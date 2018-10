Mike Biaggio a la reconquista de "La taxista"

Desde hace unas semanas se estrenó por Imagen Televisión, la nueva teleserie “La taxista”, la cual se transmite de lunes a viernes a las 19:00 horas. Este melodrama es protagonizado por Ana Belena, Marcus Ornellas, Cecilia Galliano y Mike Biaggio. Este último comparte en entrevista la buena recepción que ha tenido el proyecto que reúne a actores de otras pantallas y de otros formatos como cine y teatro.

“A la teleserie le está yendo muy bien, tanto yo como los involucrados estamos muy contentos porque al público le ha gustado, ha reaccionado de manera favorable. Yo me estoy viendo la novela todos los capítulos, me encanta y me sorprendo porque no estuve en todas las escenas que se grabaron de otros personajes. Entonces, me gusta mucho la historia, cómo se desarrolla, es una trama de amor y de desamor, a cada personaje les suceden distintas cosas, que a mí como espectador también me gustan mucho y me atrapan”.

Mike da vida a “Juna Lozoya”, un hombre que da todo por “Victoria Martínez” (Ana Belena), una mujer luchadora que busca salir adelante con su hija y su madre, él la apoya en todo a pesar de que siente que poco a poco está dejando de quererlo. “‘Juan’ es una persona luchadora, quien siempre va hacia adelante, se prepara, estudió gastronomía, ganó premios dentro de su profesión, él pone su taquería y dentro de este lugar es muy divertido. Entonces, es leal también al amor que siente por ‘Victoria’ y también a su gente y sus amigos, es honesto, muy trabajador, ama la vida, ve lo positivo de las cosas”.

El triángulo amoroso lo conforma “Álvaro Lizárraga” (Marcus Ornellas). “‘Juan’ está perdidamente enamorado de ‘Victoria’ y siempre lucha por ella a pesar de que ella empieza a quitar los ojos del personaje que yo hago, ya no se vive una relación con la que él soñaba y esperaba tener, pero de todas maneras él sigue luchando y preocupándose por ella, ayudándola para que esté bien en cualquier situación. Y creo que ese es un punto muy bonito porque a pesar de que se da cuenta que ‘Victoria’ no está tan enamorada de ‘Juan’, él es incondicional”.

Para Mike ya era justo formar parte de un proyecto televisivo donde tiene un rol protagónico y de peso en la historia. “La verdad es que estamos en la lucha desde hace muchos años y el que me hayan dado esta oportunidad me pone muy feliz, y más que me gusta mucho mi personaje. Todo el tiempo hay que estar viendo hacia adelante, preparándose y buscando el conseguir metas, estoy muy feliz con este logro”.

Una teleserie más real

“La taxista” ya se grabó en su totalidad desde hace unos meses. Mike anota que eso mismo la lleva a ser muy ágil en su narración. “Suceden las cosas muy rápido y así seguirá toda la trama, vas conociendo más a todos los personajes, todos son muy ricos, porque viven cosas que suceden al lado de nuestras casas, mucha gente se puede sentir identificada”.

“Algunos se equivocan, otros hacen lo correcto y aun así les puede ir mal. Entonces, sí son historias muy de esta época que las tenemos cerca”, continúa, pues dice que es un melodrama donde la actuación se siente falsa. En abril pasado fue cuando se terminó el rodaje y desde el 17 de septiembre están al aire. Mike ahora se involucrará en una obra de teatro en la Ciudad de México.

“Estoy preparando ‘Spring Breaker’, es una trama escrita por Saúl Enríquez, que me encanta cómo escribe, ya he hecho dos obras de él anteriormente y vuelvo a producir con Enrique Muñiz, quien es un gran amigo”. Es una comedia con tres actores en escena.