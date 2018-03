Michael Caine no volverá a trabajar con Woody Allen

El actor Michael Caine se unió a la lista de famosos que no volverán a trabajar con el cineasta Woody Allen, según reveló en una entrevista con "Guardian".

Caine ganó un Oscar por "Hannah y sus hermanas" (1986), de Woody Allen, y aunque no lamenta haber trabajado con él, no piensa hacerlo otra vez.

El actor británico se dijo impactado por las acusaciones de abuso sexual que Dylan Farrow hizo contra Woody (Dylan fue adoptada por el cineasta y por la actriz Mia Farrow).

"Soy mecenas de la NSPCC (Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños, por sus siglas en inglés) y tengo opiniones firmes acerca de la pedofilia. No puedo aceptar (la acusación) porque quería a Woody y la pasé muy bien con él, incluso le presenté a Mia. No lamento haber trabajado con él, lo cual hice en completa inocencia, pero no volvería a trabajar con él, no", declaró Caine.

Greta Gerwig, Mira Sorvino, Rebecca Hall, Colin Firth y Timothée Chalamet son algunas de las estrellas que han decidido cortar cualquier vínculo de trabajo con Woody Allen.

A diferencia de ellos, el actor Alec Baldwin salió en defensa de Allen.

También defendió a Woody Allen la actriz Diane Keaton.

JB.