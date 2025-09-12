Miguel Bosé pide más seguridad para su presentación del Grito de Independencia en Culiacán

El cantante Miguel Bosé, quien había cancelado su presentación en los festejos de la noche del Grito de Independencia, en Culiacán, por recomendaciones de sus seguidores, rectificó su postura y mantuvo su decisión de estar presente en el evento, con mayor seguridad.

Rubén Rocha Moya, gobernador del estado, comentó que se tuvo comunicación con el artista, quien hizo una serie de peticiones en cuanto a su seguridad; una vez que se cumplieron sus demandas y se le expuso la situación y las medidas que se tienen para este evento, decidió mantener su contrato de presentación.

Señaló que Miguel Bosé recibió recomendaciones de seguidores de no presentarse en las fiestas patrias en la capital del estado, por lo que este había notificado la cancelación de su participación en el evento artístico, en el que se presentarán Marisela, "El Coyote" y su banda.

Afirmó que los festejos del Grito de Independencia se mantienen en todas las alcaldías del estado, a excepción del municipio de San Ignacio, donde las autoridades consideran que no existen las condiciones de seguridad necesarias.

Subrayó que los presidentes municipales tienen la autonomía para determinar si es posible realizar las fiestas patrias, por lo que cada uno de ellos conoce muy bien la situación de su terreno para determinar lo que procede.

Rocha Moya externó que, en el caso del municipio de Navolato, su alcalde solo emitió un comentario que evaluaba las condiciones de seguridad que prevalecen, sin embargo, por lo que conoce, este sí celebrará las fiestas.

En relación con el servicio del transporte urbano en la Noche del Grito, apuntó que los concesionarios ya determinaron que brindarán servicio gratuito a partir de las cuatro de la tarde y concluirá a la una de la mañana para que las familias puedan trasladarse a la explanada de Palacio de Gobierno y luego retornar tranquilos a sus hogares.

Subrayó que se contará con un operativo especial de vigilancia con las fuerzas estatales y federales en los veinte municipios del estado, y en la capital de Sinaloa se reforzará la vigilancia en zonas estratégicas.

Garantizan seguridad y transporte para que el público disfrute de Miguel Bosé

Consideró que existen las condiciones de seguridad para que las familias puedan salir de sus hogares a presenciar los festejos patrios, con un servicio de transporte gratuito que les permitirá retornar a sus hogares con tranquilidad.

Marco Antonio Osuna Moreno, Titular de Vialidad y Transporte del Estado, explicó que la cobertura gratuita del transporte que iniciará desde la cuatro de la tarde cubrirá 52 rutas y un total de 156 camiones en la capital del estado.

En cada ruta se contará con tres unidades, las cuales darán servicio continuo, hasta el último pasajero, para que las familias puedan asistir al evento de la noche del grito en el Palacio de Gobierno, donde se presentarán Miguel Bosé, Marisela y El Coyote con su banda, entre otros artistas.

Durante los festejos patrios se contará con vigilancia en los veinte municipios del estado, con fuerzas federales y estatales; en el caso de la capital del estado, se contará con patrullajes y en el caso de Palacio de Gobierno, se ubicarán unidades de control.

En el caso del municipio de San Ignacio, el presidente municipal, Luis Fernando Loaiza, anunció que los festejos patrios fueron suspendidos por la situación de inseguridad que se presenta, por lo que pidió a la población su comprensión.

