de artesanías que cada uno trajo de su estado, todo lo recaudado se irá para una asociación para niños con cáncer.

CONOCE A LOS CONCURSANTES

• Rigoberto Chávez, 27 años, Chiapas

Actualmente estudia la licenciatura en cultura del deporte; mientras se dedica a ser la imagen para diferentes campañas publicitarias. “Desde hace cuatro años que modelo, he estado en pasarelas, fotografías, videos, he participado incluso en una película ‘El señor de los cuernos’ ”.

• Héctor Parga, Chihuahua

Se encuentra estudiado ingeniería de zootecnia y sistemas de producción. “Trabajo mucho con genética, especialmente con ganado de carne, mi pasatiempo favorito es el rodeo, soy jinete de toro profesional. Comencé a modelar aproximadamente desde los 15 o 16 años profesionalmente, y le agarré amor a la cámara”.

• Eduardo Campo, 27 años, Campeche

Estudiante de arquitectura, su pasatiempo favorito es la natación. “Hace 3 años comencé a hacer triatlón, y me metí al modelaje desde hace 3 años, pero normalmente ha sido como más por invitaciones, he hecho algunos promocionales para mi estado, unas fotos para otros medios, así fue como llegué a este evento”.

• Ángel Barbosa, 25 años, Baja California

Licenciado en Nutrición de la Universidad de Guadalajara, “y actualmente estudio la maestría en nutrición pediátrica en Los Ángeles, California, donde sigo con mi carrera como modelo e incursiono en el mundo de la actuación. Llevó aproximadamente seis años trabajando como modelo en campañas publicitarias y algunas pasarelas a nivel nacional”.

• Marco Cajica, Puebla

Él comenzó en el medio del modelaje hace varios años, cuando era estudiante, pues comenzó realizando fotografías. Tiempo más tarde, se tomó un respiro de este ámbito, hasta hace dos años que comenzó a participar en diversas pasarelas. Ha concursado en otros certámenes y, además, es licenciado en finanzas.

• Jimmy Márquez, 24 años, San Luis Potosí

No posee tanta experiencia como algunos de los otros participantes, quienes descubrieron su pasión por las pasarelas a temprana edad. Su camino fue bastante diferente, ya que, él tiene un espíritu deportivo, de hecho, fue jugador profesional de basquetbol; y apenas hace dos años nació en él el interés por el modelaje.

• Bernardo Fabre, 25 años, Morelos

Él ha combinado dos mundos: el de la nutrición deportiva y la actuación, por este lado, tiene el sueño de crear su propia productora con la cual llegar a festivales internacionales. “Tengo un diploma en la FIFA de soccer para entrenar atletas, tengo también una carrera de actuación que llevé a la par”.

• Ernesto Mauro Osuna, 24 años, Baja California Sur

Estudió aviación en la Perla Tapatía, aunque actualmente se encuentra estudiante turismo alternativo en La Paz. “Empecé en el modelaje con este evento, no tengo experiencia, este es mi primer evento. Me interesa ser una figura un ejemplo para mi estado y para mi país”.

ASISTE

Mister México se llevará a cabo el sábado 14 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Moncayo de PALCCO. Las entradas están a la venta por medio de la plataforma Ticketmaster.