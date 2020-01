Ministerios de Amor sueña con el Oscar

Aunque una nominación al premio Oscar emociona, para Cecilia Blanchet lo más importante es que el mensaje llegue, conmueva y sensibilice sobre las realidades que viven diariamente las niñas y niños de la calle, esto lo afirma en entrevista mientras recuerda la sorpresa que vivió al saber que el nombre de Ministerios de Amor, la casa hogar que fundó hace 33 años, quedará marcado en la historia del cine internacional.

La relación de Ministerios de Amor con el séptimo arte surgió luego de que los directores Bryan Buckley y Matt Lefebvre eligieran a tres niñas mexicanas de esta institución para que llevaran los roles principales del cortometraje “Saria”, el cual está nominado al Oscar en la categoría de Mejor cortometraje de ficción. En particular, las niñas viven en la casa hogar ubicada en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México y sus nombres son: Verónica Zúñiga, Gabriela Ramírez y Estefanía Téllez.

El cortometraje retoma la tragedia que sacudió al mundo en 2017, cuando una casa hogar en Guatemala se quemó y más de las 40 niñas albergadas fallecieron en el incendio: “Cuando vi el cortometraje me sorprendió, porque yo nunca he perdido la capacidad de asombro, jamás me he acostumbrado a esto. Cada vez que me entero de situaciones así, el corazón se me apachurra. Vi la película en compañía de las niñas y estaban como unas princesas… Al verlas dije: ‘Dios, gracias por Ministerios de Amor, porque estas niñas podrían haber tenido el mismo destino’”, comentó Cecilia Blanchet.

Cuando el proyecto estaba en etapa de preproducción, Verónica, Gabriela y Estefanía no dudaron en sumarse a las audiciones que los directores realizaron en diversos albergues de México, pues si algo era importante para la filmación de “Saria”, era que sus protagonistas no fueran actrices de formación. Ahí es cuando Ministerios de Amor levantó la mano y emprendió esta aventura con la que Cecilia Blanchet confía se hable más de la labor e importancia de proyectos como su fundación.

“Los directores querían trabajar con niñas reales, que estén familiarizadas con esta situación, que sepan de lo que estamos hablando, que lo puedan ver. Hicieron el casting con niñas de diferentes asociaciones civiles, fundaciones, todos lo que trabajamos con niñas fuimos invitados a la audición”, compartió.

A la espera de la ceremonia de premiación de los Oscar —9 de febrero—, Cecilia Blanchet señala que las nueve casas hogar que Ministerios de Amor tiene en México estarán pendientes para conocer los resultados de su nominación con una cena especial en compañía de sus niños y niñas.

“Gaby, Verónica y Estefanía quisieron participar al darse cuenta de esta historia, que realmente iba a conmover, que podría proyectarse en muchas partes para sacudir a más gente. Ellas ya iban con una idea, y al enterarse que estaban en la terna del Oscar no entendían muy bien qué iba a pasar, ahora tienen más conocimiento de lo que significa esto”, finaliza.

Labor incansable

Cecilia Blanchet, quien se desempeñó como una reconocida actriz en filmes como “La lucha con la pantera” y “El llanto de la tortuga”, optó por dejar las cámaras y enfocarse a lo empresarial; sin embargo, tras ser más consciente de las situaciones que enfrentan niños y niñas de la calle ante la violencia y el desamparo, decidió ir más allá y aportar su granito de arena fundando Ministerios de Amor.

Fue así que hace 33 años, la actriz y empresaria instituyó esta casa hogar dedicada a brindar albergue, educación y servicios a niños en situaciones vulnerables. Actualmente, esta iniciativa cuenta con su sede en Iztapalapa, dos casas más en Guadalajara, dos en Monterrey y cuatro en Cuernavaca. A través de donaciones, este proyecto se mantiene para solventar la renta de sus espacios, pagos de servicio, alimentación. Más información y opciones de ayuda en ministeriosdeamor.org.mx



JL