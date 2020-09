Mira el póster oficial de "The Devil All The Time" de Netflix

A dos semanas de su estreno, Netflix reveló el póster oficial de “The Devil All The Time” (“El Diablo a Todas Horas”), protagonizado por Tom Holland y Robert Pattinson.

El filme, cuyo estreno está programado para el 16 de septiembre en el servicio, contará la historia de una familia en Ohio y sus alrededores donde conviven “siniestros personajes”.

A continuación el póster difundido por Netflix:

Póster oficial de “The Devil All The Time”. ESPECIAL / Netflix

“The Devil All The Time” está basada en la novela de Donald Ray Pollock, y fue ambientada entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam.“Presenta la imagen seductora y espeluznante de un mundo en el que la justicia se enfrenta a la corrupción”, dijo Netflix hace unas semanas.

“The Devil All The Time” fue adaptada y dirigida por Antonio Campos (“Simon Killer” 2012, “Christine” 2016 y “James While” 2015), con un reparto compuesto por Jason Clarke, Riley Keough, Bill Skarsgård, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen y Sebastian Stan. —Además de Holland y Pattinson—.

AC