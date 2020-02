Millie Bobby Brown celebra su cumpleaños 16 con emotivo mensaje

La actriz Millie Bobby Brown, conocida por su papel en la serie “Stranger Things”, celebró su cumpleaños 16 con un emotivo mensaje y un video musicalizado con la canción “Changes” de Justin Bieber, en medio de las críticas que recibe por su aspecto físico.

“No te preocupes, siempre encontraré una forma de sonreír”

La intérprete de “Once” en la serie de Netflix reflexionó lo que, para ella, es tener 16 años sumergida en comentarios inapropiados y la sexualización.

“16 se siente como mucho tiempo por venir”, inició la actriz. “Siento que el cambio necesita suceder no sólo para esta generación sino para la próxima. Nuestro mundo necesita amabilidad y apoyo para que los niños crezcamos y tengamos éxito. Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en que me siento frustada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que finalmente me han causado dolor e inseguridad. Pero nunca seré derrotada”. detalló.

Bobby Brown, quien además protagonizó “Godzilla: God of Monsters” (2019), subrayó que, pese a todo lo que sucede en el mundo de la farándula, no iba a detenerse.

“Continuaré haciendo lo que amo y difundiré el mensaje para hacer el cambio”.

Finalmente, la actriz invitó a ver el video que ella misma preparó para “informar” sobre las cosas que suceden detrás de escena de los titulares de algunos medios y “las luces intermitentes”.

“No te preocupes, siempre encontraré una forma de sonreír”, finalizó.

Millie Bobby Brown ha sido criticada en Internet por su aspecto “aseñorado” y cambios físicos, dado su crecimiento desde su debut en la serie “Stranger Things” en 2016.

Pese a todo lo anterior, la exitosa carrera de la joven actriz está por comenzar, pues ha sido partícipe de importantes organizaciones alrededor del mundo así como proyectos en puerta que pronto estrenará.

Entre ellos, la cuarta temporada de “Stranger Things” en la plataforma de Netflix, así como el recién lanzamiento de su propia línea de belleza con nombre “Florence, by Mills”.

En 2018, Millie se convirtió en la persona más joven en ocupar el puesto de embajador de buena voluntad de la Unicef, uniéndose a estrellas como David Beckham, Orlando Bloom, Jackie Chan, Ricky Martin y Shakira, entre otros.

AC