Mía Rubín está lista para echar “Raíces”

Erik Rubín y Mía Rubín darán un concierto el próximo 19 de diciembre a las 20:00 horas, en la plataforma de cinepolisklic.com donde presentarán su proyecto “Raíces”. Desde su estudio, el cantante platicó que esta presentación “fue un ofrecimiento de Mariana Ochoa y Cinépolis Clik. Ya nos habían pedido mucho a Mía y a mí, familiares, amigos, que hiciéramos algo juntos”.

Este será el debut musical de Mía, algo que es motivo de celebración para Erik: “Me empezaron a caer muchos 20. Los elementos, los condimentos que hacen este platillo tan especial. Es la primera vez que cantamos juntos, es el estreno de Mía”. El repertorio que cantarán incluye éxitos de Erik Rubín en su carrera, entre ellos los que tuvo con Timbiriche. Además, habrá tres canciones nuevas y un invitado sorpresa con quienes cantarán cuatro canciones.

Con un padre músico era de esperarse que Mía tuviera una formación similar en casa: “Mi papá fue quien me introdujo al mundo de la música, por él, es mi pasión. Siempre ha estado en mi vida, me inspiro de todo tipo de fuentes. Desde rock, música de los setenta, urbana, pop, en inglés, en español. Me gusta enriquecerme de toda la cultura musical, de eso me inspiro”.

Antes de la pandemia Mía Rubín había pensado en su debut de otra manera, pero tenerlo en estas circunstancias ha sido positivo: “No tendría mi debut de otra forma. Estaba planeado de otra forma, pero la vida me llevó a este camino. Es como el debut perfecto, al lado de mi papá que lo quiero tanto, lo admiro”.

Aunque algunas de las canciones que han montado para “Raíces” ya son conocidas, el proyecto contempló darles una nueva vida con diferentes arreglos, con un tinte más latino: “Es un proceso que he disfrutado mucho. Siempre la parte creativa me inyecta, me pone a soñar, me pone feliz. Ahora revisitar estas canciones que han marcado a toda una generación, darles este nuevo giro les viene muy bien, parece que fueron creadas para este ritmo latino. Todos nos divertimos y estamos contentos con el resultado. He aprendido en esta carrera que hay que disfrutar las cosas, los procesos”, platico Erik.

Para Mía, ese proceso en el estudio fue satisfactorio, pues comprobó la buena química con su padre y con el resto de los músicos: “Nosotros dos conectamos muy bien, no fue sorpresa, sabemos que podríamos conectar muy bien en este proyecto y en otros futuros. Eso hace más fácil y más divertido el proyecto. Es increíble, tiene una vibra padrísima, una de mis anécdotas favoritas es de los ensayos, cómo aportamos ideas, cambiamos las canciones de su forma original”.

Buena parte de “Raíces” se gestó en época de pandemia por la contingencia sanitaria, que ya padecieron en familia: “Estamos con los anticuerpos arriba, ya tuvimos COVID-19. Han sido tiempos complicados, que han traído cosas positivas. Hemos encontrado la forma de hacer las cosas, una de ellas este tipo de conciertos”, comentó Erik, quien por la cuarentena tuvo que suspender sus presentaciones de “Jesucristo Superestrella”.

Frente a la cuarentena, las artes pueden ser un alivio: “La música es un bálsamo que ayuda a curar, queremos que la gente pase un buen rato y viva algo tan íntimo como ver a un padre y una hija realizar un sueño juntos”.